Il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci in mostra a Napoli al Chiostro di Santa Chiara

A Napoli alcuni tra i più preziosi disegni di Leonardo da Vinci, facenti parte del parte “Codice Atlantico” che è tra i principali documenti per comprendere il “genio” di Leonardo

Nel Chiostro Maiolicato di Santa Chiara a Napoli fino al 7 giugno 2026 ci sarà una interessante mostra con i disegni del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci che saranno per la prima volta in città. In esposizione alcuni dei suoi più preziosi disegni, fogli del Codice Atlantico che è la più vasta e affascinante raccolta di scritti e disegni di Leonardo conservati nella Pinacoteca Ambrosiana di Milano.

Il Codice Atlantico: 1.119 fogli realizzati tra il 1478 e il 1519, la raccolta più vasta

Leonardo ci ha lasciato tanti studi su fenomeni naturali o deduzioni ingegnose per la realizzazione di macchine, da quelli sul corpo umano, sul il volo degli uccelli e sull’acqua o su probabili macchine, lasciando un migliaio di disegni e appunti straordinariamente “moderni”.

Tra questi, il Codice Atlantico con i suoi 1.119 fogli realizzati tra il 1478 e il 1519, è indubbiamente la raccolta più vasta e completa ad oggi disponibile: nel “Codice” ci sono disegni e studi di anatomia, di idraulica, di geometria, sulla natura e vari progetti di macchine. Il codice viene chiamato Atlantico per il grande formato dei fogli, simile a quello degli atlanti geografici.

Alla morte di Leonardo i figli passarono tutti i suoi fogli e progetti al suo allievo Francesco Melzi, che li conservò con cura ma nel tempo molti fogli andarono dispersi. Alla fine del Cinquecento Pompeo Leoni, scultore milanese alla corte di Filippo II di Spagna e grande collezionista raccolse parte di questi testi e li riordinò formando il Codice Atlantico così come lo conosciamo oggi. Ad oggi il “Codice Atlantico” è tra i principali documenti per comprendere il “genio” di Leonardo.

La mostra a Napoli con due diverse esposizioni

A Napoli, a cura di Monsignor Alberto Rocca della Veneranda Biblioteca Ambrosiana e Direttore della Pinacoteca, saranno esposti sei fogli originali in due volte e tre alla volta:

da dicembre a marzo i fogli 518v, 239r e 816r

da marzo a giugno i fogli 142, 281 e 1775

Sezioni della Mostra

La vita di Leonardo Attraverso l’uso di supporti multimediali e pannelli, verrà illustrato l’intero percorso di Leonardo, con particolare attenzione al modo cui la scrittura abbia accompagnato la sua ricerca e sia cambiata nel tempo I capolavori nei fogli di Leonardo Attraverso supporti multimediali verranno presentati quei fogli in cui si possono rintracciare studi e appunti relativi ai capolavori pittorici dell’artista, manifestando così lo stretto rapporto tra disegno e pittura nel lavoro di Leonardo, laddove il disegno è sempre considerato uno strumento di ricerca e conoscenza. I tre fogli. La presentazione dei tre fogli sarà accompagnata da ingrandimenti e da una precisa trascrizione delle parole e dei tratti, in modo da accompagnare il visitatore nell’esplorazione e nella comprensione di ciascuna pagina.

Complesso Monumentale di Santa Chiara:

orari Chiostro – Dal Lunedi al Sabato 9:30 – 17:00 – Domenica 10:00 – 14:00

Orari Chiesa – Dal Lunedi alla Domenica 7:45 – 12:45/16:40 – 20:00

Ticket per mostra 9 euro (7+2)

Tariffa Standard € 7,00 – per tutta la struttura museale che comprende: – Chiostro, museo, area archeologica, biblioteca, sala video epresepe del 700

Chiostro, museo, area archeologica, biblioteca, sala video epresepe del 700 Ticket aggiuntivo per la mostra su Leonardo – 2 euro

Possibilità di tariffe ridotte sul sito ufficiale

