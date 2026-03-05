Caserta la città delle Donne: festival internazionale per celebrare l’eccellenza femminile

Ph Facebook Caserta la citta delle donne

Tre giorni di incontri, spettacoli, laboratori e performance per celebrare l’eccellenza femminile, in cui le donne condividono talento, idee e creatività, trasformando la città in uno spazio vivo e aperto di dialogo, scoperta e partecipazione.

Il programma si articola in varie anime complementari, che intrecciano cultura, innovazione, festa e benessere che si svolgono in luoghi diversi:

FEM – Festa dell’editoria femminile, con libri, incontri e dialoghi per raccontare storie e visioni- Archivio di Stato di Caserta, Reggia di Caserta, Piazza Carlo di Borbone

Creator Hub – Voci Digitali del Femminile, laboratorio di creatività digitale e nuove narrazioni – Circolo Nazionale Piazza Margherita

HERitage San Leucio – Visioni, Diritti e Futuro al Femminile, cuore riflessivo del festival con tavole rotonde e panel – – Belvedere di San Leucio in Via del Setificio

Il Villaggio delle Donne – Una Festa, Un Incontro, Una Comunità, piazza viva e inclusiva di musica, laboratori e momenti conviviali – Centro Storico da Piazza Carlo di Borbone a Piazza Margherita

Un festival che coinvolge l’intera città e la collettività: dalle piazze agli spazi storici, dai laboratori creativi alle esperienze digitali, ogni evento invita a partecipare, condividere e celebrare le donne.

“Caserta – La città delle Donne” – programma

Il festival propone un programma dinamico e diffuso, che mette insieme talenti, competenze e passioni, costruendo un patrimonio comune di energia, ispirazione e innovazione.

Venerdì 6 marzo 2026

Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato – ore 11:00, Cerimonia di inaugurazione – Intervengono: Lucia Volpe, Pina Picierno, Giuseppe Menniti, Luca Ciriani, Roberto Fico, Annarita Patriarca, Antonella Scolamiero

FEM, Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato,

– Sala Conferenze, ore 14:30, Amelie Nothomb dialoga con Maria Beatrice Crisci Meglio così – Voland

– Sala Conferenze, ore 15:30, Teresa Cinque dialoga con Chiara Natale (@chiara.lapelvi) Autobiografia Clitoridea – Longanesi

– Sala FEM, ore 16:00, Emerita Cretella e Michela Nacca dialogano con Lucia Ottavi Presentazione collana Voci di donne – Armando Editore

– Sala Conferenze, ore 16:30, Anna Zarlenga dialoga con Roberta Buonomo (@ilprofumodelleparole) Zucchero, amore e tanti guai – Newton Compton

– Sala Laboratorio, ore 17:00, Marta Sabino dialoga con Antonella Serpico Il femminicidio – Edizioni Anicia

– Sala FEM, ore 18:00, Gaja Cenciarelli dialoga con Serena Ferraiolo Il rivoluzionario e la maestra – Marsilio

– Sala Laboratorio, ore 18:30, Elena Nugnes dialoga con Carmela Mucherino Sono nata con la valigia – Atile Edizioni

– Sala FEM, ore 18:30, Lidia Luberto dialoga con Giovanna Serpico Miriam Mafai – Pacini Fazzi Editore

– Sala Conferenze, ore 19:00, Chiara Francini dialoga con Maria Antonietta Spadorcia Le querce non fanno limoni – Rizzoli

Sabato 7 marzo 2026

Heritage, Belvedere di San Leucio

– ore 10:00, Il mondo al femminile: bilanci e sfide del gender gap Con Donatella Cagnazzo, Margherita Interlandi, Pina Picierno, Beatrice di Borbone delle Due Sicilie

– Sala Ferdinandea, ore 12:00, Premio Matilde Serao Con Adriana Cerretelli, Titta Fiore, Donatella Trotta, Lidia Luberto. Modera: Vincenzo di Vincenzo

