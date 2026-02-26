Weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 26 febbraio al 1 marzo 2026

© Napoli da Vivere

Anche nel weekend dal 26 febbraio al 1 marzo 2026 si terranno sempre tanti eventi interessanti a Napoli. Di seguito troverete i migliori eventi a Napoli che abbiamo scelto per voi per il prossimo weekend mentre per quelli fuori città e in tutta la Campania c’è un altro nostro post specifico che verrà pubblicato domani. Gli eventi sono raggruppati per Spettacoli e concerti, Visite guidate e altre cose da fare e poi gli eventi del gusto in città e le Mostre a Napoli.

Spettacoli teatrali, musicali e cinematografici da non perdere

Il Requiem di Giuseppe Verdi al Teatro San Carlo con Pretty Yende

Nei giorni 27 e 28 Febbraio 2026 al Teatro San Carlo di Napoli una straordinaria rappresentazione della Messa da Requiem di Giuseppe Verdi per soli, coro e orchestra con l’Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo diretti da Nicola Luisotti. Maestro del Coro Fabrizio Cassi e con straordinari interpreti come Pretty Yende come Soprano. Requiem di Verdi

Al Teatro Diana di Napoli “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino

Dal 25 febbraio all’8 marzo 2026, il Teatro Diana ospiterà la versione teatrale di “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino, uno spettacolo che segna l’esordio alla regia teatrale di Muccino, e tratto dal suo omonimo film “A casa tutti bene” del 2018, che gli è valso vari premi. Una bella versione teatrale che mantiene inalterato il fascino e l’intensità del film. “A casa tutti bene”

“Sabato, domenica e lunedì” con Teresa Saponangelo al Teatro Bellini di Napoli

Al Teatro Bellini di Napoli dal 24 febbraio all’8 marzo 2026 ci sarà la commedia in tre atti “Sabato, domenica e lunedì” di Eduardo De Filippo, diretta da Luca De Fusco, con la partecipazione di Teresa Saponangelo e Claudio Di Palma. La versione diretta da Luca De Fusco è una commedia importante che viene presentata tra leggerezza e profondità, che restituisce intatto lo spirito di Eduardo. “Sabato, domenica e lunedì” al Teatro

Lezione – Concerto gratuita dell’Ensemble La Vaga Aurora all’Università Federico II

L’Ensemble Vocale La Vaga Aurora, diretto dal maestro Rosario Peluso, terrà una lezione-concerto aperta al pubblico lunedì 2 marzo dalle 16,30, presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Federico II di Napoli, nell’Aula ex Cataloghi Lignei, via Porta di Massa 1. Interverranno i professori Alessandro Arienzo, Marco Bizzarini e Francesco Paolo De Cristofaro. Seguirà la presentazione musicale del maestro Peluso, dedicata alle tecniche compositive ed espressive del madrigale cinquecentesco, con particolare attenzione al rapporto tra musica e poesia. Il programma include brani di Ariosto, Guarini, Tasso, Vittoria Aleotti e due villanelle di Adriano Wilaert. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.Maggiori informazioni – Coro della Pietrasanta

Weekend al Teatro Trianon Viviani a Napoli tra opera, jazz e comicità

Dal 26 febbraio al 1° marzo weekend speciale al Teatro Trianon Viviani con quattro spettacoli diversi e da non perdere per ascoltare buona musica con il singolare “Barbiere di Siviglia” in napoletano, la stand up comedy con un attore lirico, la bella musica di Frida Bollani Magoni oppure assistere alla bella satira di Antonella Stefanucci. Weekend al Teatro Trianon

Il Piccolo Principe al Teatro Augusteo ancora più spettacolare

Ritorna a Napoli al Teatro Augusteo, con 4 rappresentazioni da Venerdì 27 febbraio a domenica 1 marzo 2026 , “Il Piccolo Principe” il grande spettacolo diretto da Stefano Genovese che ha avuto finora un enorme successo nelle tournée precedenti raggiungendo i 150.000 spettatori. E in nuovo Tour 2026 sarà ancora più spettacolare. Il Piccolo Principe al Teatro Augusteo

