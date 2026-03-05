Concerti gratuiti a Napoli: I Concerti del Conservatorio 2026 al San Pietro a Majella (tutte le date)

Ph Facebook Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli

Riprende la stagione dei concerti gratuiti che si terranno nella Sala Scarlatti del Conservatorio di San Pietro a Maiella a Napoli: il programma della rassegna “I concerti del Conservatorio 2026”

Dal 5 marzo al 21 giugno 2026 ricomincia la rassegna gratuita dei “I concerti del Conservatorio“, organizzati dal Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli che si terranno, nelle date indicate, nella Sala Scarlatti alle ore 18 proponendo un interessante calendario di oltre 20 spettacoli, sempre ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Dal mese di maggio 2026 i concerti si terranno nell’ambito della rassegna del Maggio dei Monumenti e verranno raddoppiati settimanalmente, con 2 concerti a settimana.

I concerti del Conservatorio 2026 – programma

giovedì 5 marzo – Concerto inaugurale – Orchestra del Conservatorio San Pietro a Majella Giorgio Proietti direttore musiche di A. Di Martino, L. van Beethoven (Su prenotazione entro il 4 marzo e previo conferma)

– Orchestra del Conservatorio San Pietro a Majella Giorgio Proietti direttore musiche di A. Di Martino, L. van Beethoven (Su prenotazione entro il 4 marzo e previo conferma) venerdì 6 marzo – #NonsoloEva4 – Artemisia e Francesca nell’eco del tempo – a cura di Alessandra Ciccaglioni e Maria Luisa Bigai – Ensemble di musica antica del Conservatorio – Tommaso Rossi direttore musiche di F. Caccini, A. Falconieri, A. Feo, A. Ciccaglioni

– a cura di Alessandra Ciccaglioni e Maria Luisa Bigai – Ensemble di musica antica del Conservatorio – Tommaso Rossi direttore musiche di F. Caccini, A. Falconieri, A. Feo, A. Ciccaglioni venerdì 20 marzo – Tarantelle e celebri melodie napoletane – SimonettaTancredi pianoforte musiche di C. Tausig, G. Caramiello, U. Giordano, F. Veniero, F. Chopin, G. Martucci, G. Rossini

SimonettaTancredi pianoforte musiche di C. Tausig, G. Caramiello, U. Giordano, F. Veniero, F. Chopin, G. Martucci, G. Rossini venerdì 27 marzo – Omaggio a Mariano – Concerto dell’orchestra Ritmico-Sinfonica San Pietro a Majella in ricordo del M° Mariano Patti – musiche di L. Bernstein, M. Patti, A. Menken, O. Wallace

– Concerto dell’orchestra Ritmico-Sinfonica San Pietro a Majella in ricordo del M° Mariano Patti – musiche di L. Bernstein, M. Patti, A. Menken, O. Wallace venerdì 10 aprile – Piano Logos – con Carlo Negroni

– con Carlo Negroni venerdì 17 aprile – L’incompiuto e l’assoluto – Patrizio Rocchino violino | Antonio Bossone viola Dario Orabona violoncello | Salvatore Biancardi pianoforte musiche di G. Mahler, J. Brahms

– Patrizio Rocchino violino | Antonio Bossone viola Dario Orabona violoncello | Salvatore Biancardi pianoforte musiche di G. Mahler, J. Brahms venerdì 24 aprile – Dalla fotografia al suono – fotografie a cura di Mario La Porta – performance di Pietro Condorelli, Patrizio Marrone, Livia Mazzanti, Tommaso Rossi

– fotografie a cura di Mario La Porta – performance di Pietro Condorelli, Patrizio Marrone, Livia Mazzanti, Tommaso Rossi giovedì 30 aprile – Giornata internazionale del Jazz – Anniversario della nascita di Miles Davis e John Coltrane a cura del dipartimento di Jazz del Conservatorio -San Pietro a Majella Lino Costagliola pianoforte | Giuseppe Galiano direttore musiche di G. Gershw

– Anniversario della nascita di Miles Davis e John Coltrane a cura del dipartimento di Jazz del Conservatorio -San Pietro a Majella Lino Costagliola pianoforte | Giuseppe Galiano direttore musiche di G. Gershw martedì 5 maggio – Kaléidos – Marina Bruno voce | Giuseppe Di Capua pianoforte Pietro Condorelli chitarra | Giulio Martino sassofono Corrado Cirillo contrabbasso | Daniele Cortese basso elettrico Fabrizio Di Vaio tromba | Emilio Pietropaolo batteria Christian Di Capua marimba e vibrafono musiche di H. Mancini, F. Concato, Sting, J. Kander

