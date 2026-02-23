Cosa fare a Napoli durante la settimana dal 23 al 28 febbraio 2026: il Lunedì di Napoli da Vivere

© Napoli da Vivere

Tanti eventi a Napoli e nelle vicinanze, gratuiti e non, durante la settimana che va da lunedì 23 a sabato 28 febbraio 2026. Anche durante questa settimana tante cose da fare a Napoli in attesa del prossimo weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi interessanti a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede in città da lunedì 23 a sabato 28 febbraio 2026, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi. Troverete prima gli spettacoli, poi le visite guidate e gli altri eventi alla scoperta della città, le mostre e poi alcuni locali dove mangiar bene anche durante la settimana.

Gli eventi a Napoli nella settimana lunedì 23 a sabato 28 febbraio 2026

Gli spettacoli teatrali e musicali da non perdere a Napoli

“Sabato, domenica e lunedì” con Teresa Saponangelo al Teatro Bellini di Napoli

Al Teatro Bellini di Napoli dal 24 febbraio all’8 marzo 2026 ci sarà la commedia in tre atti “Sabato, domenica e lunedì” di Eduardo De Filippo, diretta da Luca De Fusco, con la partecipazione di Teresa Saponangelo e Claudio Di Palma. La versione diretta da Luca De Fusco è una commedia importante che viene presentata tra leggerezza e profondità, che restituisce intatto lo spirito di Eduardo. “Sabato, domenica e lunedì” al Teatro Bellini

La PFM Premiata Forneria Marconi con il Tour “Doppia Traccia” al Teatro Augusteo

Martedì 24 febbraio 2026, la Premiata Forneria Marconi (PFM) sarà in concerto al Teatro Augusteo di Napoli alle ore 21:00, nell’ambito del tour teatrale “Doppia Traccia“, un grande spettacolo che alterna successi storici del gruppo e brani suonati dalla PFM assieme a Fabrizio De André. PFM al Teatro Augusteo

Il Falstaff di Giuseppe Verdi al Teatro San Carlo di Napoli

Dal 15 al 24 febbraio 2026 al Teatro di San Carlo di Napoli andrà in scena il “Falstaff”, commedia lirica in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Arrigo Boito, una grande opera di Verdi tratta dalla celebre commedia “Le allegre comari di Windsor“, di William Shakespeare. Per il Falstaff al San Carlo la regia di Laurent Pelly, e un cast davvero stellare.Falstaff di Giuseppe Verdi al Teatro San Carlo di Napoli

Al Mercadante il Riccardo III di William Shakespeare per la regia di Antonio Latella

Dal 18 febbraio al 1° marzo 2026 il Teatro Mercadante di Napoli ospiterà il Riccardo III di William Shakespeare proposto per la regia di Antonio Latella, il regista originario di Castellammare di Stabia. Vinicio Marchioni vestirà sulle scene il ruolo del re protagonista, con un cast numeroso e selezionato. Al Mercadante il Riccardo III di William Shakespeare

I concerti della Fondazione Napolitano al Circolo Canottieri Napoli

Fino al 16 dicembre 2026 ben 18 serate musicali al Circolo Canottieri Napoli per i concerti della Fondazione F.M. Napolitano per la stagione concertistica 2026 con la direzione artistica della pianista Maria Sbeglia. Una rassegna dal titolo “La Musica è Donna”

Al Teatro di San Carlo di Napoli una Stagione di Concerti da non perdere

Fino al 24 ottobre 2026 ci saranno al Teatro di San Carlo di Napoli ben 18 Concerti e 15 appuntamenti vedranno protagonista l’Orchestra del Teatro di San Carlo. Per il 2025 la Stagione di Concerti del Teatro di San Carlo 2025/2026 riprende sabato 24 gennaio e durerà fino al 24 ottobre 2026 con tanti concerti da non perdere. Teatro di San Carlo- Stagione concerti

AstraDoc, viaggio nel cinema del reale: i grandi film a 5€ al Cinema Astra di Napoli

