Il Mio Canto Libero: il mito di Lucio Battisti conquista il Teatro De Rosa

Tre voci, tre chitarre in un’unica emozione al Teatro De Rosa di Frattamaggiore

Sabato 21 marzo 2026, il sipario si alzerà sullo storico palco del Teatro De Rosa di Frattamaggiore, cornice ideale per un’esperienza che fonde l’acustica teatrale con la magia delle canzoni italiane.

“Il Mio Canto Libero” non è un semplice tributo, ma un format originale che vuole far rivivere l’anima di Battisti in modo intimo e potente. La formula vincente, che alterna performance cantate live di altissimo livello a racconti inediti, si rinnova in questa data speciale per regalare una serata di emozioni sensoriali.

Tre Voci, Tre Chitarre, Un’Unica Emozione

Da ‘I Giardini di Marzo’ a ‘Il Mio Canto Libero’, tornano a splendere grazie a tre artisti: Arianna Sannino, A Smile From Godzilla, Antonio Paduano. Sul palco, l’unione di tre chitarre e tre voci creerà quel mondo sonoro sincero e immediato che ha reso Battisti eterno, portando il pubblico nel cuore pulsante della sua musica.

Uno spettacolo tra musica, narrazione e storia

A guidare il pubblico in questo viaggio con racconti inediti sarà Giovanni Del Monte, attore noto per la sua partecipazione anche in fiction televisive, che attraverso aneddoti, curiosità e storie poco note sulla vita e sulla carriera del genio di Battisti si intreccerà con la musica, trasformando il concerto in un racconto collettivo che unisce diverse generazioni.

L’evento è organizzato da NOMEA una realtà internazionale nata a Napoli specializzata nella produzione di eventi culturali. Trasforma luoghi prestigiosi in palcoscenici.

🎶 “Il Mio Canto Libero” al Teatro De Rosa: come partecipare Una serata da segnare in agenda: scegli il posto, prenota in un attimo e scrivi su WhatsApp per info rapide. 📍 Dove Teatro De Rosa, Frattamaggiore (NA) 🗓️ Quando Sabato 21 marzo 2026 • ore 21:00 🎟️ Ticket Platea 18€ • Galleria 14€ 💬 WhatsApp 375 613 9180 Scrivi su WhatsAppAcquista online “Il Mio Canto Libero”

