Dall’uovo alle mele: a Ercolano mostra sul cibo nell’antica Roma a Villa Campolieto (fino al 4 maggio 2026)

© Napoli da Vivere

Grande successo e proroga fino a maggio 2026 per la mostra che propone un percorso sensoriale tra tradizioni culinarie e reperti storici nel contesto della civiltà romana. Una mostra sul racconto della vita quotidiana nell’antica Ercolano

Prorogata eccezionalmente fino al 4 maggio 2026 nella bellissima Villa Campolieto ad Ercolano, la mostra “Dall’uovo alle mele” un evento che presenta un itinerario ricco di suggestioni tra alimenti, riti del pasto e consuetudini della società di Ercolano, sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.

La mostra, che è stata prorogata dopo quasi un anno di visite, offre al pubblico l’opportunità di riscoprire la tavola romana attraverso una selezione di reperti organici e strumenti in legno, straordinariamente conservati grazie alle condizioni prodotte dall’evento catastrofico.

“Dall’uovo alle mele” si propone come un viaggio immersivo tra i piaceri della tavola e la civiltà del cibo. Il titolo trae ispirazione dal noto detto di Orazio “Ab ovo usque ad mala”, che sintetizza il rituale del pasto completo nell’antica Roma, dall’antipasto all’ultimo frutto.

Il cibo dell’Antica Ercolano giunto fino a noi

I visitatori possono osservare reperti di pane, cereali, legumi, frutta, uova, formaggi e frutti di mare, c he illustrano non solo la dieta degli antichi abitanti di Ercolano, ma anche l’arte e la cura nella preparazione dei piatti.

he illustrano non solo la dieta degli antichi abitanti di Ercolano, ma anche l’arte e la cura nella preparazione dei piatti. Gli ambienti espositivi , concepiti secondo un innovativo criterio di “stanza nella stanza”, agevolano un dialogo tra passato e presente, arricchendo l’esperienza con l’atmosfera peculiare della villa settecentesca.

, concepiti secondo un innovativo criterio di “stanza nella stanza”, agevolano Un ulteriore elemento di interesse consiste nella correlazione tra i reperti esposti e le informazioni sullo stato di salute degli abitanti, ottenute dall’analisi di oltre 300 scheletri rinvenuti sull’antica spiaggia. Tali dati offrono una prospettiva inedita sulle abitudini alimentari e sulla vita quotidiana antecedente la distruzione.

Una mostra che costituisce un’occasione per riflettere sulle radici culturali del cibo e sulla sua rilevanza, che oltrepassa il semplice nutrimento per divenire piacere e identità, in accordo con il proverbiale detto: “La cultura del cibo è la memoria della civiltà”.

Una mostra che si “lega” alle precedenti per fornirci la conoscenza della Ercolano del 79 d.C.

La mostra è prodotta dal Parco Archeologico di Ercolano in collaborazione con la Fondazione Ente Ville Vesuviane e il supporto scientifico del Dipartimento di Agraria dell’Università Federico II e rappresenta una tappa significativa nel percorso di valorizzazione culturale del Parco Archeologico.

Dopo l’esposizione sugli oggetti di lusso all’Antiquarium (gli ori di Ercolano) e quella dedicata al legno con una straordinaria collezione di mobili e utensili in legno presso la Reggia di Portici, questa nuova mostra arricchisce ulteriormente il racconto della vita quotidiana nell’antica Ercolano, con reperti che si confermano autentici ambasciatori di storia e cultura, ben oltre i confini dell’area archeologica.

Maggiori informazioni – “Dall’uovo alle mele: mostra sul cibo nell’antica Ercolano”

Ingresso solo mostra 7 euro. Biglietto visita Parco archeologico e Villa Campolieto, 19 euro.

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.