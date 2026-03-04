4 visite guidate a Napoli nel weekend dal 5 all’8 marzo 2026

Ph Marcello Erardi

Anche nel prossimo fine settimana visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi della nostra terra

Anche per questo weekend dal 5 all’8 marzo 2026 ci saranno delle visite guidate nei luoghi di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti particolari della città e dei suoi dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano guide e storici dell’arte per accompagnarci. Chiedete sempre maggiori informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto.

Visite ogni giorno al Decumano Sotterraneo a 35 metri sotto il Centro Antico di Napoli

contenuto sponsorizzato #adv con Lapis Museum

Marzo trasforma Napoli in un palcoscenico di luce e colore. La primavera è ormai nell’aria: le temperature si fanno dolci, qualche balcone fiorito comincia a punteggiare le facciate dei palazzi storici, e passeggiare per il centro diventa un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. In questa stagione di risveglio, quando la città offre il meglio di sé, il LAPIS Museum rappresenta la meta ideale per una giornata napoletana. Dopo aver assaporato il tepore primaverile, scendere nel sottosuolo significa scoprire un’altra dimensione della città. Varcare la soglia del percorso sotterraneo della Basilica della Pietrasanta significa scoprire il Museo dell’Acqua, monumentale testimonianza dell’abilità tecnica della Neapolis antica. Il complesso di cisterne che si apre sotto terra rivela un sofisticato sistema idraulico: una rete articolata di condotti, vasche e pozzi che regolavano il flusso dell’acqua. Lungo il percorso, lasciata la Sala della Luna – testimonianza di riti precristiane che animarono questi luoghi – si prosegue nel Decumano Sommerso, ambiente che custodisce la memoria bellica di questi sotterranei. Durante gli anni ‘40 del Novecento, questi passaggi divennero rifugio per migliaia di napoletani che fuggivano dai bombardamenti che colpivano la città in superficie. La Sala dei Bombardamenti porta a conclusione questo segmento attraverso proiezioni immersive che ricreano l’atmosfera di una città sotto assedio, chiudendosi con un messaggio di pace di grande attualità. Al piano Basilica continua intanto l’esposizione dedicata a Joan Mirò, Per poi arrivare all’anima. Le creazioni del maestro catalano – con i loro azzurri, i rossi brillanti e le forme che sembrano fluttuare – abitano gli spazi della Pietrasanta in un dialogo affascinante, creando un gioco di rimandi e contrasti con il barocco di Cosimo Fanzago. Sabato 7 marzo, dalle ore 18:00, il LAPIS Museum ospita Lapis – Racconti dal grembo di Napoli, un suggestivo itinerario teatrale ad opera di NarteA, che trasforma il percorso sotterraneo in un’esperienza narrativa immersiva. Protagonista è il tufo, la pietra porosa che assorbe e custodisce vicende e storie della Napoli antica. Un viaggio a ritroso nel tempo: dai resti del tempio di Diana alla leggenda delle janare, dagli eventi della Seconda Guerra Mondiale alla storia della Pietrasanta, pietra fondativa del Complesso sovrastante. Anime di una Napoli sommersa prendono forma lungo il percorso, trasformando il sottosuolo in esplorazione storica e viaggio interiore. Per informazioni e prenotazioni www.nartea.com. Il LAPIS Museum apre le sue porte tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00. Dal lunedì al venerdì sono organizzate sei visite guidate: 10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30 e 18:30. Durante il fine settimana invece le visite guidate sono cinque: 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 e 18:30. Marzo, con la sua primavera nascente e le temperature che invitano a stare all’aperto, è la stagione perfetta per abbinare la visita al museo a una passeggiata nel centro storico. Fortemente raccomandata la prenotazione. È possibile farlo chiamando allo 08119230565 dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00 (ma sempre attivo con il servizio di messaggi WhatsApp) oppure inviando una mail a info@lapismuseum.com. E per chi desidera acquistare può farlo direttamente sul sito ufficiale www.lapismuseun.com senza costi di prevendita. Questa primavera regalatevi una scoperta che unisce il fascino delle profondità di Napoli e la vivacità dell’arte contemporanea, per poi tornare a camminare sotto il sole di marzo con una comprensione più ricca della città che vi circonda. Maggiori Informazioni Sito Ufficiale per visite guidate, prenotazioni e acquisto ticket – Organizzazione – Lapis Museum [contenuto sponsorizzato #adv]