Dal 23 gennaio al 24 aprile ritorna la rassegna “Astradoc – Viaggio nel Cinema del Reale” con grandi film al cinema Astra di via Mezzocannone a 5 euro. Anche per questa XVI edizione di “AstraDoc” ci saranno film capaci di approfondire temi di stringente attualità e spesso con registi e attori spesso presenti in sala. AstraDoc, viaggio nel cinema del reale

Festival Pianistico del Teatro San Carlo con 4 Concerti da non perdere

Dal 21 gennaio al 12 ottobre 2026 ritorna al Teatro di San Carlo a Napoli il Festival Pianistico per la sua V Edizione, con quattro imperdibili appuntamenti che, per quest’anno, si estenderanno lungo l’intera Stagione 2025-2026.. mercoledì 21 gennaio – Beatrice Rana – interprete di consolidata esperienza e fine sensibilità musicale con un programma che si incentra sul repertorio pianistico del Novecento. Festival Pianistico al San Carlo

Spettacoli per Bambini al Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare di Napoli

Riprende fino al 18 aprile la stagione artistica al Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare con tanti spettacoli divertenti per i bambini e le loro famiglie. Tantissimi titoli in prevalenza nei weekend con ingresso a 9 euro. Spettacoli per Bambini al Teatro dei Piccoli

Jazz & Baccalà: Concerti e Degustazioni al Teatro Summarte

Fino al 18 aprile 2026 a Somma Vesuviana Jazz & Baccalà che propone in teatro, un concerto jazz e, per chi vuole, la degustazione di piatti a base di baccalà. Tanti concerti di altissimo livello tra cui Marco Zurolo, Joel Holmes Trio, Tony Esposito, Fabrizio Bosso, Elisabetta Serio 4et e tanti altri. Jazz & Baccalà

Visite guidate e eventi alla scoperta delle bellezze della città

Visite guidate a Oplontis ai cantieri di scavo della Villa di Poppea

Presso gli scavi archeologici di Oplontis, a Torre Annunziata, ogni giovedì mattina, dalle 10:30 alle 12:00, si potranno visitare i cantieri di restauro della Villa di Poppea accompagnati dal personale del Parco archeologico. Le visite riguardano il nuovo fronte di scavo situato sotto la via Sepolcri dove sono stati riportati alla luce ambienti inediti, analogamente a quanto avvenuto durante gli scavi del 1964. Visite guidate a Oplontis ai cantieri di scavo

Nel Parco Archeologico di Ercolano visite gratuite ai cantieri di scavo: Close-up Cantieri

Dal 26 febbraio al 21 maggio 2026 nel Parco Archeologico di Ercolano ritorna Close-up Cantieri, il progetto che consente al pubblico di visitare le aree di scavo, restauro e manutenzione.Anche per questa ottava edizione consecutiva di Close-up Cantieri l’attività sarà gratuita e compresa nel biglietto di ingresso al sito. In ogni incontro ci saranno visite guidate direttamente nei cantieri di scavo e restauro, per osservare sul campo interventi, strumenti e processi che garantiscono la salvaguardia del patrimonio. Le visite a giovedì alterni. Date e modalità sul post. Close-up Cantieri a Ercolano

Ritorna dopo 16 mesi e un lungo restauro, il Trono del Palazzo Reale di Napoli

Dopo 16 mesi ed un lavoro svolto secondo rigorosi criteri conservativi con la massima attenzione alla salvaguardia dei materiali originali ritorna a Palazzo Reale il magnifico trono: un vero emblema tra storia, restauro e nuove acquisizioni documentali. Il restauro e delle recenti ricerche documentali hanno corretto la precedente attribuzione borbonica del manufatto, e svelato l’origine sabauda del manufatto.A Palazzo Reale ritorna il magnifico trono

Litio – Musiche e racconti dall’universo: serata speciale all’Osservatorio Astronomico

