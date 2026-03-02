Archeofestival 2026 a Bacoli: rievocazione storica del Navigium Isidis a Villa Ferretti

Ph Facebook Militum Schola

Archeofestival 2026 fa una tappa a Bacoli nella cornice di Villa Ferretti per il Navigium Isidis solenne festività romana che segnava l’inizio della stagione della navigazione

A Bacoli domenica 8 marzo 2026, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, una rievocazione storica per il Navigium Isidis, un rito ispirato una solenne festività romana che segnava simbolicamente l’inizio della stagione della navigazione. L’evento era dedicato alla dea Iside Pelagia, protettrice dei naviganti e del mare.

L’evento è inserito come tappa speciale di Archeofestival ed è promosso dall’associazione Militum Schola, si svolgerà a Villa Ferretti domenica 8 marzo 2026, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, e i partecipanti saranno coinvolti tante attività e ricostruzioni storiche.

Navigium Isidis 2026 a Bacoli. Il programma dell’evento

Il Navigium Isidis 2026 di domenica 8 marzo 2026 vedrà la partecipazione di gruppi specializzati nella ricostruzione della vita civile e militare romana, di associazioni dedite allo studio dei culti antichi, e di gruppi di rievocatori provenienti da diversi territori, uniti dalla comune volontà di riportare alla luce la complessità e la ricchezza del mondo romano.

Ore 9.30: Inizio attività ai banchi didattici – a cura di: Militum Schola, Associazione Opus Est, Associazione Rievocarti, Gruppo Archeologico Nuceria, Lvdvs Capvanvs, Suodales

Pomeriggio : Passeggiata libera per Bacoli

