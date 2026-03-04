Omaggio a Ennio Morricone Napoli: concerto al Teatro Acacia il 7 marzo 2026 (biglietti Ticketone)

Ph Facebook Orchestra Tebaide

“Omaggio a Ennio Morricone“, è un concerto tutto dedicato al maestro italiano della musica da film. Una formazione sinfonica ci proporrà le colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema

Sabato 7 Marzo 2026, al Teatro Acacia di Napoli, al Vomero, si terrà un interessante concerto dal titolo “Omaggio a Ennio Morricone“, tutto dedicato al grande maestro italiano della musica da film.

Sul palco del Teatro Acacia l’Orchestra Tebaide, formazione sinfonica di rilievo nazionale, pronta a riportare in vita le emozioni delle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema.

Una serata che permetterà al pubblico di rivivere le magiche atmosfere create da Ennio Morricone per film indimenticabili come C’era una volta in America, Il buono, il brutto, il cattivo, Mission e Nuovo Cinema Paradiso.

Sabato 7 marzo 2026 – ore 21:00
Dove: Teatro Acacia (Vomero), Napoli

Omaggio a Ennio Morricone, un evento dedicato al grande maestro

L’Orchestra Tebaide è un’orchestra di 50 elementi, diretta dal Maestro Cosimo Maraglino, che ha registrato Sold-Out al Petruzzelli di Bari e in tanti prestigiosi teatri italiani: ora farà tappa con il suo spettacolo al Teatro Acacia di Napoli proponendo con sensibilità e potenza evocativa le più celebri composizioni del premio Oscar M° Ennio Morricone. Un evento interessante, uno spettacolo “Omaggio a Ennio Morricone” a Napoli che non è solo un concerto, ma un viaggio nella genialità di uno dei più grandi compositori del Novecento.

Teatro Acacia, Napoli (Vomero) • Sabato 7 marzo 2026 • ore 21:00

