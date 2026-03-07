Veni, Vidi, Hercvlanevm: visite virtuali per immergersi nella Ercolano Antica

Fino a maggio presso il Parco Archeologico di Ercolano saranno possibili delle speciali visite virtuali con speciali visori che permetteranno di esplorare l’antica città di Herculaneum nel 79 dc ricostruita in 3D. L’evento è gratuito e compreso nel biglietto d’ingresso.

Fino al 4 maggio 2026 nel Parco Archeologico di Ercolano si potranno effettuare delle speciali visite virtuali esplorando l’antica città di Ercolano che è stata ricostruita in 3D grazie a degli speciali visori di realtà virtuale. I partecipanti, indossando sugli occhi dei speciali visori, potranno immergersi e conoscere gli spazi, le architetture e la vita quotidiana della città di Herculaneum nel 79 dc prima della grande eruzione del Vesuvio che la distrusse completamente. L’evento è gratuito e compreso nel biglietto d’ingresso al Parco.

Esperienze immersive nel Parco Archeologico di Ercolano

L’evento si chiama Veni, Vidi, Hercvlanevm -Virtual Reality Experience e si terrà fino al 4 maggio 2026 nel Parco Archeologico di Ercolano proponendoci interessanti esperienze immersive e itinerari tematici per scoprire la vita quotidiana dell’antica città

Nei giorni indicati, presso il Visitor Center del Parco, i partecipanti potranno effettuare un viaggio immersivo nel tempo grazie ai visori di realtà virtuale, che consentono di esplorare l’antica città di Ercolano ai tempi dei romani che è stata ricostruita in 3D e comprenderne spazi, architetture e vita quotidiana.

Gli eventi di Veni, Vidi, Hercvlanevm si terranno nei giorni:

Marzo: 2 – 4 – 9 – 11 – 16 – 18 – 23 – 25 – 30

Aprile: 1 – 6 – 8 – 13 – 15 – 20 – 22 – 27 – 29

Maggio: 4

Orari e modalità

dalle 9:30 alle 12:30

turni da 10 minuti (comprensivi di consegna e ritiro dei visori, con supporto di personale del Parco)

2 postazioni, per 2 visitatori ogni turno

attività si svolge presso il Visitor Center

Partecipazione: gratuita con biglietto di ingresso e prenotazione obbligatoria.

Maggiori informazioni – Parco Archeologico di Ercolano

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.