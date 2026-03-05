Giornata della Donna: al Teatro Trianon Viviani il Musical “Camicette bianche”

Un musical, al teatro Trianon Viviani di Napoli, che ci racconta la storia di una giovane donna siciliana, emigrata in America da pochi anni, che mori nel tragico incendio della fabbrica di camicette bianche a New York nel 1911 assieme ad altre 123 donne. L’evento che ha ispirato l’istituzione della Giornata internazionale della donna dell’8 marzo.

Sabato 7 e domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della Donna, il Teatro Trianon Viviani presenta “Camicette bianche” il musical che racconta la storia tragica da cui nasce la ricorrenza dell’8 marzo. Camicette bianche è un bel racconto musicale ispirato all’omonimo libro di Ester Rizzo che racconta un vero fatto di cronaca.

Un musical che lega la storia dell’emigrazione degli italiani agli inizi del ‘900, dalla Sicilia e da tutt’Italia, verso l’America con quella dei migranti di ogni tempo. Uno spettacolo che unisce musiche popolari con alcune canzoni italiane riadattate in chiave teatrale e quelle dei primi italo americani, per raccontare la storia vera di Clotilde Terranova, una giovane sartina coinvolta nel tragico incendio della fabbrica di camicette bianche a New York nel 1911.

Nel libro di Ester Rizzo l’autrice ha ricostruito la vita delle ragazze siciliane morte nel rogo trovando anche le città di provenienza delle giovani migranti e il regista che firma il Musical, Marco Savatteri, ha portato sulle scene la storia pensando al grande fenomeno della emigrazione.

La trama ci porta prima in Sicilia dove nel 1907 la protagonista Clotilde Terranova si imbarca su una nave diretta a New York per raggiungere sua sorella Rosa e poi va a lavorare in una fabbrica di camicette da donna: morirà nel rogo di marzo della fabbrica lanciandosi, in preda al panico, dal decimo piano. L’incendio causò la morte di 146 persone, di cui 123 donne, per la maggior parte giovani immigrati italiani ed ebrei. Sullo sfondo, la storia della sua conoscenza con un altro emigrato, Salvatore, che però scelse la malavita al lavoro normale, Il rogo della fabbrica ha ispirato l’istituzione della Giornata internazionale della donna dell’8 marzo.

Maggiori informazioni – Teatro Trianon Viviani “Camicette bianche

