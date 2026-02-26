Weekend da non perdere al Teatro Trianon Viviani a Napoli tra opera, jazz e comicità

Frida Bollani PH Teatro Trianon Vivian

Da giovedì 26 febbraio a domenica 1° marzo 2026 un weekend speciale al Teatro Trianon Viviani di Napoli con quattro spettacoli diversi e da non perdere per ascoltare buona musica con il singolare “Barbiere di Siviglia” in napoletano, la stand up comedy con un attore lirico, la bella musica di Frida Bollani Magoni oppure assistere alla bella satira di Antonella Stefanucci.

Weekend tra musica e satira al Trianon Viviani

giovedì 26 febbraio, alle ore 21 – Stand up Opera di Luca De Lorenzo – L’istrionico cantante lirico e attore trasporta il pubblico in un viaggio che va dai maggiori maestri del passato ai più̀ imbarazzanti influencer del presente. Lo accompagnano Fabrizio Romano al pianoforte e l’attrice-cantante Lalla Esposito, con cui ha lavorato in scena per la Cantata dei pastori.

venerdì 27 febbraio, alle ore 21 – Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. – Versione speciale in napoletano con l'esecuzione in forma semiscenica, in prima moderna, della revisione del libretto di Cesare Sterbini che fece Filippo Cammarano per il teatro la Fenice di Napoli (14 ottobre 1818), trasformando in napoletano i dialoghi di don Bartolo, tutore di Rosina, e riscrivendo recitativi da interpretare in prosa, secondo pratiche diffuse al tempo. I cantanti William Hernandez (Figaro), Angela Schisano (Rosina), Brayan Avila Martinez (conte d'Almaviva), Giovanni Romeo (don Bartolo), Arturo Espinosa (don Basilio), Emanuela de Rosa (Berta) e Pasquale Petrillo (Fiorello), con il coro e l'orchestra dell'Ensemble Mercadante, sono diretti da Benedikt Sauer.

sabato 28 febbraio, alle ore 21 – Frida Bollani Magoni in concerto – Frida Bollani Magoni in concerto accompagnata dal percussionista e compositore britannico Mark Glentworth è l'ultimo appuntamento musicale della settimana. Il suo concerto è un caleidoscopio di colori musicali: non c'è un genere unico, ma un intreccio armonioso di linguaggi sonori che attraversa il pop, il jazz, la musica d'autore, con richiami alla musica classica, arrangiamenti più complessi e suggestioni elettroniche, impreziosite anche da effetti vocali.

domenica 1° marzo, alle ore 19 – Antonella Stefanucci, in "L'artista incompresa" – Chiude la settimana del Trianon Viviani uno spettacolo di comicità e satira, scritto e diretto da Domenico Ciruzzi, con Antonella Stefanucci l'attrice partenopea che richiama i suoi celebri personaggi tanto amati dal pubblico.

Il botteghino è aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 19; la domenica e i giorni festivi, dalle 10 alle 13:30. Telefono 081 0128663, email boxoffice@teatrotrianon.org

Maggiori informazioni – Teatro Trianon Viviani – piazza Vincenzo Calenda, 9, Napoli

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.