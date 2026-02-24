Il Requiem di Giuseppe Verdi al Teatro San Carlo di Napoli con Pretty Yende

Un concerto in memoria di Roberto De Simone, una straordinaria rappresentazione della Messa da Requiem di Verdi per soli, diretta da Nicola Luisotti con Pretty Yende soprano

Nei giorni 27 e al 28 Febbraio 2026 al Teatro San Carlo di Napoli una straordinaria rappresentazione della Messa da Requiem di Giuseppe Verdi per soli, coro e orchestra con l’Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo diretti da Nicola Luisotti. Maestro del Coro Fabrizio Cassi e con straordinari interpreti come Pretty Yende come Soprano, Mezzosoprano Elīna Garanča, Tenore Pene Pati e Basso John Relyea.

Un concerto in memoria di Roberto De Simone della durata di 1 ora e 30 minuti circa, senza intervallo che si terrà venerdì 27 e sabato 28 febbraio 2026 sempre alle ore 19:00.

🎭 Teatro San Carlo (Napoli) • 27–28 Febbraio 2026 • ore 19:00 Verdi Requiem: Due sole date, cast internazionale e un concerto-evento in memoria di Roberto De Simone.

Prezzi: da 15€ a 70€

Durata: circa 1h 30m (senza intervallo)

Consiglio rapido: se vuoi "sentire" davvero coro e orchestra, scegli settori centrali.

Scelta veloce: Vuoi spendere meno? prendi subito i posti da 15–25€.

Link ufficiale di acquisto su circuito Vivaticket.

senza extra costi per te

La Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, un capolavoro della musica dell’Ottocento

Dopo l’Unità d’Italia, Giuseppe Verdi è ormai riconosciuto come il compositore nazionale per eccellenza, ma anche la coscienza critica del nuovo Stato. Quando nel 1873 quando muore Alessandro Manzoni, figura simbolica del Risorgimento, Verdi decide di scrivere una Messa da Requiem in sua memoria che sarà eseguita il 22 maggio 1874 nella chiesa di San Marco a Milano, in occasione del primo anniversario della morte dello scrittore. Un’opera che fa partecipare emotivamente e da subito l’ascoltatore.

Al San Carlo ci sarà sul podio il maestro Nicola Luisotti e Pretty Yende sarà il soprano con la sua splendida voce affiancata da Elīna Garanča in un dialogo stupendo. Con loro Pene Pati un tenore lirico di razza e la voce del basso di John Relyea, solenne e autoritaria. Da non perdere.

Due date (27 e 28 febbraio 2026),

un capolavoro assoluto di Verdi e un cast che vale la serata.

Orario: 19:00

19:00 Durata: circa 1h 30m, senza intervallo

Prezzi: 15€–70€ (in base al settore)

i settori “sweet spot” finiscono prima. ✅ PRENOTA I BIGLIETTI SU VIVATICKET

🎫 Controlla disponibilità e prezzi adesso

Suggerimento: apri il link e verifica subito i settori disponibili per la tua data.

Il link è affiliato, quindi potremmo ricevere una piccola commissione senza extra costi per te

Maggiori informazioni – Teatro San Carlo di Napoli

