Napoli, serata speciale all’Osservatorio di Capodimonte con mostra e osservazioni astronomiche

Serata speciale a Napoli all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte tra conversazione scientifiche, visita ad una mostra e osservazioni astronomiche del cielo di Napoli assieme agli astronomi

Venerdì 13 marzo 2026 alle ore 20:30 a Napoli, all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte si terrà una serata gratuita che prevede una conversazione scientifica, la visita ad una mostra e delle interessanti osservazioni astronomiche del cielo di Napoli assieme agli astronomi.

Serata speciale all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte

Si inizia alle 20,30 con la consegna della Medaglia Vincenzo Ferraro, che sarà attribuita ad una personalità distintasi in attività di studio e ricerca nel campo della moderna astrofisica.

Seguirà la conversazione scientifica "Il DNA chimico delle stelle: un viaggio nella storia della nostra Galassia" di Sofia Randich, Astrofisica dell'Osservatorio Astrofisico di Arcetri. Un interessante evento dove si esplorerà l'origine cosmica degli elementi; si scoprirà come la maggior parte di essi venga forgiata durante la vita e la morte delle stelle di diverso tipo; si vedrà come ogni stella custodisca nella propria composizione chimica la memoria del gas da cui è nata e come queste vere e proprie "impronte digitali" chimiche permettano di ricostruire la nascita e l'evoluzione della Via Lattea.

Sarà possibile anche una visita, nella Sala delle Colonne dell'Osservatorio, alla mostra iconografica " Bellebbuono: Improvvisamente il meteo a Napoli"

“ Bellebbuono: Improvvisamente il meteo a Napoli” A seguire ci saranno delle Osservazioni astronomiche del cielo di Napoli con gli astronomi di Capodimonte e Unione Astrofili Napoletani

La serata è ad ingresso gratuito su prenotazione – L’ingresso su prenotazione e il parcheggio interno sono gratuiti fino a esaurimento posti

Tutte le informazioni sul sito ufficiale dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Capodimonte