– Marina Bruno voce | Giuseppe Di Capua pianoforte Pietro Condorelli chitarra | Giulio Martino sassofono Corrado Cirillo contrabbasso | Daniele Cortese basso elettrico Fabrizio Di Vaio tromba | Emilio Pietropaolo batteria Christian Di Capua marimba e vibrafono musiche di H. Mancini, F. Concato, Sting, J. Kander venerdì 8 maggio – Balance trio – Gianfranco Brundo sassofono soprano e alto Francesca Taviani violoncello | Ketty Teriaca pianoforte musiche di J. Elizondo, M. Glinka, A. Piazzolla

– Gianfranco Brundo sassofono soprano e alto Francesca Taviani violoncello | Ketty Teriaca pianoforte musiche di J. Elizondo, M. Glinka, A. Piazzolla martedì 12 maggio – Totem Électrique Napoli – con Jean-François Laporte

– con Jean-François Laporte venerdì 15 maggio – Tradizione in movimento -Compositori napoletani contemporanei Orchestra del Conservatorio San Pietro a Majella Umberto D’Angelo oboe | Andrea Corsi fagotto Floriana Alberico pianoforte | Leonardo Quadrini direttore musiche di P. Marrone, G. Panariello

-Compositori napoletani contemporanei Orchestra del Conservatorio San Pietro a Majella Umberto D’Angelo oboe | Andrea Corsi fagotto Floriana Alberico pianoforte | Leonardo Quadrini direttore musiche di P. Marrone, G. Panariello martedì 19 maggio -Voyage of Time* Terrence Malick – OEOAS a cura di Elio Martusciello

– OEOAS a cura di Elio Martusciello venerdì 22 maggio – Dedicato all’Arpa

martedì 26 maggio – Contaminazioni in Jazz – Piccola orchestra Dino Massa Dino Massa pianoforte, composizione e arrangiamento Matteo Franza tromba | Marco Sannini flicorno Rocco Traettino sassofono tenore|Andrea Scamardella trombone Matteo Errico basso | Rosario Vitiello batteria musiche di C. Trenet, D. Massa, F. De Andrè, L. Battisti, D. Ellington

– Piccola orchestra Dino Massa Dino Massa pianoforte, composizione e arrangiamento Matteo Franza tromba | Marco Sannini flicorno Rocco Traettino sassofono tenore|Andrea Scamardella trombone Matteo Errico basso | Rosario Vitiello batteria musiche di C. Trenet, D. Massa, F. De Andrè, L. Battisti, D. Ellington giovedì 28 maggio – (Sala Martucci) – Da Bach a Mozart Orchestra del Conservatorio San Pietro a Majella Umberto D’Angelo oboe | Riccardo Maiorano violino Antonio Maione direttore

– Da Bach a Mozart Orchestra del Conservatorio San Pietro a Majella Umberto D’Angelo oboe | Riccardo Maiorano violino Antonio Maione direttore venerdì 29 maggio – Imperium Animae – di Paolo Totiglione Spettacolo in 6 quadri per 4 danzatori, Attore – Voce Recitante, 2 Percussionisti e Tromba Testi da Marguerite Yourcenar, Historia Augusta e fonti storiche romane Christian Poggioni attore e voce recitante Compagnia di danza Arb Dance Company Irma Cardano coreografia

di Paolo Totiglione Spettacolo in 6 quadri per 4 danzatori, Attore – Voce Recitante, 2 Percussionisti e Tromba Testi da Marguerite Yourcenar, Historia Augusta e fonti storiche romane Christian Poggioni attore e voce recitante Compagnia di danza Arb Dance Company Irma Cardano coreografia venerdì 5 giugno – Suggestioni romantiche – Patrizia De Carlo violino | Francesca Taviani violoncello Floriana Alberico pianoforte musiche di F. Mendelssohn, S. Rachmaninov, F. Kreisler

– Patrizia De Carlo violino | Francesca Taviani violoncello Floriana Alberico pianoforte musiche di F. Mendelssohn, S. Rachmaninov, F. Kreisler martedì 9 giugno – Omaggio alla scuola russa – Paola Volpe pianoforte | Luca Signorini violoncello musiche di D. Shostakovich, N. Mjaskovskij

– Paola Volpe pianoforte | Luca Signorini violoncello musiche di D. Shostakovich, N. Mjaskovskij venerdì 12 giugno – Per fagotto, flauto e arpa – Orchestra del Conservatorio San Pietro a Majella Andrea Corsi fagotto | Aldo Ferrantini violoncello Maria Mennillo arpa | Giuseppe De Fusco direttore musiche di W. A. Mozart, M. Pilati

Orchestra del Conservatorio San Pietro a Majella Andrea Corsi fagotto | Aldo Ferrantini violoncello Maria Mennillo arpa | Giuseppe De Fusco direttore musiche di W. A. Mozart, M. Pilati dal 19 al 21 giugno – Festa della musica

I concerti si terranno al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli nella Sala Scarlatti alle ore 18.00 (salvo diversa indicazione) e sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti

Maggiori informazioni – Conservatorio San Pietro a Maiella Napoli