We Will Rock You: la grande musica dei Queen al Teatro Augusteo

Un solo appuntamento a Napoli, martedì 3 marzo 2026 al Teatro Augusteo, per We Willl Rock You – the Musical un grande spettacolo ambientato fra 300 anni in una terra dove il rock e la musica dal vivo sono vietate e i loro seguaci vivono nascosti. We Willl Rock You – the Musical è uno dei musical tra i più rappresentati al mondo, con milioni di spettatori. We Will Rock You: la musica dei Queen all’Augusteo

Al Mercadante il Riccardo III di William Shakespeare per la regia di Antonio Latella

Dal 18 febbraio al 1° marzo 2026 il Teatro Mercadante di Napoli ospiterà il Riccardo III di William Shakespeare proposto per la regia di Antonio Latella, il regista originario di Castellammare di Stabia. Vinicio Marchioni vestirà sulle scene il ruolo del re protagonista, con un cast numeroso e selezionato. Al Mercadante il Riccardo III di William Shakespeare

I concerti della Fondazione Napolitano al Circolo Canottieri Napoli

Fino al 16 dicembre 2026 ben 18 serate musicali al Circolo Canottieri Napoli per i concerti della Fondazione F.M. Napolitano per la stagione concertistica 2026 con la direzione artistica della pianista Maria Sbeglia. Una rassegna dal titolo “La Musica è Donna”

Al Teatro di San Carlo di Napoli una Stagione di Concerti da non perdere

Fino al 24 ottobre 2026 ci saranno al Teatro di San Carlo di Napoli ben 18 Concerti e 15 appuntamenti vedranno protagonista l’Orchestra del Teatro di San Carlo. Per il 2025 la Stagione di Concerti del Teatro di San Carlo 2025/2026 riprende sabato 24 gennaio e durerà fino al 24 ottobre 2026 con tanti concerti da non perdere. Teatro di San Carlo- Stagione concerti

AstraDoc, viaggio nel cinema del reale: i grandi film a 5€ al Cinema Astra di Napoli

Dal 23 gennaio al 24 aprile ritorna la rassegna “Astradoc – Viaggio nel Cinema del Reale” con grandi film al cinema Astra di via Mezzocannone a 5 euro. Anche per questa XVI edizione di “AstraDoc” ci saranno film capaci di approfondire temi di stringente attualità e spesso con registi e attori spesso presenti in sala. AstraDoc, viaggio nel cinema del reale

Festival Pianistico del Teatro San Carlo con 4 Concerti da non perdere

Dal 21 gennaio al 12 ottobre 2026 ritorna al Teatro di San Carlo a Napoli il Festival Pianistico per la sua V Edizione, con quattro imperdibili appuntamenti che, per quest’anno, si estenderanno lungo l’intera Stagione 2025-2026.. mercoledì 21 gennaio – Beatrice Rana – interprete di consolidata esperienza e fine sensibilità musicale con un programma che si incentra sul repertorio pianistico del Novecento. Festival Pianistico al San Carlo

Spettacoli per Bambini al Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare di Napoli

Riprende per l’anno 2026, fino al 18 aprile la stagione artistica al Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare di Napoli, con tanti spettacoli divertenti per i bambini e le loro famiglie. Una stagione ricca di spettacoli che presenta tantissimi titoli in prevalenza nelle giornate festive con ingresso a 9 euro. Spettacoli per Bambini al Teatro dei Piccoli

Jazz & Baccalà: Concerti e Degustazioni al Teatro Summarte

Fino al 18 aprile 2026 a Somma Vesuviana Jazz & Baccalà che propone in teatro, un concerto jazz e, per chi vuole, la degustazione di piatti a base di baccalà. Tanti concerti di altissimo livello tra cui Marco Zurolo, Joel Holmes Trio, Tony Esposito, Fabrizio Bosso, Elisabetta Serio 4et e tanti altri. Jazz & Baccalà

Visite guidate ed eventi nei luoghi più belli e insoliti

Musei gratis a Napoli e in Campania domenica 1° marzo 2026

Domenica 1° marzo 2026 i Musei Statali saranno aperti gratuitamente a Napoli ed in Campania per l’appuntamento della prima domenica del mese. Gli ingressi gratuiti saranno per tutti i monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali statali di tutta Italia. Nel post l’elenco dei musei visitabili a Napoli e in Campania e il link ufficiale con tutti i musei aperti liberamente e con quelli da prenotare. Musei gratis a Napoli e in Campania

