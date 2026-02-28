Concerti da non perdere a Napoli a Marzo 2026: Giovanni Allevi, Angelina Mango, The Kolors, Achille Lauro e tanti altri

Giovanni Allevi, Angelina Mango, The Kolors, Achille Lauro, Umberto Tozzi, Gigi Finizio, Francesco Gabbani. Neffa. Nek, Luchè, Franco Ricciardi…… Sono solo alcuni dei grandi artisti che potremo ascoltare dal vivo a febbraio 2026 a Napoli ed in Campania nei grandi concerti previsti in questo mese

Anche Marzo 2026 porta a Napoli e in Campania un calendario di grandi concerti da non perdere: tra i protagonisti Giovanni Allevi, Angelina Mango, The Kolors, Achille Lauro e tanti altri. In questa guida trovi tutte le date principali, le location (Palapartenope, Teatro Augusteo, Teatro Acacia, Casa della Musica, Teatro Bellini, ecc.), i prezzi indicativi e dove acquistare i biglietti sui circuiti autorizzati.

Aggiornata per marzo 2026 : riepiloga i principali eventi confermati a Napoli e in Campania.

: riepiloga a Napoli e in Campania. Velocissima da consultare: highlights iniziali + calendario dettagliato più sotto.

Scorri per il calendario con le principali date di marzo 2026 a Napoli e in Campania.

Lunedi’ 2 Marzo – Angelina Mango Nei Teatri – Teatro Augusteo Napoli

Mercoledi’ 4 Marzo – Omaggio A Morricone – Teatro Augusteo Napoli – da € 30 a € 50

Mercoledi’ 4 Marzo – Achille Lauro Live Palazzetti 2026 – Palasele Eboli – da € 39 a € 79

Giovedi’ 5 Marzo – Umberto Tozzi “L’ultima Notte Rosa The Final Show”- Palasele Eboli – Da € 49 a 90

Giovedi’ 5 Marzo – Loredana e Mia – Casa della Musica Napoli – da € 20 a € 25

Martedì 10 Marzo – Gigi Finizio In Concerto – Teatro Lendi Sant’Arpino (Ce)

Mercoledì 11 Marzo – Gigi Finizio In Concerto – Teatro Lendi Sant’Arpino (Ce)

Mercoledi’ 11 Marzo – Jerry Weldon Quartetto – Palazzo Caracciolo Napoli – Posto Unico € 20

Mercoledi’ 11 Marzo – Francesco Gabbani – Palapartenope Napoli – Da € 45 a € 80

Mercoledi’ 11 Marzo – Gigi Finizio – Teatro Lendi Sant’Arpino (Ce)

Giovedì 12 Marzo – Gigi Finizio – Teatro Lendi Sant’Arpino (Ce)

Venerdi’ 13 Marzo – Neffa – Casa della Musica Napoli – Posto Unico € 48

Sabato 14 Marzo – Giuseppe Venezia 5.Et Feat Fabrizio Bosso – Teatro Summarte Somma Vesuviana

Martedi’ 17 Marzo – Nek – Teatro Augusteo Napoli – da 45 a € 79

Giovedi’ 19 Marzo – I Cinque Elementi Orchestra Filarmonica Franco Caracciolo Teatro Acacia

Venerdi’ 20 Marzo – Chiara Civello – Teatro Bolivar Napoli – Posto unico € 26

Lunedi’ 23 Marzo – Luchè – Palasele Eboli

Lunedi’ 23 Marzo – Alla Scoperta di Morricone – Teatro Bellini – da € 35 a € 55

Martedi’ 24 Marzo – Prima Stanza A Destra – Duel Beat Pozzuoli

Martedi’ 24 Marzo – Giovanni Allevi in Concerto – Teatro Bellini da 40 a € 69

Martedi’ 24 Marzo – Ernia “Solo Per Amore Tour Live 2026” Palapartenope

Martedi’ 24 Marzo – The Cream Of Clapton Band – Teatro Mediterraneo €28 a € 46

Giovedi’ 26 Marzo – Fabrizio Bosso – Julian Oliver Mazzariello In Il Cielo E’ Pieno Di Stelle Omaggio a Pino Daniele – Teatro Acacia Napoli da 23 a € 28

Giovedì 26 Marzo – Franco Ricciardi – Pop Medina a Teatro – Teatro Lendi Sant’Arpino (Ce)

Venerdi’ 27 Marzo – Franco Ricciardi – Pop Medina a Teatro – Teatro Lendi Sant’Arpino (Ce)

Venerdi’ 27 Marzo – Elisabetta Serio 4et – Teatro Summarte Somma Vesuviana

Sabato 28 Marzo – Delia – Casa della Musica Napoli – da € 25 a € 33

Sabato 28 Marzo – Olly – Palasele Eboli – Da € 39 a € 65

Sabato 28 Marzo – Suddance La Danza Del Sud -Di Osanna

Domenica 29 Marzo – ‘A Riggina D’ ‘E Ccanzone Con Francesca Marini

Domenica 29 Marzo – Drupi – Teatro Acacia da € 30 a € 40

Martedi’ 31 Marzo – The Kolors – Palasele Eboli da € 39 a € 79

