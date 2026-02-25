Agrumi in Festa nel Real Bosco di Capodimonte: 50 varietà di agrumi, mercato e attività per bambini

Ph facebook delizie reali

Terza edizione di Agrumi in Festa alla scoperta dell’agrumeto storico del Giardino Torre nel Real Bosco di Capodimonte. Due giorni, da non perdere, tra visite guidate, laboratori didattico-creativi per adulti e bambini, passeggiate botaniche, mercato, degustazioni e un’esposizione di oltre cinquanta varietà di agrumi

Sabato 28 Febbraio e Domenica 1 Marzo 2026 si terrà la Terza Edizione di Agrumi in Festa nello storico Giardino Torre nel Real Bosco di Capodimonte di Napoli. Un tempo vivaio e azienda agricola dei Borbone, il Giardino Torre è oggi primo agro ecosistema urbano didattico, produttivo e ricreativo di Napoli grazie al recupero botanico e architettonico condotto da Delizie Reali Scarl e nel prossimo weekend celebra gli agrumi con due giorni di visite guidate, laboratori sensoriali, incontri, passeggiate botaniche, esposizioni di frutti rari e mercato di agrumi freschi e trasformati.

Un evento da non perdere che nasce per promuovere la conoscenza dello storico patrimonio agricolo e botanico del Giardino Torre del Real Bosco borbonico, autentico museo vivente dove, nel 1816, fu introdotto in via sperimentale il primo esemplare di albero di mandarino che Michele Tenore, direttore dell’Orto Botanico di Napoli, descrisse poi con il nome di Citrus deliciosa. Oggi nel sito sono coltivate numerose specie e cultivar di agrumi, sia in terra che in vaso.

Agrumi in Festa: il programma dei due giorni

Sabato 28 febbraio 2026

Dalle ore 10 alle 12 laboratorio “Impronte di Agrumi” stampa a mano con agrumi freschi – da 10€ – sessioni da 30’

Dalle 10.30 alle 11,30 visita guidata all’agrumeto e Frutteto storico – 10€

dalle 11.00 alle 12.00, spazio ai più piccoli con il Laboratorio Alla scoperta degli Agrumidurante il quale i bambini impareranno, mani nella terra, a piantare un seme di limone o di arancia e a riconoscere le fasi del ciclo vitale della pianta. 15€ (da 6 a 10 anni)

11:30 – TAVOLA ROTONDA – “Agrumi a Capodimonte: un patrimonio vivente dal 1816” con ospiti d’eccezione sul patrimonio storico e culturale degli agrumi. Chiusura musicale a cura di Musicapodimonte.

Domenica 1 marzo 2026

Dalle ore 10 alle 12 laboratorio “Impronte di Agrumi” stampa a mano con agrumi freschi – da 10€ – sessioni da 30’

Per tutto il weekend

ESPOSIZIONI – Collezione Botanica oltre 50 varietà di agrumi

– Collezione Botanica oltre 50 varietà di agrumi A RTIGIANATO – arte del cestaio con Alfredo Di Matteo

– arte del cestaio con Alfredo Di Matteo DEGUSTAZIONI E VENDITA – Distilleria D’Amato e Leaf Botanicals” con prodotti erboristici

– Distilleria D’Amato e Leaf Botanicals” con prodotti erboristici MERCATO Piante in vaso di prodotti freschi e artigianali Delizie Reali

Piante in vaso di prodotti freschi e artigianali Delizie Reali MENU SPECIALE AGLI AGRUMI’ – Piatti a base di agrumi da gustare al Giardino Torre e alla Stufa Dei Fiori

Informazioni utili

Ingresso libero al Giardino Torre durante l’evento

Laboratori e visite guidate su prenotazione a pagamento Info: 366 6296466

Prenotazioni bistrot/pizzeria: 081 2241770

Ingresso consigliato – Porta Miano 25 minuti di camminata

Maggiori informazioni – deliziereali.it