Capodanno Cinese a Napoli: festa al Centro Direzionale per l’ingresso nell’Anno del Cavallo

Sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo 2026, dalle 10 alle 18, a Napoli al Centro Direzionale si festeggia il Capodanno Cinese 2026. Quest’anno, in particolare, si festeggerà l’ingresso nell’Anno del Cavallo, simbolo di energia e movimento, con due giorni pieni di spettacoli, laboratori, musica e gastronomia avvicinandosi alle tradizioni antiche della cultura cinese. Capodanno Cinese a Napoli

Visite guidate accompagnate al Belvedere e ai sottotetti del Palazzo Reale di Napoli

A Palazzo Reale di Napoli di nuovo possibili le speciali visite guidate accompagnate ai sottotetti e al Belvedere recentemente restaurati per ammirare uno dei più straordinari panorami sul golfo di Napoli e sulla città. Le visite accompagnate dal personale del sito, saranno effettuate ogni quarto sabato del mese fino a giugno 2026 attraverso i sottotetti, in spazi di servizio in precedenza inaccessibili e di grande suggestione. Visite al Belvedere e ai sottotetti del Palazzo Reale

Agrumi in Festa nel Bosco di Capodimonte: 50 varietà di agrumi, mercato e attività

Sabato 28 Febbraio e Domenica 1 Marzo 2026 si terrà la Terza Edizione di Agrumi in Festa nello storico Giardino Torre nel Real Bosco di Capodimonte un tempo vivaio e azienda agricola dei Borbone, il Giardino Torre è oggi primo agro ecosistema urbano didattico, produttivo e ricreativo di Napoli grazie al recupero botanico e architettonico condotto da Delizie Reali Scarl e nel prossimo weekend celebra gli agrumi con due giorni di visite guidate, laboratori sensoriali, incontri, passeggiate botaniche, esposizioni di frutti rari e mercato di agrumi freschi e trasformati. Agrumi in Festa nel Bosco

Visite guidate a Oplontis ai cantieri di scavo della Villa di Poppea

Presso gli scavi archeologici di Oplontis, a Torre Annunziata, ogni giovedì mattina, dalle 10:30 alle 12:00, si potranno visitare i cantieri di restauro della Villa di Poppea accompagnati dal personale del Parco archeologico. Le visite riguardano il nuovo fronte di scavo situato sotto la via Sepolcri dove sono stati riportati alla luce ambienti inediti, analogamente a quanto avvenuto durante gli scavi del 1964. Visite guidate a Oplontis ai cantieri di scavo

Nel Parco Archeologico di Ercolano visite gratuite ai cantieri di scavo: Close-up Cantieri

Dal 26 febbraio al 21 maggio 2026 nel Parco Archeologico di Ercolano ritorna Close-up Cantieri, il progetto che consente al pubblico di visitare le aree di scavo, restauro e manutenzione.Anche per questa ottava edizione consecutiva di Close-up Cantieri l’attività sarà gratuita e compresa nel biglietto di ingresso al sito. In ogni incontro ci saranno visite guidate direttamente nei cantieri di scavo e restauro, per osservare sul campo interventi, strumenti e processi che garantiscono la salvaguardia del patrimonio. Le visite a giovedì alterni. Date e modalità sul post. Close-up Cantieri a Ercolano

Ritorna dopo 16 mesi e un lungo restauro, il Trono del Palazzo Reale di Napoli

Dopo 16 mesi ed un lavoro svolto secondo rigorosi criteri conservativi con la massima attenzione alla salvaguardia dei materiali originali ritorna a Palazzo Reale il magnifico trono: un vero emblema tra storia, restauro e nuove acquisizioni documentali. Il restauro e delle recenti ricerche documentali hanno corretto la precedente attribuzione borbonica del manufatto, e svelato l’origine sabauda del manufatto.A Palazzo Reale ritorna il magnifico trono

Archeofestival: visite e eventi gratuiti per scoprire aree archeologiche in Campania