– Sala Ferdinandea, ore 14:30, Donne in prima linea Con Suor Rita Giaretta, Donatella Rotundo, Melissa Sipala, Stefania Castricone, Martina Semenzato. Modera: Andrea Grassi

– Sala Ferdinandea, ore 15:30, Venere 4.0 Con Francesca Pascale, Valeria Altobelli, Maria Graziano, Elena Aceto di Capriglia, Barbara Carbone Modera: Francesco Eriberto D’Ippolito

– Sala Ferdinandea, ore 16:30, LeaD Con Fulvia Bacchi, Rosalba Benedetto, Simona Paravani, Ilaria Montefusco, Caterina Belletti, Elena Bonetti, Valeria Barletta Modera: Tommaso De Simone

FEM, Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato

– Sala Conferenze, ore 11:00, Concita De Gregorio e Melania Petriello, Madre – Feltrinelli e Round Robin

– Sala FEM, ore 11:00, Roberta Beolchi dialoga con Barbara Preziosi e Renata Pavlov

– Sala FEM, ore 12:00, Valentina Dago, Simona Pelliccia, Romina Caruana e Angelika Palmegiani dialogano con Marilena Lucente e Paolo Miggiano La letteratura femminile e straniera di Terra Somnia

– Sala Conferenze, ore 12:30, Beatrice Luzzi dialoga con Carla Librera e Monica Marangoni Una famiglia a due piazze – Armando De Nigris Editore

– Sala Conferenze, ore 14:00, Isabella Pedicini, Lorenza Sabatino, Giuseppa Vittorini, Fuani Marino e Raffaella R. Ferré Collana Meridiane – Storie ritrovate delle donne del Sud di Armando De Nigris Editore

– Sala FEM, ore 15:00, Titti Marrone dialoga con Alessandra Pacelli Primammore – Feltrinelli

– Sala Conferenze, ore 15:00, Antonella Cortese dialoga con Valerio De Gioia, Monica Giorgi, Gaetana Natale e Alessandra D’alessio Quando l’amore uccide – Armando Editore

– Sala Conferenze, ore 16:30, Nadia Verdile dialoga con Manuela Piancastelli Artemisia – Maria Pacini Fazzi Editore – Interverranno alla presentazione l’editrice Francesca Fazzi, la giornalista e scrittrice Manuela Piancastelli e l’autrice. Mimí Trapani di Matutae Teatro interpreterà Artemisia Gentileschi in un monologo di Brillante Massaro, tratto dallo spettacolo Kintsugi.

– Sala FEM, ore 16:30, Caterina Caparello dialoga con Linda Mercurio – Le 21 madri costituenti – Le Lucerne

– Sala Laboratorio, ore 17:00, Alessia Vessicchio dialoga con Adele Vairo – Fino a te – Edizioni Graus

– Sala Conferenze, ore 18:00, Barbara Alberti dialoga con Titti Marrone – Gelosia – Piemme

– Sala FEM, ore 18:00, Marilena Lucente, Benedetta Rizzi e Silvia Tessitore – La voce di Donatella Colasanti – Editrice ZONA – Presentazione del volume Ascoltai la mia voce. Poesie degli anni Ottanta e Novanta di Donatella Colasanti, a cura di Plinio Perilli

Villaggio delle donne

– Boutique Nida, Via Mazzini 65, ore 19:30, Patrizia Marras dialoga con Vittoriana Abate La moda non è un mestiere per cuori solitari – Bompiani

Domenica 8 marzo 2026

Heritage, Belvedere di San Leucio

– ore 10:00, Sala Ferdinandea, Arte al femminile Con Tiziana Di Caro, Tiziana Maffei, Roxy in the Box, Romilda De Luca. Modera: Santa Nastro.

