Visite guidate accompagnate al Belvedere e ai sottotetti del Palazzo Reale di Napoli

Ritornano a Napoli le speciali visite guidate accompagnate ai sottotetti e al Belvedere di Palazzo Reale da dove ammirare uno straordinario panorama sul golfo e sulla città. Si vedranno luoghi bellissimi in precedenza inaccessibili raggiungibili attraverso spazi di servizio, scale e passaggi stretti ma di grande suggestione.

Le visite accompagnate dal personale del sito, saranno effettuate ogni quarto sabato del mese fino a giugno 2026 e saranno per un massimo 24 persone: le visite condurranno i partecipanti attraverso i sottotetti, in spazi di servizio in precedenza inaccessibili e di grande suggestione.

Il magnifico Belvedere del Palazzo Reale di Napoli

Il Belvedere domina l’edificio a un’altezza di circa 70 metri sul mare. Aperto sul golfo di Napoli da tre ampie vetrate, fu realizzato in stile neoclassico nell’ambito dei lavori commissionati dopo il 1837 da Ferdinando II di Borbone all’architetto Gaetano Genovese, che nell’arco di vent’anni ristrutturò l’intero Palazzo.

Di seguito il calendario delle prossime visite ogni quarto sabato del mese:

Sabato 28 Febbraio 2026

Sabato 28 Marzo 2026

Sabato 25 Aprile 2026

Il Punto di ritrovo per la visita è il Giardino Italia (accesso piazza Trieste e Trento)

Le visite, della durata di circa 45 minuti, prevedono partenze alle ore 10.00, alle ore 11.00 e alle ore 12.00.Per ogni turno massimo 24 persone

Avvisi per le visite:

I depositi, i sottotetti e il Belvedere non sono accessibili a persone con mobilità ridotta.

È necessario acquistare il biglietto in anticipo per raggiungere in orario il punto di ritrovo.

Informazioni per il pubblico per le visite ai sottotetti e al Belvedere

Il percorso prevede scale e passaggi angusti, pertanto è sconsigliato a soggetti con patologie cardiovascolari o con problemi di deambulazione.

Lungo il percorso è possibile incappare in piccoli salti di quota e/o abbassamenti del soffitto anche non segnalati, pertanto si consiglia di prestare la massima attenzione durante il percorso.

Non è possibile accedere ai sottotetti con passeggini. Si raccomanda l‘utilizzo di calzature adeguate.

In caso di condizioni metereologiche avverse le visite potrebbero essere sospese per motivi di sicurezza.

È possibile acquistare il biglietto per la sola visita al Belvedere e ai sottotetti al costo di 7,00 euro oppure un biglietto congiunto che comprende anche l’accesso al Palazzo Reale al costo di 20,00 euro.

In entrambi i casi la prenotazione è obbligatoria fino a esaurimento posti al seguente link: Portale Musei Italiani , oppure presso la biglietteria (solo in caso di disponibilità residua).

Maggiori informazioni: Consulta il sito ufficiale di Palazzo Reale di Napoli per dettagli su prenotazioni e disponibilità.

