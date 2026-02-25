Choco Italia in Tour: a Caserta la Fiera del Cioccolato Artigianale & Dolcezze d’Italia

Ph Facebook Choco Italia in Tour

A Caserta la prima tappa del 2026 di Choco Italia in tour Fiera del Cioccolato Artigianale & Dolcezze d’Italia

A Caserta da giovedì 26 febbraio a domenica 1 marzo 2026, dalle ore 10 alle 24, ritorna la festa del Cioccolato di Choco Italia in Tour nella centralissima Piazza Gramsci – Viale Douhet a pochi passi dalla maestosa Reggia. Una grande Tour Festival/Mercatino del Cioccolato e dell’Artigianato dedicato alla promozione e alla valorizzazione del buon Cioccolato Artigianale.

Choco Italia in tour è il mercatino itinerante del cioccolato artigianale italiano che sarà in giro anche in Campania con questo suo tour invernale toccando Caserta come prima tappa del 2026, con tante casette con gli artigiani del buon cioccolato. La fiera sarà sempre aperta ad ingresso libero, dalle ore 10 e fino alle 24, per la felicità di tutti i golosi che troveranno tante ottime specialità di buon cioccolato artigianale.

Tante specialità e tanta attenzione anche ai bambini alla festa del Cioccolato a Caserta

A Choco Italia in Tour anche a Caserta ci sarà tanta attenzione anche per i bambini con animazione per i più piccoli e laboratori del Cioccolato Artigianale. Ed anche in questa tappa al Choco Italia in tour ci saranno tanti produttori del cioccolato artigianale che provengono da diverse regioni italiane e porteranno le loro bontà a Caserta.

A Choco Italia in tour, oltre a tanto buon cioccolato, si troveranno anche

Fabbrica Culturale Europea del Cioccolato Artigianale con I Maestri del Cioccolato Perugini che illustreranno tutte le fasi della filiera del Cacao, le origini, la creazione della tavoletta al Cioccolato

Nonni e Nipotini: un mondo di Cioccolato: un percorso del Cioccolato Artigianale dedicato alle famiglie

La Sana Merenda con il Pane Tradizionale locale e Spalmabile Nocciola di Giffoni Acquistando una Spalmabile Nocciola di Giffoni IGP donerai un contributo ad un'Associazione di volontario locale

Tanto buon Cioccolato Artigianale, caratteristici e buonissimi dolci della tradizione italiana, torroni di tradizione artigianale, croccante di Nocciola, cremini, cioccolattini, spalmabili nocciola di Giffoni IGP

Spettacoli e Artisti di strada

Musica e balli popolari

Choco Italia in tour sarà aperto a Caserta tra Piazza Gramsci – Viale Douhet da giovedi 26 febbraio a domenica 1 marzo 2026, dalle ore 10 alle ore 24, e sarà a ingresso gratuito.

Maggiori informazioni Choco Italia in tour: Infoline 375.5643840