Grande successo anche quest’anno per Archeofestival, il ciclo di eventi gratuiti, che si terrà dal 18 gennaio al 4 luglio 2026, e che ci consentirà di conoscere con incontri e visite guidate gratuite tante belle aree archeologiche dell’intero territorio campano. Archeofestival è una bella occasione per conoscere la bellezza ed i tesori delle tante aree poco conosciute e frequentate ma che sono, lo stesso, luoghi eccezionali e veri scrigni di storia. Archeofestival: visite e eventi gratuiti nelle aree archeologiche campane

Visite teatralizzate a Napoli per scoprire il Teatro San Ferdinando, il Teatro di Eduardo

Dal 17 gennaio al 1 marzo 2026 si terrà la quarta edizione del ciclo di Visite guidate itineranti “in forma di performance” per scoprire il Teatro San Ferdinando con apparizioni, illusioni, citazioni e fantasie teatrali ispirate all’universo drammaturgico di Eduardo De Filippo.. Visite teatralizzate al Teatro San Ferdinando

Madre Weekend: le visite guidate e i laboratori gratuiti per Febbraio 2026

Per tutto il mese di febbraio 2026 al Madre, il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli,, in concomitanza della mostra “Gli anni. Capitolo 2” propone una serie di visite guidate e laboratori didattici per adulti e bambini, Attività gratuite. Madre Weekend

“Incontri di Archeologia” al MANN: eventi gratuiti per scoprire il patrimonio del passato

Dal 30 ottobre 2025 al 26 maggio 2026, si terrà presso il MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la rassegna gratuita “Incontri di Archeologia” con tantissimi incontri di giovedì alle 17 nell’ Auditorium con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. “Incontri di Archeologia”

Dove vedere a Napoli i presepi più belli del mondo

A Napoli l’arte presepiale napoletana si ammira nel suo centro storico, lungo i vicoli di San Gregorio Armeno ma in città esistono presepi bellissimi e unici al mondo da vedere assolutamente. Vi diciamo come visitarli. Dove vedere a Napoli i presepi più belli del mondo

Le statue dei Re di Napoli a Piazza Plebiscito | Scoprire Napoli

Otto grandi statue sulla facciata di Palazzo Reale a Napoli che rappresentano i capostipiti delle dinastie che hanno regnato in città. La grande storia a Napoli all’ingresso di Palazzo Reale. Le statue dei Re di Napoli

Villa Lucia al Vomero: straordinarie terrazze sul mare nel bosco accanto la Floridiana

Sulla collina del Vomero esiste una straordinaria villa immersa nel verde e con terrazze che regalano uno straordinario panorama sul golfo di Napoli. Villa Lucia era una dimora reale, di Re Ferdinando IV di Borbone e si trova al Vomero nel grande parco attiguo a quello di Villa Floridiana. Villa Lucia al Vomero

A Napoli la Sedia della Fertilità e il Santuario dei Quartieri Spagnoli

A Napoli c’è un piccolo santuario, dedicato a Santa Maria Francesca delle cinque piaghe di Gesù Cristo, ai Quartieri Spagnoli dove si venera la Santa e dove c’è la famosa sedia della Fertilità. il Santuario dei Quartieri Spagnoli

Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato dalla scrittrice Katherine Wilson

Napoli da Vivere è lieta di ospitare un articolo di Katherine Wilson, l’autrice del libro La moglie americana, “Cosa fare a Napoli in 1 giorno” è un bellissimo articolo, scritto con il cuore da una persona che ha scoperto Napoli per uno stage e non se ne è più andata : Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato da Katherine Wilson E’ da poco disponibile lo stesso articolo anche in lingua inglese. A day in Naples: How to Discover and Love our city

Lux In Fundo: il nuovo Tour guidato al Rione Sanità tra antico e contemporaneo

Ogni sabato o domenica, un nuovo tour guidato alla scoperta delle le bellezze artistiche e dei tesori ancora da conoscere del Rione Sanità. Lux in Fundo Lux In Fundo

