Cosa fare a Napoli durante la settimana dal 2 al 7 marzo 2026: il Lunedì di Napoli da Vivere

Tanti eventi a Napoli e nelle vicinanze, gratuiti e non, durante la settimana che va da lunedì 2 a sabato 7 marzo 2026. Anche durante questa settimana tante cose da fare a Napoli in attesa del prossimo weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi interessanti a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede in città da lunedì 2 a sabato 7 marzo 2026, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi. Troverete prima gli spettacoli, poi le visite guidate e gli altri eventi alla scoperta della città, le mostre e poi alcuni locali dove mangiar bene anche durante la settimana.

Gli eventi a Napoli nella settimana da lunedì 2 a sabato 7 marzo 2026

Gli spettacoli teatrali e musicali da non perdere a Napoli

“I Turni” di Cristina Comencini al Teatro Mercadante di Napoli

Al Teatro Mercadante di Napoli dal 4 al 15 marzo 2026 ci sarà sul palcoscenico “I turni”, raffinata e amara commedia scritta e diretta da Cristina Comencini, nota regista e autrice di capolavori come “La bestia nel cuore”, “Latin Lover” e “Il più bel giorno della mia vita”. Una commedia che offre uno sguardo profondo e ironico sulle dinamiche familiari, con dialoghi brillanti e momenti di autentica emozione. “I Turni” di Cristina Comencini al Teatro Mercadante

Achille Lauro dopo Sanremo al PalaSele il debutto del tour “Palazzetti Live 2026”

Il countdown è ufficialmente iniziato: mercoledì 4 marzo 2026, alle 21 Achille Lauro accenderà i riflettori del PalaSele di Eboli per la tappa inaugurale del suo attesissimo tour nazionale nei palasport. Achille Lauro è stato un co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 ed ha cantato “16 marzo” con Laura Pausini e poi lo splendido brano “Perdutamente“ con il soprano Valentina Gargano e il coro di 20 voci come suo omaggio alle giovani vittime del rogo di Capodanno in Svizzera. Achille Lauro a Eboli: al PalaSele

Concerti a Napoli a Marzo: Da Allevi a Angelina Mango, da The Kolors a Achille Lauro

Anche Marzo 2026 porta a Napoli e in Campania un calendario di grandi concerti da non perdere: tra i protagonisti Giovanni Allevi, Angelina Mango, The Kolors, Achille Lauro e tanti altri. In questa guida trovi tutte le date principali, le location (Palapartenope, Teatro Augusteo, Teatro Acacia, Casa della Musica, Teatro Bellini, ecc.), i prezzi indicativi e dove acquistare i biglietti sui circuiti autorizzati. I Concerti di Marzo a Napoli

Al Teatro Diana di Napoli “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino

Dal 25 febbraio all’8 marzo 2026, il Teatro Diana ospiterà la versione teatrale di “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino, uno spettacolo che segna l’esordio alla regia teatrale di Muccino, e tratto dal suo omonimo film “A casa tutti bene” del 2018, che gli è valso vari premi. Una bella versione teatrale che mantiene inalterato il fascino e l’intensità del film. “A casa tutti bene”

“Sabato, domenica e lunedì” con Teresa Saponangelo al Teatro Bellini di Napoli

Al Teatro Bellini di Napoli dal 24 febbraio all’8 marzo 2026 ci sarà la commedia in tre atti “Sabato, domenica e lunedì” di Eduardo De Filippo, diretta da Luca De Fusco, con la partecipazione di Teresa Saponangelo e Claudio Di Palma. La versione diretta da Luca De Fusco è una commedia importante che viene presentata tra leggerezza e profondità, che restituisce intatto lo spirito di Eduardo. “Sabato, domenica e lunedì” al Teatro

Lezione – Concerto gratuita dell’Ensemble La Vaga Aurora all’Università Federico II

