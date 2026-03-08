Il Festival Tammorre & Zampogne 2026 a Scafati: musica popolare e impegno sociale

Quarta edizione, nel Fondo Nappo di Scafati in provincia di Salerno, per Tammorre & Zampogne, una festa di tre giorni con musica popolare e impegno sociale.

Si terrà nei giorni 13,14 e 15 marzo 2026, a Scafati nel Fondo Agricolo “Nicola Nappo” la quarta edizione del Festival Tammorre & Zampogne con musica popolare, tra tradizioni locali e impegno sociale. Un Festival che, assieme alla musica, propone dibattiti, seminari e laboratori per valorizzare le tradizioni del Sud Italia e promuovere i diritti sociali.

Il festival si tiene nel Fondo Agricolo “Nicola Nappo”, un bene restituito alla comunità e propone per tre giorni un ricco programma di attività. La musica popolare sarà la protagonista dell’evento e ci saranno tanti concerti e performance dal vivo ma non mancheranno anche laboratori e incontri per avvicinare i visitatori alla conoscenza delle radici culturali locali e alla scoperta degli strumenti tradizionali, come la tammorra e la zampogna.

Festival Tammorre & Zampogne – programma edizione 2026

Il festival propone nel pomeriggio uno spazio per il confronto e la condivisione con dibattiti e interventi delle realtà che hanno sostenuto l’organizzazione del festival.

La sera, invece, il palco si accenderà con gruppi straordinari che daranno vita a uno spettacolo unico, ricco di energia e magia.

Venerdì 13 marzo 2026

Ore 14,30 – Dibattito – Una Repubblica fondata sul Lavoro (agricolo): La dignità del lavoro, l’intermediazione illecita, consumo del suolo e pesticidi

Ore 17,30 – Dibattito – Terra non guerra: ripristinare le terre agricole e il lavoro

Ore 19.00 – Gli zampognari di Montevergine: Spettacolo itinerante

Ore 20.00 – Rassegna Musicale con A Paranza r’o Lione, Rareche Montemaranesi, Trio: Carotenuto – Gargiulo – Vitulano, Gli Zampognari di Montevergine, Nuova Compagnia della Tammorra-Revival

Sabato 14 marzo 2026

Ore 15.30 – Dibattito – Un fiume in Piena – Il Sarno da problema a risorsa, le bonifiche, il ruolo delle foreste, terreni e territori

Ore 17,00 – Stage di Pimontese – A cura a cura dell’Associazione Gruppo Tammorra Pimontese

Ore 20.00 – Rassegna Musicale con – Compagnia Suoni Lu.Di.Ci, Biagio De Prisco & Catello, Inserra Raffaele & Antichità, Trio: Paglialunga- De Marco – Anglano, Pietro Cirillo-L’Anima Taranta della Lucania

Domenica 15 marzo 2026

Ore 11,00 – Dibattito – Considerazioni ed approfondimenti sulle tecniche del tamburello salentino a cura di Giancarlo Paglialunga

Ore 16:00 – Proiezione docufilm: Gli Zampognari Montevergine – Un viaggio lungo 2000 anni a seguire dibattito

Ore 18.00 – A’ pido fèrmo Spettacolo itinerante

Ore 20.00 – Rassegna Musicale con – Tonino o Stocco & gli amici di Somma e Giugliano – – MusicaStoria – Progetto Parthenias – Terra Mather – Reggae & Tammorre con Piervito Grisù

Maggiori informazioni – Festival Agropastorale Tammorre & Zampogne – 4ª Edizione – Fondo Agricolo Nicola Nappo – Via nuova San Marzano – Scafati

