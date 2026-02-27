I Turni di Cristina Comencini al Teatro Mercadante di Napoli

PH Francesca Fago

Una prima nazionale a Napoli per una commedia che offre uno sguardo profondo e ironico sulle dinamiche familiari, con dialoghi brillanti e momenti di autentica emozione. Un’occasione per riflettere, sorridere e commuoversi, in perfetto stile Comencini.

Al Teatro Mercadante di Napoli dal 4 al 15 marzo 2026 ci sarà sul palcoscenico “I turni”, raffinata e amara commedia scritta e diretta da Cristina Comencini, nota regista e autrice di capolavori come “La bestia nel cuore”, “Latin Lover” e “Il più bel giorno della mia vita”.

L’idea centrale de I turni ruota intorno a una domanda scomoda ma universale: quanto di ciò che siamo è davvero una nostra scelta e quanto invece ci è stato cucito addosso dalla famiglia, a nostra insaputa?

Il racconto parte da una storia “comune” a molte famiglie: due sorelle, profondamente diverse per scelte di vita e personalità, si ritrovano ogni domenica a coprire i turni per accudire la madre malata. Il fratello, invece, rimane ai margini: la società sembra aver assegnato i ruoli di ciascuno, spesso senza possibilità di appello.

Si invertono i ruoli all’improvviso

In un gesto di ribellione, le sorelle decidono di cambiare le regole e, quando il fratello passa a trovare la madre, lo chiudono in casa, invertendo i ruoli. Attraverso il gioco e la fantasia, tornano alla tenerezza e all’indefinitezza dell’infanzia, quando erano tre bambini pieni d’amore e tutto sembrava possibile.

Nel raccontare la quotidianità delle due sorelle e del fratello, la commedia mescola sapientemente ironia e malinconia, facendo emergere una verità che spesso ci riguarda tutti: la famiglia è il nostro primo specchio, ma anche il luogo dove impariamo a travestirci. In fondo, come si dice spesso in Italia, “parenti serpenti”, eppure, nonostante tutto, nessun legame ci appartiene quanto quello familiare, capace di ferire e di salvare nello stesso istante. Sul palco l’ interpretazione di Licia Maglietta, Iaia Forte e Andrea Renzi. Lo spettacolo è in prima Nazionale

“I Turni” di Cristina Comencini al Teatro Mercadante