L’Ensemble Vocale La Vaga Aurora, diretto dal maestro Rosario Peluso, terrà una lezione-concerto aperta al pubblico lunedì 2 marzo dalle 16,30, presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Federico II di Napoli, nell’Aula ex Cataloghi Lignei, via Porta di Massa 1. Interverranno i professori Alessandro Arienzo, Marco Bizzarini e Francesco Paolo De Cristofaro. Seguirà la presentazione musicale del maestro Peluso, dedicata alle tecniche compositive ed espressive del madrigale cinquecentesco, con particolare attenzione al rapporto tra musica e poesia. Il programma include brani di Ariosto, Guarini, Tasso, Vittoria Aleotti e due villanelle di Adriano Wilaert. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.Maggiori informazioni – Coro della Pietrasanta

We Will Rock You: la grande musica dei Queen al Teatro Augusteo

Un solo appuntamento a Napoli, martedì 3 marzo 2026 al Teatro Augusteo, per We Willl Rock You – the Musical un grande spettacolo ambientato fra 300 anni in una terra dove il rock e la musica dal vivo sono vietate e i loro seguaci vivono nascosti. We Willl Rock You – the Musical è uno dei musical tra i più rappresentati al mondo, con milioni di spettatori. We Will Rock You: la musica dei Queen all’Augusteo

I concerti della Fondazione Napolitano al Circolo Canottieri Napoli

Fino al 16 dicembre 2026 ben 18 serate musicali al Circolo Canottieri Napoli per i concerti della Fondazione F.M. Napolitano per la stagione concertistica 2026 con la direzione artistica della pianista Maria Sbeglia. Una rassegna dal titolo “La Musica è Donna”

Al Teatro di San Carlo di Napoli una Stagione di Concerti da non perdere

Fino al 24 ottobre 2026 ci saranno al Teatro di San Carlo di Napoli ben 18 Concerti e 15 appuntamenti vedranno protagonista l’Orchestra del Teatro di San Carlo. Per il 2025 la Stagione di Concerti del Teatro di San Carlo 2025/2026 riprende sabato 24 gennaio e durerà fino al 24 ottobre 2026 con tanti concerti da non perdere. Teatro di San Carlo- Stagione concerti

AstraDoc, viaggio nel cinema del reale: i grandi film a 5€ al Cinema Astra di Napoli

Dal 23 gennaio al 24 aprile ritorna la rassegna “Astradoc – Viaggio nel Cinema del Reale” con grandi film al cinema Astra di via Mezzocannone a 5 euro. Anche per questa XVI edizione di “AstraDoc” ci saranno film capaci di approfondire temi di stringente attualità e spesso con registi e attori spesso presenti in sala. AstraDoc, viaggio nel cinema del reale

Festival Pianistico del Teatro San Carlo con 4 Concerti da non perdere

Dal 21 gennaio al 12 ottobre 2026 ritorna al Teatro di San Carlo a Napoli il Festival Pianistico per la sua V Edizione, con quattro imperdibili appuntamenti che, per quest’anno, si estenderanno lungo l’intera Stagione 2025-2026.. mercoledì 21 gennaio – Beatrice Rana – interprete di consolidata esperienza e fine sensibilità musicale con un programma che si incentra sul repertorio pianistico del Novecento. Festival Pianistico al San Carlo

Spettacoli per Bambini al Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare di Napoli

Riprende fino al 18 aprile la stagione artistica al Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare con tanti spettacoli divertenti per i bambini e le loro famiglie. Tantissimi titoli in prevalenza nei weekend con ingresso a 9 euro. Spettacoli per Bambini al Teatro dei Piccoli

Jazz & Baccalà: Concerti e Degustazioni al Teatro Summarte

Fino al 18 aprile 2026 a Somma Vesuviana Jazz & Baccalà che propone in teatro, un concerto jazz e, per chi vuole, la degustazione di piatti a base di baccalà. Tanti concerti di altissimo livello tra cui Marco Zurolo, Joel Holmes Trio, Tony Esposito, Fabrizio Bosso, Elisabetta Serio 4et e tanti altri. Jazz & Baccalà

Visite guidate e eventi alla scoperta delle bellezze della città

Visite guidate al Teatro di San Carlo di Napoli tutti i giorni: gli orari e i prezzi

A Napoli, tutti i giorni, è possibile effettuare delle imperdibili visite guidate per conoscere lo straordinario Teatro di San Carlo. Le visite si potranno effettuare dal Lunedì alla Domenica dalle 10.30 alle 17.00 e ci faranno conoscere l’interno del teatro che abbagliò Stendhal, e non solo, facendogli affermare che non c’era nulla, in Europa che si “avvicinava” a questo splendido teatro.

