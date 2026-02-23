Musei gratis a Napoli e in Campania il 1° marzo 2026 per “la Domenica al Museo”

Domenica 1° marzo 2026 è la prima domenica del mese e ritorna l’apertura gratuita dei Musei statali a Napoli e in Campania per l’evento “Domenica al Museo”
Gli ingressi gratuiti saranno per tutti i monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali statali di tutta Italia. Di seguito troverete l’elenco dei tanti musei statali visitabili a Napoli e in Campania il giorno 1 marzo 2026. Alla fine del post il link ufficiale con tutti i musei aperti liberamente e con quelli da prenotare. È sempre consigliabile controllare i siti web ufficiali dei singoli musei per eventuali aggiornamenti o restrizioni. Alcune mostre temporanee potrebbero non essere incluse nell’iniziativa e l’ingresso gratuito potrebbe essere soggetto a limitazioni di capienza, quindi è consigliabile arrivare in anticipo.
Anche i Musei non statali aperti a Napoli il 1° marzo 2026
- Domenica 1 marzo 2026 aperte gratuitamente anche le Gallerie d’Italia nella nuova sede di Palazzo Piacentini, ex sede del Banco di Napoli su via Toledo e non più a Palazzo Stigliano Zevallos a Napoli con l’ingresso gratuito e le sue straordinarie collezioni tra cui l’ultima opera del Caravaggio. In questo periodo anche la mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento”
- Anche il Museo Madre, il Museo d’arte contemporanea Donnaregina di Napoli, partecipa sempre alla iniziativa Domenica al Museo con apertura domenica 4 gennaio 2026 dalle 10:00 alle ore 20:00 con ultimo accesso un’ora prima della chiusura. In questo periodo al Madre la mostra “Gli anni. Capitolo 2”: l’arte a Napoli dal 1945 a oggi
Musei Statali Gratis a Napoli e Campania il 1° marzo 2026
Di seguito l’elenco dei musei che parteciperanno all’iniziativa è gestito dal Ministero della Cultura e alla fine del post troverete il link ufficiale per eventuali integrazioni e variazioni. Vi consigliamo, prima di recarvi, di chiedere informazioni ai numeri indicati. Di seguito la maggior parte dei Musei aperti a Napoli e in Campania domenica 1 marzo 2026. Il Link ufficiale del Ministero della cultura con tutte le strutture aperture alla fine del post.
Musei statali in provincia di Napoli
Vi consigliamo, prima di recarvi, di chiedere informazioni ai musei indicati. Alcuni musei potrebbero non aderire o essere aperti solo su prenotazione. Alla fine del post il link ufficiale con i musei che hanno aderito alla apertura speciale e con le condizioni per l’accesso.
- Palazzo Reale di Napoli – Piazza del Plebiscito, 1 – 80132 Napoli (NA). Da qualche tempo a Palazzo Reale di Napoli è stato aperto anche il primo Museo Nazionale dedicato a Enrico Caruso.
- Museo e Real Bosco di Capodimonte – via Miano – 80131 Napoli (NA) in questo periodo anche la mostra Oltre Caravaggio, con in esposizione 200 opere provenienti tutte dalle collezioni permanenti del museo. A Capodimonte anche in mostra anche le opere di Nicola Samorì ed una nuova sala dedicata a Mimmo Jodice con un’esposizione delle sue opere
- Museo archeologico nazionale di Napoli – piazza Museo Nazionale – 80135 Napoli (NA)in questo periodo anche le mostre “Tesori ritrovati” con i capolavori rubati e ritrovati dalle forze dell’ordine, ed anche le due nuove mostre al Mann: le foto Ivanovič de Rumine e gli acquerelli di Bazzani
- Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli – Via Tito Angelini, 22 – 80129 Napoli (NA)
- Certosa e Museo di San Martino – Largo San Martino, 5 – 80129 Napoli (NA)– Alla Certosa di San Martino 12 nuove sale e mostra permanente sull’800
- Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana – Via Domenico Cimarosa, 77 – 80127 Napoli (NA)
- Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e Museo delle Carrozze – Riviera di Chiaia, 200 – 80121 Napoli (NA)
- Parco archeologico Sommerso di Gaiola – Discesa Gaiola – 80121 Napoli (NA)
- Parco e Tomba di Virgilio – Salita della grotta, 20 – 80121 Napoli (NA)
- Crypta Neapolitana – Salita della grotta – 80100 Napoli (NA)
- Certosa di San Giacomo – Via Certosa, 10 – 80073 Capri (NA)
- Grotta Azzurra – Accesso dal mare Grotta Azzurra – 80073 Anacapri (NA)
- Villa Jovis Via Tiberio – 80073 Capri (NA)
- Museo archeologico territoriale penisola sorrentina “Georges Vallet” – Via Ripa di Cassano – Piano di Sorrento (NA)
- Museo storico archeologico di Nola – Via Senatore Cocozza, 2 – 80035 Nola (NA)
- Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei – 80045 Pompei (NA)–
- Parco archeologico di Pompei – Villa Regina – viale Villa Regina – 80041 Boscoreale (NA)
- Parco archeologico di Pompei – Scavi di Oplontis – Via dei Sepolcri – 80058 Torre Annunziata (NA)
- Parco archeologico di Pompei – Scavi archeologici di Stabiae (Villa San Marco) – Castellammare di Stabia (NA)
- Parco archeologico di Pompei – Scavi archeologici di Stabiae (Villa Arianna) – Castellammare di Stabia (NA)-
- Parco archeologico di Pompei – Antiquarium di Boscoreale – viale Villa Regina – 80041 Boscoreale (NA)
- Parco archeologico di Ercolano – Area archeologica – corso Resina – 80056 Ercolano (NA) –
- Parco archeologico dei Campi Flegrei – Anfiteatro Flavio, Puteoli – corso Terracciano – Pozzuoli (NA) –
- Parco archeologico dei Campi Flegrei – Museo archeologico dei Campi Flegrei Castello di Baia-Bacoli (NA)
- Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico di Cuma – Strada Provinciale Cuma-Licola – Pozzuoli (NA)
- Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico delle Terme di Baia – via Sella di Baia – Bacoli (NA)
- Certosa di San Giacomo e Museo archeologico nazionale di Capri
Musei statali in provincia di Caserta
Vi consigliamo, prima di recarvi, di chiedere informazioni ai musei indicati. Alcuni musei potrebbero non aderire o essere aperti solo su prenotazione. Alla fine del post il link ufficiale con i musei che hanno aderito alla apertura speciale e con le condizioni per l’accesso
- Reggia di Caserta – Palazzo Reale – Piazza Carlo di Borbone – 81100 Caserta – in questo periodo è poi sempre disponibile la grande collezione Terrae Motus voluta da da Lucio Amelio, creata in occasione del terremoto del 1980 con le opere di grandi artisti contemporanei, tra i quali Andy Warhol, Mimmo Palladino, Michelangelo Pistoletto, Mario Merze tanti altri.
