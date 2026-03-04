MenuMenu

Sal Da Vinci a Napoli: due concerti evento all’Arena Flegrea dopo il trionfo a Sanremo 2026

Presente link affiliato TicketOne.

Napoli quando vuole celebrare qualcuno, lo fa sul serio: con la voce, con il cuore e con quella voglia di stare insieme che ti prende allo stomaco. E dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con “Per sempre sì”, Sal Da Vinci torna “a casa” nel modo più bello possibile: due serate-evento all’Arena Flegrea.

Se stai cercando cosa fare a Napoli e vuoi segnarti uno di quegli appuntamenti che restano nella memoria (e nei video del telefono), queste date sono da cerchiare in rosso.

Biglietti Sal Da Vinci a Napoli (Arena Flegrea)

Due concerti evento dopo Sanremo 2026: 25 e 26 settembre 2026 – ore 21.
Se vuoi esserci, muoviti: le date a Napoli fanno sempre gola.

Le date a Napoli: quando e dove (info ufficiali)

Le serate sono due, identiche nell’energia ma ognuna con la sua magia:

  • Venerdì 25 settembre 2026 – ore 21:00
  • Sabato 26 settembre 2026 – ore 21:00
  • Location: Arena Flegrea, Viale J. F. Kennedy 54, Napoli (Fuorigrotta)
  • Biglietti: disponibili online (TicketOne)

Queste due date non sono “solo” concerti: sono una festa cittadina in forma di live, pensata per ripercorrere il percorso di un artista che Napoli se la porta addosso, in ogni parola.

Ph Facebook Sal Da Vinci

Perché questo concerto è speciale (e perché a Napoli ha un sapore diverso)

La vittoria a Sanremo 2026 con “Per sempre sì” non è arrivata per caso: è una tappa importante di un percorso lungo,
fatto di palco, teatro, musica e di quel mestiere vero che si costruisce negli anni.

Sal Da Vinci è un artista trasversale nel senso più bello: ha attraversato cinema e teatro, e quando canta sembra sempre che stia raccontando una scena, non solo una canzone. E poi c’è la svolta recentissima che ha acceso anche la curiosità dei più giovani: “Rossetto e Caffè”, diventata un fenomeno.

In mezzo, una Napoli che lo ha sempre seguito e che adesso lo riabbraccia nel posto giusto: un’arena a cielo aperto, con il pubblico addosso e quell’aria di fine settembre che ti fa venire voglia di cantare anche se sei stonato.

L’Arena Flegrea: la cornice perfetta per un grande live

Se hai già visto un concerto all’Arena Flegrea lo sai: qui l’energia rimbalza. È una delle location all’aperto più importanti del Sud, dentro l’area di Fuorigrotta/Mostra d’Oltremare, e quando è piena sembra una città nella città.

Piccola chicca utile: essendo un’arena, la visibilità è spesso ottima anche da più lontano, e il suono (nelle serate “giuste”) è una carezza potente.

🎶 Sal Da Vinci all’Arena Flegrea: chiudi il piano, prendi il posto

25 e 26 settembre 2026 – ore 21. Due serate che profumano di Napoli, musica e festa.
Se stai scegliendo tra gli eventi a Napoli, questo è un “sì” facile.