Sabato 7 marzo – Donne nella Napoli spagnola. Un altro seicento

Una visita guidata che ci permetterà di visitare la prima rassegna interamente centrata sul ruolo delle donne nelle arti del Seicento a Napoli. II percorso prende avvio con figure di artiste non napoletane come Lavinia Fontana, bolognese e Fede Galizia, di origini cremonesi e definita la «mirabile pittoressa», le cui opere, realizzate per committenti locali all’inizio del secolo, testimoniano le fitte trame commerciali e collezionistiche di cui la città fu crocevia. Figura imprescindibile è Artemisia Gentileschi, di cui saranno in mostra importanti dipinti mai esposti in Italia. Ampio spazio è inoltre dedicato alla personalità della napoletana Diana Di Rosa, detta «Annella di Massimo», autentico alter ego della Gentileschi. Una sezione tematica è dedicata alle «dive» napoletane: Adriana Basile, cantante di fama internazionale e Giulia De Caro, il cui percorso da prostituta a impresaria teatrale è emblematico di riscatto e emancipazione. L’esposizione si avvale di molti prestiti eccezionali, tra cui il ritratto di Maria d’Ungheria di Velázquez e l’intenso ritratto di Maddalena Ventura, la “donna barbuta”, realizzato da Ribera, figure femminili che segnarono in maniera indelebile la Napoli spagnola del Seicento. Maggiori informazioni sulla mostra sul nostro post dedicato, L’evento è Organizzato da Megaride Art cui si potranno chiedere tutte le informazioni – Accoglienza: ore 16.30, presso ingresso Gallerie d’Italia, via Toledo 177 Inizio attività 16,50 termine 18,30 circa. Costi 14 euro per visita + il ticket d’ingresso alle Gallerie d’Italia. Prenotazione obbligatoria e info sul sito ufficiale di Megaride Art.

Domenica 8 marzo – Storia di una Principessa a Villa Pignatelli

Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes aderiscono all’iniziativa ministeriale garantendo l’ingresso gratuito alle donne nei consueti orari di apertura al pubblico. Nella mattinata, presso il Museo Pignatelli, è inoltre prevista la visita tematica “Storia di una Principessa” incentrata sulla figura di Rosina Pignatelli, una donna dotata di una cultura non comune per l’epoca, elegante e appassionata di musica e lettere. Le visite sono previste alle ore 10.30 e alle ore 12.00 e avranno un costo di 3,00 euro oltre al biglietto d’ingresso al Museo (gratuito per le donne). “Storia di una Principessa”- Visita tematica dedicata alla figura di Rosina Pignatelli. Durata visite: 45 minuti ogni turno. Capienza massima gruppo: massimo 25 persone per turno di visita.Punto d’incontro: ingresso Museo. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti al seguente link: oppure in loco (presso il totem), in caso di disponibilità residua. Costo della visita: 3,00 euro + biglietto di accesso al Museo (5,00 euro intero; 2,00 euro ridotto. Agevolazioni e gratuità secondo legge). Ingresso gratuito per le donne durante gli orari di apertura al pubblico. Si specifica che, l’ingresso gratuito non comprende la visita alla mostra BANKSY VS WARHOL – Passaggio a Napoli a – Per tutte le maggiori informazioni per la visita guidata a Villa Pignatelli

Sabato 7 e Domenica 8 marzo – Lux in Fundo, tour tra le bellezze artistiche e i tesori da scoprire della Sanità

LUX in Fundo è un nuovo itinerario guidato tra le bellezze artistiche e i tesori ancora da scoprire del Rione Sanità. Un vero e proprio faro di speranza che, attraverso l’arte del passato e quella del presente, illumina i vicoli più nascosti dello storico quartiere. Un’esperienza coinvolgente che mostra attraverso nuovi luoghi e nuove storie come l’arte può essere uno strumento capace di generare cambiamento e innovazione. Una chiesa blu ridipinta con venti tonalità di azzurro, una cappella barocca e un blocco di marmo che prende forma dando vita ai sogni dello scultore Jago, sono solo alcune delle meraviglie che visiterai partecipando al tour. Le Tappe del tour Lux in Fundo sono: Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi – Jago Museum – Borgo dei Vergini – Palazzo dello Spagnuolo – Chiesa dei Cristallini – Basilica di San Severo fuori le mura – Figlio Velato di Jago – Cappella dei Bianchi – Piazza Sanità – Murales “Luce” Il tour è in programma per marzo 2026 nei giorni : 7-8-12-14-15-19-21-22-28-29. Costo a partire da 19 euro Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale – Organizzazione Catacombe di Napoli.

