Visite guidate al Teatro San Carlo a Napoli: orari, prezzi e come prenotare (tutti i giorni)

Come effettuare le imperdibili visite guidate all’interno dello straordinario Teatro di San Carlo di Napoli che ci faranno scoprire tutte le bellezze di questo splendido luogo, che Stendhal nel 1817 definì così: “…Non c’è nulla in tutta Europa, che non dico si avvicini a questo teatro, ma ne dia la pallida idea. Gli occhi sono abbagliati, l’anima rapita…”

A Napoli, tutti i giorni, è possibile effettuare delle imperdibili visite guidate per conoscere lo straordinario Teatro di San Carlo. Le visite si potranno effettuare dal Lunedì alla Domenica dalle 10.30 alle 17.00 e ci faranno conoscere l’interno del teatro che abbagliò Stendhal, e non solo, facendogli affermare che non c’era nulla, in Europa che si “avvicinava” a questo splendido teatro.

In effetti il Regio Teatro di San Carlo è il teatro lirico più antico del mondo in quanto è stato costruito nel 1737, per volontà del Re Carlo III di Borbone che voleva dare alla città un teatro all’altezza del suo potere regio. Il lirico napoletano fu costruito 41 anni prima delle Scala di Milano e 55 anni prima della Fenice di Venezia.

Le visite guidate all’interno del Teatro San Carlo

Le visite guidate all’interno del teatro si terranno dal lunedì alla domenica dalle 10.30 alle 17.00 e l’itinerario che si percorrerà sarà un vero e proprio viaggio nel tempo tra le meraviglie del Lirico più antico d’Europa.

Un'apertura che ci farà far scoprire i luoghi più belli del Teatro San Carlo.

Si potrà vedere la sala storica, il palco reale, il foyer e sarà possibile integrare la visita con il MeMUS, il Museo Multimediale del Teatro San Carlo,acquistando un biglietto aggiuntivo in biglietteria.

Visite possibili di mattina e di pomeriggio ed anche in lingua straniera

Le visite si terranno dal lunedì alla domenica sia di mattina che di pomeriggio con i seguenti orari:

Mattina

ore 10.30 italiano

ore 11.30 italiano | english

ore 12.30 italiano

Pomeriggio

ore 14.30 italiano

ore 15.30 italiano | english

ore 16.30 italiano

Sono possibili visite in altre lingue su prenotazione.

Durata: 30 minuti

Nell’annesso Museo MeMUS, i visitatori potranno trovare curiosità storiche, cimeli, abiti di scena e tanto altro.

I percorsi e gli orari delle visite guidate sono subordinati alle attività palcoscenico. Si consiglia, pertanto, la prenotazione scrivendo a visiteguidate@teatrosancarlo.it.

È possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria del Teatro, fino ad esaurimento del turno in partenza. In caso di prove tecniche e/o artistiche le visite guidate potrebbero subire variazioni di percorso, di orario o essere cancellate.

Prenotazionee informazioni al n. +39 081 7972 412 – email: visiteguidate@teatrosancarlo.it

Prezzi al 1 marzo 2026

Intero: 9 euro.

Ridotto giovani*: 7 euro. – *Giovani / under30 / gruppi scolastici da 20 a 35 studenti

Ridotto gruppi**: 8 euro. -**Gruppi da 20 a 35 persone

Ridotto famiglia***: 26 euro.- ***2 adulti + 2 bambini/ragazzi (under18). Eventuale terzo bambino/ragazzo: 4 euro.

Quotazioni su richiesta alla mail visiteguidate@teatrosancarlo.it.

Per motivi di sicurezza, ogni turno di visita potrà accogliere fino ad un massimo di 20 visitatori.









Contatti e informazioni: Sito ufficiale – Visite guidate Telefono: +39 0817972412. – E-mail: visiteguidate@teatrosancarlo.it. – Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00 / dalle 14.30 alle 17.30. Sabato dalle 10.00 alle 14.00.