– ore 11:00, Sala Ferdinandea, Lezioni di parità Con Monica Matano, Angela Colmellere, Marie-Thérèse Auberson, Marianna Pignata, Eugenia Carfora. Modera: Paola Ferazzoli. Premiazione Alunne Istituto F. Morano di Caivano.

– ore 12:00, Sala Ferdinandea, Ridurre le distanze Con Anna Rossomando, Wanda Ferro, Enzo Battarra, Lella Golfo. Modera: Nicola Porro.

FEM, Reggia di Caserta c/o Archivio di Stato,

– ore 10:00, Sala FEM, Donne e Sport (in collaborazione con CONI Caserta e CIP Campania) Con Laura Lunetta, Angela Procida, Angela Carini e Ginevra Caracciolo di Brienza. Modera: Lucio Bernardo.

– ore 10:00, Sala Laboratorio, Annalisa Strada dialoga con Michele Casella Inventare storie – Scrivere per ragazze e ragazzi

– ore 11:00, Sala Conferenze, Diplomazia al femminile Con Carla Jazzar, Esquia Alejandra Rubin De Celis Nunez, Fabiana Capuano, Maria Luisa Cusati e Maria Grazia Alvarez Rodriguez. Modera: Federica De Gregorio.

– ore 11:00, Sala FEM, Elisabeth Nicoli, Claudia Durastanti e Aixa De La Cruz dialogano con Simonetta Sciandivasci. Des femmes: l’editoria internazionale al femminile

– ore 12:30, Sala Conferenze, Sara De Simone e Ilaria Forte La gioia di scrivere – Donne in poesia

– ore 12:30, Sala FEM, Rosso Vanvitelliano con Andrea Grassi Effetto personale – Rivoluzioni Editoriali

– ore 15:00, Sala Conferenze, Gabriella Genisi dialoga con Alessia Aulicino La specchia del diavolo – Rizzoli

– ore 15:45, Sala FEM, Aixa De La Cruz dialoga con Ludovica Russo Le Eredi – Fandango

– ore 16:00, Sala Conferenze, Elda Alvigini dialoga con Beatrice Barbato Inutilmentefiga – Santelli

– ore 17:00, Sala Conferenze, Dacia Maraini dialoga con Maria Pirro La letteratura femminile del Novecento

– ore 18:00, Sala Conferenze, Anna Pavignano dialoga con Maria Beatrice Crisci Come sale sulla pelle – Piemme

– ore 18:30, Sala FEM, Rita Raucci, Stefania Sparaco, Maria Giovanna Petrillo e Claudio Lombardi dialogano con Antonella Monaco.Inganni e potere: il gaslighting – Spartaco

– ore 19:00, Sala Laboratorio, Antonella Cilento dialoga con Daniela Borrelli La babilonese – Bompiani

– ore 19:00, Sala Conferenze, Isabella Staino dialoga con Paola Cacace Cenerentola e Biancaneve – Terreblu

Villaggio delle donne

– ore 19:30 | Vovo Pacomio – Via G. Mazzini, 24, Catena Fiorello Maria Sentimento – Rizzoli

Tanti altri eventi diffusi che troverete nel dettaglio sul sito ufficiale: tra questi

Cosmoart – Il 6 e 7 marzo 2026,

la Cosmoart, con la direzione artistica di Mary Farina e Augusto Ozzella, propone un articolato programma di eventi che unisce arte contemporanea, eccellenze enogastronomiche, benessere e musica.

Visionarie di Vigna Il 7 e 8 marzo 2026

Sabato 7 marzo a mezzogiorno, il Ristorante Le Colonne di Rosanna Marziale ospiterà “Visionarie di Vigna – Donne del Vino tra identità, territorio e visione futura”.

Domenica 8 marzo, alle 12, al cubo Iconic di via Mazzini a Caserta un altro appuntamento straordinario con l'incontro «Donne che trasformano la terra: vigna, cucina e scrittura come atti di cultura»,