Visite guidate accompagnate al Belvedere e ai sottotetti del Palazzo Reale di Napoli

A Palazzo Reale di Napoli di nuovo possibili le speciali visite guidate accompagnate ai sottotetti e al Belvedere recentemente restaurati per ammirare uno dei più straordinari panorami sul golfo di Napoli e sulla città. Le visite accompagnate dal personale del sito, saranno effettuate ogni quarto sabato del mese fino a giugno 2026 attraverso i sottotetti, in spazi di servizio in precedenza inaccessibili e di grande suggestione. Visite al Belvedere e ai sottotetti del Palazzo Reale

Ritorna dopo 16 mesi e un lungo restauro, il Trono del Palazzo Reale di Napoli

Dopo 16 mesi ed un lavoro svolto secondo rigorosi criteri conservativi con la massima attenzione alla salvaguardia dei materiali originali ritorna a Palazzo Reale il magnifico trono: un vero emblema tra storia, restauro e nuove acquisizioni documentali. Il restauro e delle recenti ricerche documentali hanno corretto la precedente attribuzione borbonica del manufatto, e svelato l’origine sabauda del manufatto.A Palazzo Reale ritorna il magnifico trono

Visite guidate a Oplontis ai cantieri di scavo della Villa di Poppea

Presso gli scavi archeologici di Oplontis, a Torre Annunziata, ogni giovedì mattina, dalle 10:30 alle 12:00, si potranno visitare i cantieri di restauro della Villa di Poppea accompagnati dal personale del Parco archeologico. Le visite riguardano il nuovo fronte di scavo situato sotto la via Sepolcri dove sono stati riportati alla luce ambienti inediti, analogamente a quanto avvenuto durante gli scavi del 1964. Visite guidate a Oplontis ai cantieri di scavo

Nel Parco Archeologico di Ercolano visite gratuite ai cantieri di scavo: Close-up Cantieri

Dal 26 febbraio al 21 maggio 2026 nel Parco Archeologico di Ercolano ritorna Close-up Cantieri, il progetto che consente al pubblico di visitare le aree di scavo, restauro e manutenzione.Anche per questa ottava edizione consecutiva di Close-up Cantieri l’attività sarà gratuita e compresa nel biglietto di ingresso al sito. In ogni incontro ci saranno visite guidate direttamente nei cantieri di scavo e restauro, per osservare sul campo interventi, strumenti e processi che garantiscono la salvaguardia del patrimonio. Le visite a giovedì alterni. Date e modalità sul post. Close-up Cantieri a Ercolano

Madre Weekend: le visite guidate e i laboratori gratuiti per marzo 2026

Per tutto il mese di marzo 2026 al Madre, il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli,, in concomitanza della mostra “Gli anni. Capitolo 2” propone una serie di visite guidate e laboratori didattici per adulti e bambini, Attività tutte gratuite. Madre Weekend

“Incontri di Archeologia” al MANN: eventi gratuiti per scoprire il patrimonio del passato

Dal 30 ottobre 2025 al 26 maggio 2026, si terrà presso il MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la rassegna gratuita “Incontri di Archeologia” con tantissimi incontri di giovedì alle 17 nell’ Auditorium con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. 22 gennaio 2026 ore 17.00 – Riflessi delle tradizioni mitologiche e dei culti sulla moneta di Neapolis (V-III a.C.) – di Renata Cantilena “Incontri di Archeologia”

l percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperto tutti i giorni il bellissimo percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Il “decumano sotterraneo” i il Decumano Sommerso

Come visitare la Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo

Ha aperto al pubblico al Vomero, in via Cimarosa 25, la casa Museo dove hanno vissuto e lavorato Ernesto e Roberto Murolo scrivendo, sin dagli inizi del ‘900 una pagina importante della storia della bella musica napoletana. Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo

Lux In Fundo: il nuovo Tour guidato al Rione Sanità tra antico e contemporaneo

Ogni sabato o domenica, un nuovo tour guidato alla scoperta delle le bellezze artistiche e dei tesori ancora da conoscere del Rione Sanità. Lux in Fundo Lux In Fundo

