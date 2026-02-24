Capodanno Cinese a Napoli: Festa al Centro Direzionale per l’ingresso nell’Anno del Cavallo

A Napoli, al Centro Direzionale, si festeggia per due giorni il Capodanno Cinese e l’ingresso nell’anno del Cavallo tra spettacoli, laboratori, arti marziali e sapori della tradizione

Sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo 2026, dalle 10 alle 18, a Napoli al Centro Direzionale ci sarà un villaggio in piazza Salerno per festeggiare il Capodanno Cinese 2026. Quest’anno, in particolare, si festeggerà l’ingresso nell’Anno del Cavallo, simbolo di energia e movimento, con due giorni pieni di spettacoli, laboratori, musica e gastronomia avvicinandosi alle tradizioni antiche della cultura cinese.

Tra i vari eventi previsti ci saranno le Danze del Drago e del Leone, simboli di prosperità e buon auspicio, le sfilate in abiti tradizionali e poi esercizi e esibizioni di arti marziali. Non mancherà tanto ottimo Street food e corsi di calligrafia e della cultura del tè, esempi di cucina tradizionale e tanto altro.

A Napoli, per il Capodanno Cinese, due giornate aperte a tutti

L’Anno del Cavallo di Fuoco inizia il 17 febbraio 2026 e durerà fino al successivo Capodanno lunare. Nella tradizione cinese, il Cavallo rappresenta libertà, movimento, indipendenza e grande vitalità ed è il simbolo dello spirito libero e dell’energia inarrestabile.

Una curiosità: anche la SSC Napoli su Instagram, in occasione della celebrazione del Capodanno cinese 2026 nell’anno del Cavallo di fuoco ha inviato un messaggio augurale: “Felice anno nuovo lunare. Festeggiando l’anno del cavallo” (Happy Lunar New Year, Celebrating the Year of the Horse),

All’evento al Centro Direzionale si potrà partecipare liberamente nei giorni e orari indicati.- Maggiori informazioni