Sagre, feste e altri eventi da non perdere a Napoli nel Weekend

Ad Edenlandia a Napoli continua il Mascotte Village

Ultimo weekend per il Mascotte Village l’evento carnevalesco di Edenlandia, e si terrà nei fine settimana, 28 febbraio e 1 marzo a partire dalle ore 10. Per partecipare si dovrà solo acquistare, anche online, la Mappa del Villaggio, a 8 euro, con cui grandi e piccoli potranno accedere a quattro attrazioni ( il trenino, la casa delle beffe, il castello di lord Shelton e il maniero fantasma ) e allo spettacolo “ Pulcinella e la borsa maledetta“ per la regia di Benedetta Valanzano. il Carnevale di Edenlandia con il Mascotte Village

I Saldi invernali a Napoli e in Campania iniziano da sabato 3 gennaio 2026

Iniziano sabato 4 gennaio 2026, prima dell’Epifania, a Napoli ed in Campania i saldi sui prodotti invernali e dureranno ben 60 giorni, in accordo con le associazioni di categoria. A Napoli, Salerno, Benevento, Avellino e Caserta ma anche in tutti i comuni della Campania per un periodo di 60 giorni, Saldi a Napoli e in Campania

Come visitare la Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo

Ha aperto al pubblico al Vomero, in via Cimarosa 25, la casa Museo dove hanno vissuto e lavorato Ernesto e Roberto Murolo scrivendo, sin dagli inizi del ‘900 una pagina importante della storia della bella musica napoletana. Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo

Mappatella Gym: sul lungomare di Napoli palestra sulla spiaggia gratis per tutti

Sul lungomare di Napoli è stata inaugurata «Mappatella Gym» la prima palestra pubblica gratuita sulla spiaggia della Rotonda Diaz. Una bella e moderna infrastruttura sportiva, che consentirà a chiunque di allenarsi gratuitamente sul lungomare più bello del mondo. palestra sulla spiaggia gratis

Restaurato a Napoli il grande murale dedicato a San Gennaro a Via Duomo

Completamente restaurato il bellissimo e gigantesco murales di San Gennaro a Forcella a pochi metri dal Duomo realizzato nel 2015 dallo street artist Jorit e ormai diventato “un’icona ” del centro antico. L’opera, alta 15 metri. Restaurato il murale di San Gennaro

Puteoli Sacra: arte, bellezza e inclusione al Rione Terra

Puteoli Sacra è un progetto di inclusione sociale per visitare il Rione Terra, il Tempio-Duomo di Pozzuoli e il Museo Diocesano (e le opere di Artemisia Gentileschi) visite guidate Puteoli Sacra

Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperture straordinarie per le festività del bellissimo percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Il “decumano sotterraneo” i il Decumano Sommerso

Le mostre da non perdere e i luoghi da visitare a Napoli

Il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci in mostra a Napoli al Chiostro di Santa Chiara

Nel Chiostro Maiolicato di Santa Chiara a Napoli fino al 7 giugno 2026 ci sarà una interessante mostra con alcuni disegni del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci che saranno per la prima volta in città. In esposizione alcuni dei suoi più preziosi disegni, fogli del Codice Atlantico che è la più vasta e affascinante raccolta di scritti e disegni di Leonardo. Il Codice Atlantico contiene 1.119 fogli realizzati tra il 1478 e il 1519 ed è la raccolta più vasta di Leonardo. Il Codice Atlantico di Leonardo al Chiostro di Santa Chiara

A Villa Pignatelli la mostra “Warhol Vs Bansky Passaggio a Napoli”

Dal 22 gennaio al 2 giugno a Villa Pignatelli a Napoli, la mostra Warhol Vs Bansky Passaggio a Napoli, a cura di Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta. In esposizione oltre 100 opere dei due artisti che provengono da famose collezioni private di tutto il mondo e da importanti gallerie d’arte: tra queste il Vesuvius e i famosi ritratti di Andy Warhol come quelli di Kennedy, Mick Jagger, Keith Haring, Joseph Beuys, Liza Minelli, Mao, Lenin e la Marilyn Monroe realizzata da Warhol dopo la morte dell’attrice nel 1962 e poi la Regina Vittoria di Banksy e tanto altro. Warhol Vs Bansky Passaggio a Napoli”

