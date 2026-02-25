We Will Rock You: la grande musica dei Queen al Teatro Augusteo

Will Rock You la grande rock opera con gli indimenticabili successi dei Queen suonati dal vivo a Napoli con un allestimento tutto nuovo e un copione completamente aggiornato per riflettere i linguaggi, i riferimenti e le sfide del nostro presente

Un solo appuntamento a Napoli, martedì 3 marzo 2026 al Teatro Augusteo, per We Willl Rock You – the Musical un grande spettacolo ambientato fra 300 anni in una terra dove il rock e la musica dal vivo sono vietate e i loro seguaci vivono nascosti.

We Willl Rock You – the Musical è uno dei musical tra i più rappresentati al mondo, con milioni di spettatori, e viene ora riproposto in una nuovissima produzione dopo il grande successo degli spettacoli in Italia. Il musical torna più potente che mai con una nuova tournée destinata a infiammare i teatri del nostro Paese, riportando in scena gli iconici brani dei Queen, cantati in lingua originale e suonati rigorosamente dal vivo ogni sera.

Martedì 3 marzo 2026 arriva a Napoli la rock opera dei Queen: brani in lingua originale e

band dal vivo. Con un solo appuntamento, chi vuole i settori centrali di solito si muove per primo. Serata perfetta tra amici o in coppia

tra amici o in coppia Esperienza “live” : rock, luci e coreografie

band dal vivo.







Scelta veloce (30 secondi) 1)

Apri TicketOne e seleziona Napoli. 2)

Scegli il settore in base al budget. 3)

*Link affiliato: acquistando da qui sostieni Napoli da Vivere senza costi extra.

Una nuovissima produzione con coreografie travolgenti e una cura maniacale per il suono

Una nuova versione che non è una semplice replica ma che ritorna con un copione completamente aggiornato per riflettere i linguaggi, i riferimenti e le sfide del nostro presente. Ogni edizione è unica attuale e viva proprio come la musica che la anima: le canzoni immortali dei Queen.

Anche stavolta ci sarà un grande impatto visivo e sonoro con coreografie travolgenti, costumi futuristici, luci spettacolari, scenografia avvolgente una cura maniacale per il suono. Ogni sera, il palco prende vita grazie a una band di musicisti straordinari e a un cast di performer dal talento incredibile, che con voci potenti e una presenza scenica magnetica, restituiscono tutta la forza emotiva e fisica del repertorio dei Queen.

Ogni spettacolo è un’esperienza dal vivo autentica, coinvolgente, totale, con le canzoni originali e tutte eseguite dal vivo da una grande band e cantate in lingua inglese con gli arrangiamenti concepiti per il musical.

Ultimo step Se vuoi andarci, prendili adesso: We Will Rock You a Napoli è una sola data 🤘 È uno show che si vive meglio dal vivo: Queen suonati live, energia rock, luci e coreografie.

🎟️ Vai ai biglietti TicketOne





Consiglio “smart”: per il miglior mix tra coinvolgimento e budget, punta ai settori centrali;

*Link affiliato: acquistando da qui sostieni Napoli da Vivere senza costi extra.

We Will Rock You al Teatro Augusteo: prezzi, orari e date

Quando: martedì 3 marzo 2026

martedì 3 marzo 2026 Dove: Teatro Augusteo Piazzetta Duca D’Aosta, 263 Napoli

Teatro Augusteo Piazzetta Duca D’Aosta, 263 Napoli Prezzo biglietto: Prezzi da 44 a 63 euro + commissioni – Acquista i biglietti su Ticketone

Prezzi da 44 a 63 euro + commissioni – Contatti e informazioni: Teatro Augusteo

