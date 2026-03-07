Ogni promessa è debito: Vincenzo Salemme al Teatro Diana di Napoli (11–29 marzo 2026) — biglietti e prezzi

Ph Facebook Vincenzo Salemme

Ritorna a Napoli, al teatro Diana del Vomero, Vincenzo Salemme con la sua ultima commedia “Ogni promessa è debito” che ha già avuto un grande successo in tante città d’Italia ed anche in televisione

Vincenzo Salemme ritorna a Napoli al teatro Diana del Vomero dall’11 al 29 marzo 2026 con la sua nuova commedia dal titolo “Ogni promessa è debito” che ha già avuto un grande successo di pubblico lo scorso anno ed è stata presentata anche in Rai per Natale.

“Ogni promessa è debito”, scritta e diretta da Vincenzo Salemme racconta di un voto religioso, la promessa di donare una cospicua cifra in danaro alla Santa protettrice del proprio paese fatta da un proprietario di una pizzeria. Ma il voto vale lo stesso anche se fatto da un sonnambulo in dormiveglia?

La nuova commedia di Vincenzo Salemme “Ogni promessa è debito”

Benedetto Croce è il proprietario di una piccola pizzeria sulla spiaggia di Bacoli e mentre era a bordo di una barca, finisce sugli scogli, ritrovandosi disperso in mare insieme ai suoi figli e al suo cameriere di sala. E Benedetto, semisvenuto e privo di sensi, per un colpo in testa durante l’incidente si rivolge a Sant’Anna e lancia un messaggio alla radio di bordo: “vi prego, se venite a salvarci, io faccio un voto a Sant’Anna, prometto di donare 5.557.382 euro e 60 centesimi!” Una barca raccoglie il suo appello e li soccorre.

Ma Benedetto una volta risvegliatosi dallo svenimento, non ricorda nulla dell’episodio. Tornato a casa, tutti gli chiedono di quel voto: i figli vogliono sapere se il loro papà, vedovo e pieno di debiti ha davvero tutti quei soldi e tanti altre persone, dal sindaco, al parroco, ai soccorritori, premono affinché venga rispettata la promessa. E la storia si complica ….. Come farà Benedetto a districarsi da questa situazione ?

