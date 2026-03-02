Dolce Avellino 2026: 4 giorni tra dolci tipici, vini irpini e spettacoli in strada

Ph Facebook Choco italia in Tour

Prima edizione per un nuovo evento dedicato alla promozione e valorizzazione delle Specialità Dolciarie Italiane e locali che animerà il centro di Avellino con quattro giorni di degustazioni e spettacoli, per offrire ai partecipanti un viaggio tra i sapori più autentici della tradizione dolciaria italiana e locale. Non mancherà un’area con le eccellenze vitivinicole irpine

Da giovedì 5 marzo a domenica 8 marzo 2026, dalle ore 10.00 alle 24.00, nel centro di Avellino sul Corso Vittorio Emanuele si terrà la prima edizione di “Dolce Avellino – Golosità in Strada 2026”, il nuovo evento dedicato alla promozione e valorizzazione delle specialità dolciarie italiane e locali.

Il centro della città si riempirà di stand, con tante degustazioni e spettacoli, per offrire ai partecipanti un viaggio tra i sapori più autentici della tradizione dolciaria Made in Italy e locale.

Sul Corso Vittorio Emanuele si troveranno i Dolci tipici italiani e le ottime Dolcezze regionali, come le Specialità dolciarie irpine o le grandi eccellenze vitivinicole irpine con i migliori vini delle cantine locali.

Quattro giorni di dolcezze con anche laboratori, musica e brindisi

Nei quattro giorni di Dolce Avellino, Golosità in Strada ci saranno tanti appuntamenti dedicati alla tradizione dolciaria Made in Italy e alla rinomata tradizione vinicola irpina. In particolare non mancheranno: i Laboratori del Dolce con i segreti della pasticceria artigianale, la Fabbrica dei Dolci al Cioccolato, i buoni Vini della tradizione irpina con degustazioni guidate e poi anche il Brindisi in rosa in occasione della Festa della Donna, la Minosa più bella e Selfie Point, il Dolce Melody con momenti musicali dal vivo e DJ Set per animare le serate

Un bell’evento ad ingresso gratuito con un ricco il calendario degli appuntamenti pensati per coinvolgere grandi e piccoli, che vuole coniugare buona gastronomica, promozione territoriale e intrattenimento.

Maggiori informazione – Evento ufficiale

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione, anche parziale, deve essere autorizzata.