Il Musical Pinocchio arriva al Teatro Palapartenope di Napoli

Pinocchio Musical

Nella fredda Collodi un pezzo di legno capita nelle mani di un uomo buono, Mastro Geppetto, che lo trasformerà, con tanto amore, nel burattino più famoso del mondo

Al Palapartenope di Via Corrado Barbagallo, 115 a Fuorigrotta domenica 8 marzo 2026 ci sarà Pinocchio il grande Musical presentato dalla Compagnia Bit e Dpm Produzioni.

A Napoli l’8 marzo arriva la nuova produzione di Pinocchio Musical, un’opera tratta dalla fiaba italiana famosa in tutto il mondo, nella versione adattata per il teatro musicale da Melina Pellicano, autrice e regista, con le musiche di Stefano Lori e Marco Caselle.

Per Pinocchio Musical un tour ufficiale in Italia pieno di successi iniziato da gennaio 2026, dopo le anteprime di maggio 2025, che potremo vedere a Napoli al Palapartenope domenica 8 marzo alle 17:30.

Pinocchio Musical è un musical fedele al romanzo di Collodi. Sulle scene Michele e Stefano Manca del duo comico Pino e gli Anticorpi saranno il Gatto e la Volpe, mentre Pinocchio e Lucignolo saranno due bambini, due bravissimi piccoli attori professionisti.

Non mancheranno poi Geppetto, la Fata Turchina, Mangiafuoco e i tantissimi colorati personaggi della favola originale come il Grillo parlante che ci aspetteranno a Teatro per riportarci nel magico mondo del romanzo più famoso del mondo: la Collodi di fine inverno dove fa ancora tanto freddo, e c’è un pezzo di legno che capitò nelle mani di un uomo buono che lo intagliò.

Maggiori informazioni – Pinocchio Musical – Al Palapartenope – prezzi da € 24.00 a € 44.00 – Domenica 8 Marzo 2026 Ore 17

