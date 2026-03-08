NapoliVinile 2026 a Napoli: tre giorni gratis tra vinili, CD e collezionismo

Foto di Víctor Martín su Unsplash

Ritorna di nuovo a Napoli, sempre ad ingresso gratuito, NapoliVinile l’appuntamento imperdibile per gli appassionati di collezionismo, vinile e della buona musica nel grande teatro di Edenlandia

Ritorna a Napoli, nei giorni di Venerdì 13, Sabato 14 e Domenica 15 Marzo 2026, ad Edenlandia NapoliVinile la Mostra Mercato del Disco, Cd e Vinile nuovo, usato e da collezione.

Un evento sempre ad ingresso gratuito per i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica che potranno godersi tre giornate, ricche di musica, tra dischi in vinile a 33, 45 giri, e poi CD e tanto altro. Tre giorni di mostra mercato del disco per curiosare tra le diverse proposte di espositori provenienti da tutta Italia, ed attentamente selezionate dagli organizzatori.

Espositori da tutta Italia con dischi in vinile a 33, 45 giri, CD ed anche stampe musicali, poster

Alla quinta edizione di NapoliVinile una full immersion nella musica, tre giorni tra dischi in vinile, LP, 45 GIRI, MIX e CD di tutti tipi ed i generi – musica classica, punk, dance, hip-hop, ma anche jazz, metal, rock e tanto altro, oltre a stampe musicali, poster, t-shirt, gadget e memorabilia.

Presenti tanti venditori specializzati in tutti i generi musicali nelle giornate della manifestazione e si potrà acquistare, scambiare e vendere i vostri dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendovi del supporto e della professionalità degli Espositori, che sapranno consigliarvi e guidarvi al meglio.

NAPOLIVINILE si terrà nel teatro chiuso di Edenlandia ed è ad ingresso gratuito. Per la sua quinta edizione, la fiera sarà aperta al pubblico Venerdì dalle ore 16:00 alle ore 21:00, Sabato e Domenica dalle ore 10:00 alle ore 21:00 (orario continuato) presso il Parco Edenlandia.. Nella zona ci sono ampi parcheggi.

L’ingresso è gratuito. Maggiori informazioni – NapolVinile 2026

