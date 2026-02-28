MenuMenu

Concerti da non perdere a Napoli a Marzo 2026: Giovanni Allevi, Angelina Mango, The Kolors, Achille Lauro e tanti altri

Giovanni Allevi, Angelina Mango, The Kolors, Achille Lauro, Umberto Tozzi, Gigi Finizio, Francesco Gabbani. Neffa. Nek, Luchè, Franco Ricciardi…… Sono solo alcuni dei grandi artisti che potremo ascoltare dal vivo a febbraio 2026 a Napoli ed in Campania nei grandi concerti previsti in questo mese

 

Anche Marzo 2026 porta a Napoli e in Campania un calendario di grandi concerti da non perdere: tra i protagonisti  Giovanni Allevi, Angelina Mango, The Kolors, Achille Lauro e tanti altri. In questa guida trovi tutte le date principali, le location (Palapartenope, Teatro Augusteo, Teatro Acacia, Casa della Musica, Teatro Bellini, ecc.), i prezzi indicativi e dove acquistare i biglietti sui circuiti autorizzati.

Alcuni link nell'articolo sono affiliati: se acquisti tramite questi link, Napoli da Vivere può ricevere una piccola commissione senza costi extra per te.

 

  • Lunedi’ 2 Marzo – Angelina Mango Nei Teatri – Teatro Augusteo Napoli
  • Mercoledi’ 4 Marzo – Omaggio A Morricone – Teatro Augusteo Napoli – da € 30 a € 50
  • Mercoledi’ 4 Marzo – Achille Lauro Live Palazzetti 2026 – Palasele Eboli – da € 39 a € 79
  • Giovedi’ 5 Marzo – Umberto Tozzi “L’ultima Notte Rosa The Final Show”- Palasele Eboli – Da € 49 a 90
  • Giovedi’ 5 Marzo – Loredana e Mia – Casa della Musica Napoli – da € 20 a € 25
  • Martedì 10 Marzo – Gigi Finizio In Concerto – Teatro Lendi Sant’Arpino (Ce)
  • Mercoledì 11 Marzo – Gigi Finizio In Concerto – Teatro Lendi Sant’Arpino (Ce)
  • Mercoledi’ 11 Marzo – Jerry Weldon Quartetto – Palazzo Caracciolo Napoli – Posto Unico € 20
  • Mercoledi’ 11 Marzo – Francesco Gabbani – Palapartenope Napoli – Da € 45 a € 80
  • Mercoledi’ 11 Marzo – Gigi Finizio – Teatro Lendi Sant’Arpino (Ce)
  • Giovedì 12 Marzo – Gigi Finizio – Teatro Lendi Sant’Arpino (Ce)
  • Venerdi’ 13 Marzo – Neffa – Casa della Musica Napoli – Posto Unico € 48
  • Sabato 14 Marzo – Giuseppe Venezia 5.Et Feat Fabrizio Bosso – Teatro Summarte Somma Vesuviana
  • Martedi’ 17 Marzo – Nek – Teatro Augusteo Napoli – da 45 a € 79
  • Giovedi’ 19 Marzo – I Cinque Elementi Orchestra Filarmonica Franco Caracciolo Teatro Acacia
  • Venerdi’ 20 Marzo – Chiara Civello – Teatro Bolivar Napoli – Posto unico € 26
  • Lunedi’ 23 Marzo – Luchè – Palasele Eboli
  • Lunedi’ 23 Marzo – Alla Scoperta di Morricone – Teatro Bellini – da € 35 a € 55
  • Martedi’ 24 Marzo – Prima Stanza A Destra – Duel Beat Pozzuoli
  • Martedi’ 24 Marzo – Giovanni Allevi in Concerto – Teatro Bellini da 40 a € 69
  • Martedi’ 24 Marzo – Ernia “Solo Per Amore Tour Live 2026” Palapartenope
  • Martedi’ 24 Marzo – The Cream Of Clapton Band – Teatro Mediterraneo €28 a € 46
  • Giovedi’ 26 Marzo – Fabrizio Bosso – Julian Oliver Mazzariello In Il Cielo E’ Pieno Di Stelle Omaggio a Pino Daniele – Teatro Acacia Napoli da 23 a € 28
  • Giovedì 26 Marzo – Franco Ricciardi – Pop Medina a Teatro – Teatro Lendi Sant’Arpino (Ce)
  • Venerdi’ 27 Marzo – Franco Ricciardi – Pop Medina a Teatro – Teatro Lendi Sant’Arpino (Ce)
  • Venerdi’ 27 Marzo – Elisabetta Serio 4et – Teatro Summarte Somma Vesuviana
  • Sabato 28 Marzo – Delia – Casa della Musica Napoli – da € 25 a € 33
  • Sabato 28 Marzo – Olly – Palasele Eboli – Da € 39 a € 65
  • Sabato 28 Marzo – Suddance La Danza Del Sud -Di Osanna 
  • Domenica 29 Marzo – ‘A Riggina D’ ‘E Ccanzone Con Francesca Marini
  • Domenica 29 Marzo – Drupi – Teatro Acacia da € 30 a € 40
  • Martedi’ 31 Marzo – The Kolors – Palasele Eboli da € 39 a € 79 

Prezzi e disponibilità possono variare per settore, promozioni e diritti di prevendita applicati dai circuiti ufficiali.

Disclaimer: i prezzi indicati sono orientativi e possono variare in base a settore, disponibilità, promozioni e diritti di prevendita applicati dai circuiti ufficiali.

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata


