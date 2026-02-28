La Scienza delle Pozioni: visita guidata fantastica per tutta la famiglia a Città della Scienza di Napoli

© Napoli da Vivere

Due giornate speciali a Città della Scienza con un appuntamento da non perdere per piccoli e grandi esploratori. Un weekend unico e coinvolgente ideato per le famiglie, dove bambini e adulti saranno protagonisti di laboratori interattivi e dimostrazioni scientifiche che sembrano vere e proprie magie.

Sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo 2026 a Napoli, a Città della Scienza, ci saranno due giornate speciali dedicate a piccoli e a grandi Maghi-Scienziati: a Bagnoli si potrà scoprire la magia della scienza con la visita guidata “La Scienza delle Pozioni” un evento per tutti che ci porterà in un regno incantato e speciale per un weekend.

“La Scienza delle Pozioni” sarà un appuntamento affascinante, tra ampolle fumanti e formule misteriose, dedicato a piccoli e grandi esploratori pronti a trasformarsi in veri Maghi-Scienziati. Un weekend unico e coinvolgente ideato per le famiglie, dove bambini e adulti potranno vivere momenti speciali insieme con un viaggio entusiasmante tra esperimenti sorprendenti e spettacoli magici.

Guidati da veri maghi professionisti, i partecipanti saranno protagonisti di laboratori interattivi e dimostrazioni scientifiche che sembrano vere e proprie magie. Ogni momento diventerà un’occasione per stupirsi, imparare e divertirsi, tra illusioni e scoperte che accendono la curiosità.

Al termine della giornata , ogni bambino riceverà una bacchetta magica e un diploma di “Piccolo Mago-Scienziato” , per portare a casa un ricordo indimenticabile e sentirsi parte del magico mondo della scienza.

La visita dura circa 60 minuti e il prezzo è 13€ adulti e 12€ bambini (il prezzo comprende anche l'ingresso al museo.)

Un’esperienza che unisce meraviglia e sapere a Città della Scienza dove la magia è reale.