A Napoli da visitare la Sedia della Fertilità e il Santuario dei Quartieri Spagnoli

A Napoli c’è un piccolo santuario, dedicato a Santa Maria Francesca delle cinque piaghe di Gesù Cristo, ai Quartieri Spagnoli dove si venera la Santa e dove c’è la famosa sedia della Fertilità. il Santuario dei Quartieri Spagnoli

Altre cose da fare in settimana a Napoli

I Saldi invernali a Napoli e in Campania iniziano da sabato 3 gennaio 2026

Iniziano sabato 4 gennaio 2026, prima dell’Epifania, a Napoli ed in Campania i saldi sui prodotti invernali e dureranno ben 60 giorni, in accordo con le associazioni di categoria. A Napoli, Salerno, Benevento, Avellino e Caserta ma anche in tutti i comuni della Campania per un periodo di 60 giorni, Saldi a Napoli e in Campania

Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato dalla scrittrice Katherine Wilson

Napoli da Vivere è lieta di ospitare un articolo di Katherine Wilson, l’autrice del libro La moglie americana, “Cosa fare a Napoli in 1 giorno” è un bellissimo articolo, scritto con il cuore da una persona che ha scoperto Napoli per uno stage e non se ne è più andata : Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato da Katherine Wilson E’ da poco disponibile lo stesso articolo anche in lingua inglese. A day in Naples: How to Discover and Love our city

Restaurato a Napoli il grande murale dedicato a San Gennaro a Via Duomo

Completamente restaurato il bellissimo e gigantesco murales di San Gennaro a Forcella a pochi metri dal Duomo realizzato nel 2015 dallo street artist Jorit e ormai diventato “un’icona ” del centro antico. L’opera, alta 15 metri. Restaurato il murale di San Gennaro

Mostre da vedere e luoghi da non perdere a Napoli anche in settimana

“Dall’uovo alle mele: mostra sul cibo nell’antica Ercolano” a Villa Campolieto. Proroga

Prorogata eccezionalmente fino al 4 maggio 2026 nella bellissima Villa Campolieto ad Ercolano, la mostra “Dall’uovo alle mele” un evento che presenta un itinerario ricco di suggestioni tra alimenti, riti del pasto e consuetudini della società di Ercolano, sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. La mostra, che è stata prorogata dopo quasi un anno di visite, offre al pubblico l’opportunità di riscoprire la tavola romana attraverso una selezione di reperti organici e strumenti in legno, straordinariamente conservati grazie alle condizioni prodotte dall’evento catastrofico. “Dall’uovo alle mele: mostra sul cibo nell’antica Ercolano

Il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci in mostra a Napoli al Chiostro di Santa Chiara

Nel Chiostro Maiolicato di Santa Chiara a Napoli fino al 7 giugno 2026 ci sarà una interessante mostra con alcuni disegni del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci che saranno per la prima volta in città. In esposizione alcuni dei suoi più preziosi disegni, fogli del Codice Atlantico che è la più vasta e affascinante raccolta di scritti e disegni di Leonardo. Il Codice Atlantico contiene 1.119 fogli realizzati tra il 1478 e il 1519 ed è la raccolta più vasta di Leonardo. Il Codice Atlantico di Leonardo al Chiostro di Santa Chiara

A Villa Pignatelli la mostra “Warhol Vs Bansky Passaggio a Napoli”

Dal 22 gennaio al 2 giugno a Villa Pignatelli a Napoli, la mostra Warhol Vs Bansky Passaggio a Napoli, a cura di Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta. In esposizione oltre 100 opere dei due artisti che provengono da famose collezioni private di tutto il mondo e da importanti gallerie d’arte: tra queste il Vesuvius e i famosi ritratti di Andy Warhol come quelli di Kennedy, Mick Jagger, Keith Haring, Joseph Beuys, Liza Minelli, Mao, Lenin e la Marilyn Monroe realizzata da Warhol dopo la morte dell’attrice nel 1962 e poi la Regina Vittoria di Banksy e tanto altro. Warhol Vs Bansky Passaggio a Napoli”

Alle Gallerie d’Italia di Napoli la mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento”

