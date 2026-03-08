Napoli, serata speciale all’Osservatorio di Capodimonte con mostra e osservazioni astronomiche

Serata speciale a Napoli all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte tra conversazione scientifiche, visita ad una mostra e osservazioni astronomiche del cielo di Napoli assieme agli astronomi
Venerdì 13 marzo 2026 alle ore 20:30 a Napoli, all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte si terrà una serata gratuita che prevede una conversazione scientifica, la visita ad una mostra e delle interessanti osservazioni astronomiche del cielo di Napoli assieme agli astronomi.
Serata speciale all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte
- Si inizia alle 20,30 con la consegna della Medaglia Vincenzo Ferraro, che sarà attribuita ad una personalità distintasi in attività di studio e ricerca nel campo della moderna astrofisica.
- Seguirà la conversazione scientifica “Il DNA chimico delle stelle: un viaggio nella storia della nostra Galassia” di Sofia Randich, Astrofisica dell’Osservatorio Astrofisico di Arcetri. Un interessante evento dove si esplorerà l’origine cosmica degli elementi; si scoprirà come la maggior parte di essi venga forgiata durante la vita e la morte delle stelle di diverso tipo; si vedrà come ogni stella custodisca nella propria composizione chimica la memoria del gas da cui è nata e come queste vere e proprie “impronte digitali” chimiche permettano di ricostruire la nascita e l’evoluzione della Via Lattea.
- Sarà possibile anche una visita, nella Sala delle Colonne dell’Osservatorio, alla mostra iconografica “ Bellebbuono: Improvvisamente il meteo a Napoli”
- A seguire ci saranno delle Osservazioni astronomiche del cielo di Napoli con gli astronomi di Capodimonte e Unione Astrofili Napoletani
La serata è ad ingresso gratuito su prenotazione – L’ingresso su prenotazione e il parcheggio interno sono gratuiti fino a esaurimento posti
Tutte le informazioni sul sito ufficiale dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Capodimonte
© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.