Alle Gallerie d’Italia di Napoli la mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento”

Dal 20 novembre 2025 al 22 marzo 2026 a Napoli in Via Toledo, 177 a Napoli, nello splendido Palazzo Piacentini, la nuova sede delle Gallerie d’Italia, i musei del gruppo Intesa San Paolo, che si trovano ora nello storico edificio dell’ex Banco di Napoli, la mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento”, la prima grande rassegna tutta dedicata al ruolo femminile nelle arti del Seicento partenopeo. Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento

Museo Madre: mostra “Gli anni. Capitolo 2”: l’arte a Napoli dal secondo dopoguerra a oggi

Fino al 6 aprile 2026 al Madre, il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli, la mostra “Gli anni. Capitolo 2”, il secondo capitolo del progetto espositivo che rilegge la storia dell’arte contemporanea in città Gli anni. Capitolo 2

Alla Certosa di San Martino 12 nuove sale con una mostra permanente sull’800 a Napoli

La Certosa di San Martino, ha inaugurato una nuova sezione permanente dedicata all’Ottocento a Napoli. In 12 nuove sale i visitatori troveranno circa 200 opere d’arte tra dipinti, arti decorative, sculture, fotografie Mostra permanente sull’800 a Napoli

Napoli Explosion: una straordinaria mostra gratuita a Napoli nel Real Albergo dei Poveri

Nel Real Albergo dei Poveri di Napoli, uno degli edifici più grandi d’Europa, fino all’8 marzo 2026 Napoli Explosion una nuova e bella mostra gratuita del fotografo napoletano Mario Amura, a cura di Sylvain Bellenger con ben 33 nuove opere di grandi dimensioni, Napoli Explosion mostra gratuita nel Real Albergo dei Poveri

Le opere di Nicola Samorì in mostra a Napoli al Museo di Capodimonte

Fino al 1° marzo la rinnovata Sala Causa del Museo di Capodimonte accoglierà Classical Collapse, il nuovo progetto unitario di Nicola Samorì, Una mostra in contemporanea, alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano per una grande operazione culturale articolata su due sedi. Nicola Samorì in mostra a Napoli al Museo di Capodimonte

Il Real Albergo dei Poveri di Napoli riapre con la mostra gratuita “Ancora qui. Prologo”

Il Real Albergo dei Poveri di Napoli, uno dei palazzi più grandi d’Europa, realizzato da Ferdinando Fuga su incarico di Re Carlo III di Borbone nel 1751, apre al pubblico in anteprima i suoi grandi ambienti con una mostra a ingresso gratuito dal titolo “Ancora qui. Prologo. L’Albergo dei Poveri e la memoria delle cose”. La mostra sarà visitabile sino al 2 marzo 2026 “Ancora qui. Prologo”

Il Museo di Capodimonte a Napoli apre una sala dedicata a Mimmo Jodice

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte celebra Mimmo Jodice (Napoli 29 marzo 1934 – 27 ottobre 2025), uno dei più grandi protagonisti della fotografia contemporanea internazionale, dedicandogli una sala commemorativa dove sono esposte alcune sue opere (sala n.16 al primo piano).Mimmo Jodice a Capodimonte

Due nuove mostre al Mann: le foto Ivanovič de Rumine e gli acquerelli di Bazzani

Fino al 28 febbraio al Museo Archeologico Nazionale due mostre particolari: le fotografie di Gabriel Ivanovič de Rumine e gli acquerelli di Luigi Bazzani che sono state sistemate in dialogo con la sezione permanente Domus dedicata alla cultura dell’abitare nell’area vesuviana. Una occasione unica per ammirare fotografie, acquerelli e documenti d’archivio conservati nell’Archivio Storico e nell’Archivio Disegni del Mann. Due nuove mostre al Mann,

A Napoli, al Maschio Angioino, la mostra di Jim Dine dal titolo “Elysian Fields”