Fino al 22 marzo 2026 a Napoli in Via Toledo, 177 a Napoli, nello splendido Palazzo Piacentini, la nuova sede delle Gallerie d’Italia, i musei del gruppo Intesa San Paolo, che si trovano ora nello storico edificio dell’ex Banco di Napoli, la mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento”, la prima grande rassegna tutta dedicata al ruolo femminile nelle arti del Seicento partenopeo. Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento

Il Real Albergo dei Poveri di Napoli riapre con la mostra gratuita “Ancora qui. Prologo”

Il Real Albergo dei Poveri di Napoli, uno dei palazzi più grandi d’Europa, realizzato da Ferdinando Fuga su incarico di Re Carlo III di Borbone nel 1751, apre al pubblico in anteprima i suoi grandi ambienti con una mostra a ingresso gratuito dal titolo “Ancora qui. Prologo. L’Albergo dei Poveri e la memoria delle cose”. La mostra sarà visitabile sino al 2 marzo 2026 “Ancora qui. Prologo”

Napoli Explosion: una straordinaria mostra gratuita a Napoli nel Real Albergo dei Poveri

Nel Real Albergo dei Poveri di Napoli, uno degli edifici più grandi d’Europa, fino all’8 marzo 2026 Napoli Explosion una nuova e bella mostra gratuita del fotografo napoletano Mario Amura, a cura di Sylvain Bellenger con ben 33 nuove opere di grandi dimensioni, Napoli Explosion mostra gratuita nel Real Albergo dei Poveri

Museo Madre: mostra “Gli anni. Capitolo 2”: l’arte a Napoli dal secondo dopoguerra a oggi

Fino al 6 aprile 2026 al Madre, il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli, la mostra “Gli anni. Capitolo 2”, il secondo capitolo del progetto espositivo che rilegge la storia dell’arte contemporanea in città Gli anni. Capitolo 2

Alla Certosa di San Martino 12 nuove sale con una mostra permanente sull’800 a Napoli

La Certosa di San Martino, ha inaugurato una nuova sezione permanente dedicata all’Ottocento a Napoli. In 12 nuove sale i visitatori troveranno circa 200 opere d’arte tra dipinti, arti decorative, sculture, fotografie Mostra permanente sull’800 a Napoli

Le opere di Nicola Samorì in mostra a Napoli al Museo di Capodimonte

Fino al 1° marzo la rinnovata Sala Causa del Museo di Capodimonte accoglierà Classical Collapse, il nuovo progetto unitario di Nicola Samorì, Una mostra in contemporanea, alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano per una grande operazione culturale articolata su due sedi. Nicola Samorì in mostra a Napoli al Museo di Capodimonte

Il Museo di Capodimonte a Napoli apre una sala dedicata a Mimmo Jodice

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte celebra Mimmo Jodice (Napoli 29 marzo 1934 – 27 ottobre 2025), uno dei più grandi protagonisti della fotografia contemporanea internazionale, dedicandogli una sala commemorativa dove sono esposte alcune sue opere (sala n.16 al primo piano).Mimmo Jodice a Capodimonte

Due nuove mostre al Mann: le foto Ivanovič de Rumine e gli acquerelli di Bazzani

Fino al 28 febbraio al Museo Archeologico Nazionale due mostre particolari: le fotografie di Gabriel Ivanovič de Rumine e gli acquerelli di Luigi Bazzani che sono state sistemate in dialogo con la sezione permanente Domus dedicata alla cultura dell’abitare nell’area vesuviana. Una occasione unica per ammirare fotografie, acquerelli e documenti d’archivio conservati nell’Archivio Storico e nell’Archivio Disegni del Mann. Due nuove mostre al Mann,

Dove vedere a Napoli tre capolavori del Caravaggio

A Napoli è possibile vedere tre capolavori del Caravaggio tra cui l‘ultimo straordinario dipinto del grande pittote prima della sua morte. Dove vedere tre opere del Caravaggio

A Capri un Museo Archeologico per raccontare l’epoca degli imperatori Augusto e Tiberio

Inaugurato a Capri, il nuovo Museo archeologico che presenta i grandi reperti dell’epoca dell’Isola dei Cesari, degli imperatori Augusto e Tiberio A Capri un Museo Archeologico

I luoghi del gusto: dove mangiare bene a Napoli anche in settimana

