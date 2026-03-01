Dopo Sanremo 2026, Achille Lauro in tour: Eboli apre i Palazzetti Live (info e biglietti)

Achille Lauro ha fatto alzare in piedi tutti gli spettatori del Teatro Ariston cantando al Festival di Sanremo 2026. Un’amosfera densa e toccante, in bianco e nero, con il soprano Valentina Gargano e un grande coro di 20 elementi per accompagnare l’omaggio dell’artista alle giovani vittime del rogo di Capodanno in Svizzera. E dopo la partecipazione al Festival Achille Lauro inizia da Eboli il suo nuovo tour “Palazzetti Live 2026“
Il countdown è ufficialmente iniziato: mercoledì 4 marzo 2026, alle 21 Achille Lauro accenderà i riflettori del PalaSele di Eboli per la tappa inaugurale del suo attesissimo tour nazionale nei palasport.
Achille Lauro è stato un co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 ed ha cantato “16 marzo” con Laura Pausini e poi lo splendido brano “Perdutamente“ con il soprano Valentina Gargano e il coro di 20 voci come suo omaggio alle giovani vittime del rogo di Capodanno in Svizzera.
E mercoledì 4 marzo 2026, l’artista, reduce dal successo al Festival di Sanremo, inizia da Eboli l’atteso tour prodotto da Friends&Partners che, dopo Eboli, toccherà Bari, Padova, Torino, Milano, Bologna e Firenze.
Biglietti Achille Lauro al PalaSele di Eboli (4 marzo 2026): info rapide
Il tour Achille Lauro – Palazzetti Live 2026 parte da Eboli:
appuntamento al PalaSele mercoledì 4 marzo 2026 alle 21:00.
Se vuoi i posti migliori, conviene acquistare subito: la disponibilità cambia rapidamente.
- Quando: 4/03/2026 ore 21:00
- Dove: PalaSele, Eboli (SA)
- Prezzi indicativi: da €39 a €79 (in base al settore)
- Vendita: TicketOne e punti autorizzati
Grande successo anche per l’album Comuni Mortali
Achille Lauro è reduce anche dal successo del suo settimo album “Comuni Mortali” e promette ad Eboli un grande uno show che va oltre il semplice concerto. Il palco del Palasele di Eboli diventerà un teatro d’avanguardia dove musica, moda e performance visive si fonderanno per ripercorrere i grandi successi della sua carriera, da “Rolls Royce” a “Me ne frego”, fino alle sonorità più intime del suo repertorio cantautorale.
Achille Lauro PalaSele Eboli 4 marzo 2026: prendi i biglietti e vai al concerto
Quando:
Mercoledì 4 marzo 2026, ore 21:00.
Dove:
PalaSele, Via dell’Atletica, 84025 Eboli (SA).
Biglietti:
Prezzi indicativi da €39 a €79 (settori e disponibilità variabili).
Circuito di vendita: TicketOne + punti autorizzati.
Maggiori informazioni:
• Biglietti e date (TicketOne)