Dal 10 ottobre al 10 febbraio 2026 a Castel Nuovo la mostra site-specific “Elysian Fields” allestita dall’artista statunitense Jim Dine. “Elysian Fields” celebra la filosofia di Jim Dine fondata sull’interrogazione emotiva del passato e sul fascino per la classicità, sulla soglia tra antico e contemporaneo. Una mostra particolare in cui le opere di Jim Dine sono poste in dialogo con alcuni reperti antichi e con le sculture rinascimentali di collezioni di Castel Nuovo. Jim Dine “Elysian Fields”

Dove vedere a Napoli tre capolavori del Caravaggio

A Napoli è possibile vedere tre capolavori del Caravaggio tra cui l‘ultimo straordinario dipinto del grande pittote prima della sua morte. Dove vedere tre opere del Caravaggio

A Capri un Museo Archeologico per raccontare l’epoca degli imperatori Augusto e Tiberio

Inaugurato a Capri, il nuovo Museo archeologico che presenta i grandi reperti dell’epoca dell’Isola dei Cesari, degli imperatori Augusto e Tiberio A Capri un Museo Archeologico

Gli eventi del gusto e dove mangiare a Napoli

La granita siciliana migliore del mondo è di Antonio Carino, di Giugliano

Altro riconoscimento per la bontà dei prodotti Made in Campania. Al Sigep World 2026 di Rimini, la competizione internazionale Granita d’Italia, dedicata alla granita siciliana artigianale, ha incoronato un nuovo protagonista d’eccellenza: Antonio Carino, 36 anni, originario di Giugliano in Campania e titolare della graniteria Nice Granite, con due punti vendita ad Aversa e Giugliano. La granita siciliana migliore del mondo

Locanda del Monacone: il sapore del Rione Sanità in ogni piatto

Nel ventre di Napoli la “Locanda del Monacone” alla Sanità tra storia, arte, cultura e la tradizione della buona cucina. Chi decide di mangiare alla Locanda del Monacone non vive solo un’esperienza di gusto, ma partecipa al cambiamento di un intero quartiere. Locanda del Monacone

N’ATA COSA Il gusto autentico della tradizione napoletana nel cuore di Mergellina

A Napoli nel cuore di Mergellina, tra il profumo del mare e la magia del Vesuvio, N’ATA COSA accoglie i suoi ospiti in un viaggio sensoriale tra tradizione, gusto e autenticità napoletana, dove ogni piatto racconta una storia fatta di passione, territorio e sapori indimenticabili. N’ATA COSA è affacciato direttamente sul lungomare di Napoli con vista mozzafiato sulla baia,. N’ATA COSA a Napoli,

Riapre il nuovo Salotto Carnarius a Cercola

La famiglia Renella in collaborazione con Gianfranco Russo guidano Salotto Carnarius, portando a Cercola un progetto che unisce filiera, brace e ospitalità contemporanea. Nel loro racconto si legge un filo rosso di passione: la storia nasce ad Acerra con la Braceria Hamburgeria Renella, frutto di tre generazioni dedicate all’arte della macelleria. Il Nuovo Salotto Carnarius a Cercola

Tanti ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin 2025: è la seconda in Italia

La Guida Michelin 2025 premia la Campania con tanti ristoranti stellati facendola salire al secondo posto in Italia tra le regioni con più ristoranti stellati. Guida che quest’anno arriva al traguardo importante delle 70 edizioni. Tutti i ristoranti della Campania da 1 a 3 stelle. I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin

50 Top Pizza Italia: tanti locali della Campania nella classifica delle migliori pizzerie in Italia

La classifica online di 50 Top Pizza Italia, la prestigiosa guida online che ci segnala le migliori pizzerie in Italia e nel mondo, giudicate da circa mille ispettori nel mondo Tante pizzerie di Napoli in lista

Salt Bae sbarca a Napoli: lo chef dei piatti d’oro tra polemiche e curiosità

Annunciata l’apertura di un ristorante a Napoli di Salt Bae, alias Nusret Gökçe, celebre chef turco e icona dei social media. Un’apertura che sta già facendo discutere, un simbolo di lusso internazionale con i suoi piatti d’oro a Napoli. Salt Bae a Napoli

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy 2025

L’ottima cucina campana con ben 5 ristoranti della regione nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un proprio punto di riferimento per la gastronomia italiana.Migliori Trattorie in Campania

E infine alcuni dei post più letti per scoprire Napoli

