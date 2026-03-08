Sogni Sommersi: un viaggio sensoriale nel ventre di Napoli tra Musica e Storia

© Nomea

A 35 metri di profondità un’esperienza immersiva, un viaggio nei 2000 anni di storia di Napoli

contenuto sponsorizzato #adv con Nomea

Sabato 14 marzo 2026 torna Sogni Sommersi con l’unico appuntamento dell’anno. Un evento nel cuore pulsante del centro storico, dove il tempo si ferma per lasciare spazio alla meraviglia.

Il LAPIS Museum, in collaborazione con NOMEA, ci invita a scoprire il Museo dell’Acqua attraverso un’esperienza immersiva. Scendendo nelle fondamenta della Basilica della Pietrasanta, ci ritroveremo dove sorgeva l’antico Tempio della Dea Diana.

In questo luogo sospeso, la storia riaffiora tra le ombre: saremo sorpresi da un infinito plenilunio che illumina il ventre della terra, rievocando il mito della divinità lunare in un’atmosfera onirica e solenne.

Il Percorso: Storia e Emozioni

I visitatori saranno accompagnati nell’esplorazione del sottosuolo in un intreccio di dati storici, leggende e curiosità. Non è una semplice visita guidata ma un viaggio in cui si percorrerà 2000 anni di storia, tra antiche cisterne greco-romane, grappiate dei pozzari e installazioni multimediali dove il passato diventa bussola e il silenzio del tufo si fa racconto.

La Chiusura Musicale dedicata a Napoli

Il cantautore Il Befolko chiuderà il percorso con una performance musicale, la sua voce autentica e le sue sonorità dialogheranno con le architetture sotterranee, trasformando le vibrazioni del sottosuolo in un’esperienza artistica indimenticabile. L’evento è suddiviso in due turni: Turni A 17.30 apertura – h. 18.00 inizio evento e Turno B: 19.30 apertura – h. 20.00 inizio evento

🎶 Sogni Sommersi : come partecipare 📍 Dove Basilica della Pietrasanta – LAPIS Museum (Piazzetta Pietrasanta 17-18, Napoli) 🗓️ Quando Sabato 14 marzo 2026 | Turni A: 17.30 apertura – h. 18.00 inizio evento | Turno B: 19.30 apertura – h. 20.00 inizio evento 🎟️ Ticket 15€ adulti – 10€ ragazzi (6–17 anni) – Gratis 0–5 anni 💬 WhatsApp 375 613 9180 Scrivi su WhatsApp contenuto sponsorizzato #adv

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione, anche parziale, deve essere autorizzata.