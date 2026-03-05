Concerti gratuiti a Napoli: I Concerti del Conservatorio 2026 al San Pietro a Majella (tutte le date)

Riprende la stagione dei concerti gratuiti che si terranno nella Sala Scarlatti del Conservatorio di San Pietro a Maiella a Napoli: il programma della rassegna “I concerti del Conservatorio 2026”
Dal 5 marzo al 21 giugno 2026 ricomincia la rassegna gratuita dei “I concerti del Conservatorio“, organizzati dal Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli che si terranno, nelle date indicate, nella Sala Scarlatti alle ore 18 proponendo un interessante calendario di oltre 20 spettacoli, sempre ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti
Dal mese di maggio 2026 i concerti si terranno nell’ambito della rassegna del Maggio dei Monumenti e verranno raddoppiati settimanalmente, con 2 concerti a settimana.
I concerti del Conservatorio 2026 – programma
- giovedì 5 marzo – Concerto inaugurale – Orchestra del Conservatorio San Pietro a Majella Giorgio Proietti direttore musiche di A. Di Martino, L. van Beethoven (Su prenotazione entro il 4 marzo e previo conferma)
- venerdì 6 marzo – #NonsoloEva4 – Artemisia e Francesca nell’eco del tempo – a cura di Alessandra Ciccaglioni e Maria Luisa Bigai – Ensemble di musica antica del Conservatorio – Tommaso Rossi direttore musiche di F. Caccini, A. Falconieri, A. Feo, A. Ciccaglioni
- venerdì 20 marzo – Tarantelle e celebri melodie napoletane – SimonettaTancredi pianoforte musiche di C. Tausig, G. Caramiello, U. Giordano, F. Veniero, F. Chopin, G. Martucci, G. Rossini
- venerdì 27 marzo – Omaggio a Mariano – Concerto dell’orchestra Ritmico-Sinfonica San Pietro a Majella in ricordo del M° Mariano Patti – musiche di L. Bernstein, M. Patti, A. Menken, O. Wallace
- venerdì 10 aprile – Piano Logos – con Carlo Negroni
- venerdì 17 aprile – L’incompiuto e l’assoluto – Patrizio Rocchino violino | Antonio Bossone viola Dario Orabona violoncello | Salvatore Biancardi pianoforte musiche di G. Mahler, J. Brahms
- venerdì 24 aprile – Dalla fotografia al suono – fotografie a cura di Mario La Porta – performance di Pietro Condorelli, Patrizio Marrone, Livia Mazzanti, Tommaso Rossi
- giovedì 30 aprile – Giornata internazionale del Jazz – Anniversario della nascita di Miles Davis e John Coltrane a cura del dipartimento di Jazz del Conservatorio -San Pietro a Majella Lino Costagliola pianoforte | Giuseppe Galiano direttore musiche di G. Gershw
- martedì 5 maggio – Kaléidos – Marina Bruno voce | Giuseppe Di Capua pianoforte Pietro Condorelli chitarra | Giulio Martino sassofono Corrado Cirillo contrabbasso | Daniele Cortese basso elettrico Fabrizio Di Vaio tromba | Emilio Pietropaolo batteria Christian Di Capua marimba e vibrafono musiche di H. Mancini, F. Concato, Sting, J. Kander
- venerdì 8 maggio – Balance trio – Gianfranco Brundo sassofono soprano e alto Francesca Taviani violoncello | Ketty Teriaca pianoforte musiche di J. Elizondo, M. Glinka, A. Piazzolla
- martedì 12 maggio – Totem Électrique Napoli – con Jean-François Laporte
- venerdì 15 maggio – Tradizione in movimento-Compositori napoletani contemporanei Orchestra del Conservatorio San Pietro a Majella Umberto D’Angelo oboe | Andrea Corsi fagotto Floriana Alberico pianoforte | Leonardo Quadrini direttore musiche di P. Marrone, G. Panariello
- martedì 19 maggio -Voyage of Time* Terrence Malick – OEOAS a cura di Elio Martusciello
- venerdì 22 maggio – Dedicato all’Arpa
- martedì 26 maggio – Contaminazioni in Jazz – Piccola orchestra Dino Massa Dino Massa pianoforte, composizione e arrangiamento Matteo Franza tromba | Marco Sannini flicorno Rocco Traettino sassofono tenore|Andrea Scamardella trombone Matteo Errico basso | Rosario Vitiello batteria musiche di C. Trenet, D. Massa, F. De Andrè, L. Battisti, D. Ellington
- giovedì 28 maggio – (Sala Martucci) – Da Bach a Mozart Orchestra del Conservatorio San Pietro a Majella Umberto D’Angelo oboe | Riccardo Maiorano violino Antonio Maione direttore
- venerdì 29 maggio – Imperium Animae – di Paolo Totiglione Spettacolo in 6 quadri per 4 danzatori, Attore – Voce Recitante, 2 Percussionisti e Tromba Testi da Marguerite Yourcenar, Historia Augusta e fonti storiche romane Christian Poggioni attore e voce recitante Compagnia di danza Arb Dance Company Irma Cardano coreografia
- venerdì 5 giugno – Suggestioni romantiche – Patrizia De Carlo violino | Francesca Taviani violoncello Floriana Alberico pianoforte musiche di F. Mendelssohn, S. Rachmaninov, F. Kreisler
- martedì 9 giugno – Omaggio alla scuola russa – Paola Volpe pianoforte | Luca Signorini violoncello musiche di D. Shostakovich, N. Mjaskovskij
- venerdì 12 giugno – Per fagotto, flauto e arpa – Orchestra del Conservatorio San Pietro a Majella Andrea Corsi fagotto | Aldo Ferrantini violoncello Maria Mennillo arpa | Giuseppe De Fusco direttore musiche di W. A. Mozart, M. Pilati
- dal 19 al 21 giugno – Festa della musica
I concerti si terranno al Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli nella Sala Scarlatti alle ore 18.00 (salvo diversa indicazione) e sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti
