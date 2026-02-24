Il Piccolo Principe al Teatro Augusteo di Napoli in una versione ancora più spettacolare

Ph www.ilpiccoloprincipe.show

Ritorna a Napoli il “Piccolo Principe, lo spettacolo dei record, la storia più letta e amata di tutti i tempi, che ha raggiunto oltre 150.000 presenze nelle varie rappresentazioni tenute finora. Per il Tour 2026 una versione ancora più spettacolare al Teatro Augusteo

Ritorna a Napoli al Teatro Augusteo, con 4 rappresentazioni da Venerdì 27 febbraio a domenica 1 marzo 2026 , “Il Piccolo Principe” il grande spettacolo diretto da Stefano Genovese che ha avuto finora un enorme successo nelle tournée precedenti raggiungendo i 150.000 spettatori. E in nuovo Tour 2026 sarà ancora più spettacolare.

In uno scritto Antoine de Saint-Exupéry dice del suo iconico “Il Piccolo Principe” “Tutti gli adulti sono stati bambini una volta. Ma pochi di essi se ne ricordano”. E l’occasione per ricordarselo ci sarà con lo spettacolo diretto da Stefano Genovese tratto dall’omonimo libro che ritorna a Napoli, nella nuova tournée 2026 al Teatro Augusteo.

La bella storia del “Il piccolo principe”

Pubblicato nei terribili anni attorno al 1943, “Il piccolo principe” è un racconto senza tempo, una grande storia amata da anni da generazioni di grandi e piccini. “Il piccolo principe” è il libro più tradotto dopo la Bibbia, in oltre 500 lingue e dialetti, ed ha venduto più di 200 milioni di copie in tutto il mondo di cui 19 milioni solo in Italia ed è anche considerato uno dei migliori libri del XX secolo.

Ed ora la bella e commuovente storia de “Il piccolo principe” arriva a finalmente Napoli con un acclamatissimo spettacolo diretto da Stefano Genovese, un grande show, che vede sui palchi di tutta Italia un grande cast creativo e tecnico di prim’ordine che merita di essere citato tutto.

La regia sarà sempre di Stefano Genovese con Carmelo Giammello (Scene), Paolo Silvestri (Direzione e arrangiamenti musicali) e Guido Fiorato (Costumi). Fedele allo stile dell’opera originale, Stefano Genovese ha deciso di non lasciare solo alle parole il ruolo centrale, ma di affidare il racconto all’immaginazione, traducendolo in un’esperienza evocativa che solo il teatro, per sua stessa natura, è in grado di restituire. Sul palco incanteranno gli spettatori Nicholas Ori, Principe – Davide Paciolla, Aviatore – Claudia Portale, Rosa – Diego Savastano, Re / Primo Attore / Geografo – Giulio Lanfranco, Uomo d’Affari / Ubriacone – Paolo Locci, Lampionaio e Edoardo Pallanca, Volpe





Il Piccolo Principe – Maggiori informazioni

4 spettacoli da Venerdì 27 febbraio a domenica 1 marzo 2026 al Teatro Augusteo

prezzi da € 30 a € 49 più prevendita

Le prevendite sono disponibili su TicketOne

TicketOne Sito Ufficiale dell’evento

Evento Facebook