- Reggia di Caserta – Parco Reale e Giardino Inglese – Piazza Carlo di Borbone –
- Sala Espositiva presso il Castello Ducale di Sessa Aurunca – piazza Castello Ducale – 81037 Sessa Aurunca (CE)
- Teatro romano di Teanum Sidicinum – Via Pioppeto – 81057 Teano (CE)
- Anfiteatro campano Piazza I Ottobre 1860 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)
- Antiquarium e Teatro romano di Sessa Aurunca – Via Aldo Moro – 81037 Sessa Aurunca (CE)
- Museo archeologico dell’antica Allifae – Piazza XIX Ottobre – 81011 Alife (CE)
- Museo archeologico di Teanum Sidicinum – Via Nicola Gigli, 23 – 81057 Teano (CE)
- Museo archeologico dell’antica Capua e Mitreo – Via Roberto d’Angiò, 48 – 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)
- Museo archeologico di Calatia – Via Caudina, 353 – 81024 Maddaloni (CE)
Musei statali in provincia di Salerno
Vi consigliamo, prima di recarvi, di chiedere informazioni ai musei indicati. Alcuni musei potrebbero non aderire o essere aperti solo su prenotazione. Alla fine del post il link ufficiale con i musei che hanno aderito alla apertura speciale e con le condizioni per l’accesso
- Parco archeologico di Paestum e Velia – Museo archeologico nazionale – Capaccio Paestum (SA)
- Parco archeologico di Paestum e Velia – Area archeologica di Paestum – Capaccio Paestum (SA)
- Parco archeologico di Paestum e Velia – Area archeologica di Velia – Ascea (SA) –
- Certosa di San Lorenzo – Viale Certosa, 1 – 84034 Padula (SA)
- Complesso monumentale San Pietro a Corte – ipogeo e Chiesa S.Anna – Largo Antica Corte – 84100 Salerno (SA)
- Museo archeologico nazionale di Volcei “Marcello Gigante” di Buccino – piazza Municipio – 84021 Buccino (SA)
- Museo archeologico nazionale della Valle del Sarno – Via Cavour, 7 – 84087 Sarno (SA)
- Museo archeologico nazionale di Pontecagnano e Parco archeologico – Via Lucania – Pontecagnano Faiano (SA)
- Parco archeologico urbano dell’antica Volcei – Centro Storico – 84021 Buccino (SA)
- Museo archeologico di Eboli e della Media Valle del Sele e Aree archeologiche delle fornaci SS. Cosma e Damiano e della Villa Romana di Paterno – Piazza San Francesco, 1 – 84025 Eboli (SA)
- Parco archeologico urbano dell’antica Picentia – via Stadio – 84098 Pontecagnano Faiano (SA)
- Teatro ellenistico-romano di Sarno – Via Foce – 84087 Sarno (SA)
Musei statali in provincia di Avellino
Vi consigliamo, prima di recarvi, di chiedere informazioni ai musei indicati. Alcuni musei potrebbero non aderire o essere aperti solo su prenotazione. Alla fine del post il link ufficiale con i musei che hanno aderito alla apertura speciale e con le condizioni per l’accesso
- Area archeologica del Tempio Italico di Casalbore – Casalbore ( AV)
- Area archeologica di Conza – Conza della Campania (AV)
- Museo civico e della ceramica di Ariano Irpino – Ariano Irpino (AV)
- Parco archeologico di Aeclanum – Mirabella Eclano (AV)
Musei statali in provincia di Benevento
Vi consigliamo, prima di recarvi, di chiedere informazioni ai musei indicati. Alcuni musei potrebbero non aderire o essere aperti solo su prenotazione. Alla fine del post il link ufficiale con i musei che hanno aderito alla apertura speciale e con le condizioni per l’accesso
- Area archeologica del Teatro romano di Benevento – Piazza Ponzio Telesino – 82100 Benevento (BN)
- Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino – Via Castello – 82016 Montesarchio (BN)
Consultare sempre l’elenco ufficiale del Ministero della Cultura per eventuali aggiornamenti.
- Maggiori informazioni – Ministero della Cultura numero Verde 800 99 11 99
- Maggiori informazioni – Ministero della Cultura – Tutti i siti visitabili in Campania domenica 1 marzo 2026 (alcuni su prenotazione e/o richiesta)
