Storie di donne alla Reggia di Portici: visionarie, sovrane, scienziate. Visita guidata tematica

Un tour guidato nella Reggia di Portici tra i segreti del potere femminile e le eccellenze della scienza.

Domenica 8 marzo 2026, su tre turni, si terrà una visita guidata tematica alla Reggia di Portici per conoscere le donne che hanno segnato la storia della Reggia. Un tour guidato tra i segreti del potere femminile e le eccellenze della scienza

L’evento è stato organizzato in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il MUSA, dai Musei delle Scienze Agrarie dell’Università di Portici ed è un itinerario dedicato alle figure femminili che hanno segnato la storia della Reggia di Portici. Una visita guidata con un percorso tematico tra potere, scienza e natura.

Un percorso tra sovrane borboniche e scienziate e ricercatrici

La visita si snoda tra le sale monumentali del Palazzo Reale e i viali dell’Orto Botanico, proponendo una narrazione multidisciplinare che intreccia la grande storia delle sovrane borboniche alla storia, spesso meno nota, delle scienziate e ricercatrici che hanno contribuito allo sviluppo delle collezioni scientifiche.

Si potrà così scoprire l’intraprendenza di Maria Amalia di Sassonia, mente dietro il progetto della Reggia e della porcellana di Capodimonte, la fermezza politica di Maria Carolina d’Asburgo, la devozione di Maria Cristina di Savoia ed il coraggio eroico dell’ultima regina, Maria Sofia.

Parallelamente, la visita renderà omaggio alle donne della scienza: botaniche, entomologhe, ricercatrici e direttrici che, con il loro lavoro di ricerca hanno trasformando la Reggia da residenza di corte a polo d’eccellenza accademica.

Come partecipare all’evento

Data: domenica 8 marzo 2026

domenica 8 marzo 2026 Turni: ore 10:00 | 11:00 | 12:00

ore 10:00 | 11:00 | 12:00 Sede: Reggia di Portici, Piazza Carlo di Borbone (già via Università 100)

Reggia di Portici, Piazza Carlo di Borbone (già via Università 100) Servizi : parcheggio gratuito interno fino a esaurimento posti

: parcheggio gratuito interno fino a esaurimento posti Biglietti Intero15,00 € – Ridotto13,00 €

Maggiori informazioni – evento ufficiale

