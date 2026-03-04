Sal Da Vinci a Napoli: due concerti evento all’Arena Flegrea dopo il trionfo a Sanremo 2026

Presente link affiliato TicketOne.

Napoli quando vuole celebrare qualcuno, lo fa sul serio: con la voce, con il cuore e con quella voglia di stare insieme che ti prende allo stomaco. E dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 con “Per sempre sì”, Sal Da Vinci torna “a casa” nel modo più bello possibile: due serate-evento all’Arena Flegrea.

Se stai cercando cosa fare a Napoli e vuoi segnarti uno di quegli appuntamenti che restano nella memoria (e nei video del telefono), queste date sono da cerchiare in rosso.

🎟️ Biglietti Sal Da Vinci a Napoli (Arena Flegrea) Due concerti evento dopo Sanremo 2026: 25 e 26 settembre 2026 – ore 21.

Le date a Napoli: quando e dove (info ufficiali)

Le serate sono due, identiche nell’energia ma ognuna con la sua magia:

Venerdì 25 settembre 2026 – ore 21:00

Sabato 26 settembre 2026 – ore 21:00

Location: Arena Flegrea , Viale J. F. Kennedy 54, Napoli (Fuorigrotta)

Queste due date non sono “solo” concerti: sono una festa cittadina in forma di live, pensata per ripercorrere il percorso di un artista che Napoli se la porta addosso, in ogni parola.

Perché questo concerto è speciale (e perché a Napoli ha un sapore diverso)

La vittoria a Sanremo 2026 con “Per sempre sì” non è arrivata per caso: è una tappa importante di un percorso lungo,

fatto di palco, teatro, musica e di quel mestiere vero che si costruisce negli anni.

Sal Da Vinci è un artista trasversale nel senso più bello: ha attraversato cinema e teatro, e quando canta sembra sempre che stia raccontando una scena, non solo una canzone. E poi c’è la svolta recentissima che ha acceso anche la curiosità dei più giovani: “Rossetto e Caffè”, diventata un fenomeno.

In mezzo, una Napoli che lo ha sempre seguito e che adesso lo riabbraccia nel posto giusto: un’arena a cielo aperto, con il pubblico addosso e quell’aria di fine settembre che ti fa venire voglia di cantare anche se sei stonato.

L’Arena Flegrea: la cornice perfetta per un grande live

Se hai già visto un concerto all’Arena Flegrea lo sai: qui l’energia rimbalza. È una delle location all’aperto più importanti del Sud, dentro l’area di Fuorigrotta/Mostra d’Oltremare, e quando è piena sembra una città nella città.

Piccola chicca utile: essendo un’arena, la visibilità è spesso ottima anche da più lontano, e il suono (nelle serate “giuste”) è una carezza potente.