Serata speciale a Napoli giovedì 26 Febbraio 2026. Alle ore 20:30 all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte si terrà “Litio – Musiche e racconti dall’universo” uno spettacolo scientifico in musica da non perdere. Un concerto evento, particolare e gratuito, che ci darà anche la possibilità di visitare una interessante mostra iconografica sul tempo tra arte, scienza e memoria, e di effettuare delle interessanti osservazioni astronomiche del cielo di Napoli assieme agli astronomi. Musiche e racconti dall’universo

Il Carnevale di Edenlandia a Napoli con il Mascotte Village

Quest’anno sarà il Mascotte Village l’evento carnevalesco di Edenlandia, e si terrà anche nei fine settimana del 28 febbraio e 1 marzo a partire dalle ore 10 oltre al martedì di Carnevale, 17 febbraio. Per partecipare si dovrà solo acquistare, anche online, la Mappa del Villaggio, a 8 euro, con cui grandi e piccoli potranno accedere a quattro attrazioni ( il trenino, la casa delle beffe, il castello di lord Shelton e il maniero fantasma ) e allo spettacolo “ Pulcinella e la borsa maledetta“ per la regia di Benedetta Valanzano. il Carnevale di Edenlandia con il Mascotte Village

Madre Weekend: le visite guidate e i laboratori gratuiti per Febbraio 2026

Per tutto il mese di febbraio 2026 al Madre, il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli,, in concomitanza della mostra “Gli anni. Capitolo 2” propone una serie di visite guidate e laboratori didattici per adulti e bambini, Attività gratuite. Madre Weekend

Visite teatralizzate a Napoli per scoprire il Teatro San Ferdinando, il Teatro di Eduardo

Dal 17 gennaio al 1 marzo 2026 si terrà la quarta edizione del ciclo di Visite guidate itineranti “in forma di performance” per scoprire il Teatro San Ferdinando con apparizioni, illusioni, citazioni e fantasie teatrali ispirate all’universo drammaturgico di Eduardo De Filippo. L’evento vede la regia di Antonello Cossia ed è realizzato con i giovani attori ex allievi della scuola del Teatro di Napoli a cura di Artèpolis e in collaborazione con la Fondazione Eduardo De Filippo. Visite teatralizzate al Teatro San Ferdinando

“Incontri di Archeologia” al MANN: eventi gratuiti per scoprire il patrimonio del passato

Dal 30 ottobre 2025 al 26 maggio 2026, si terrà presso il MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la rassegna gratuita “Incontri di Archeologia” con tantissimi incontri di giovedì alle 17 nell’ Auditorium con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. 22 gennaio 2026 ore 17.00 – Riflessi delle tradizioni mitologiche e dei culti sulla moneta di Neapolis (V-III a.C.) – di Renata Cantilena “Incontri di Archeologia”

l percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperto tutti i giorni il bellissimo percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Il “decumano sotterraneo” i il Decumano Sommerso

Come visitare la Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo

Ha aperto al pubblico al Vomero, in via Cimarosa 25, la casa Museo dove hanno vissuto e lavorato Ernesto e Roberto Murolo scrivendo, sin dagli inizi del ‘900 una pagina importante della storia della bella musica napoletana. Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo

Lux In Fundo: il nuovo Tour guidato al Rione Sanità tra antico e contemporaneo

Ogni sabato o domenica, un nuovo tour guidato alla scoperta delle le bellezze artistiche e dei tesori ancora da conoscere del Rione Sanità. Lux in Fundo Lux In Fundo

A Napoli da visitare la Sedia della Fertilità e il Santuario dei Quartieri Spagnoli

A Napoli c’è un piccolo santuario, dedicato a Santa Maria Francesca delle cinque piaghe di Gesù Cristo, ai Quartieri Spagnoli dove si venera la Santa e dove c’è la famosa sedia della Fertilità. il Santuario dei Quartieri Spagnoli

Altre cose da fare in settimana a Napoli

I Saldi invernali a Napoli e in Campania iniziano da sabato 3 gennaio 2026

Iniziano sabato 4 gennaio 2026, prima dell’Epifania, a Napoli ed in Campania i saldi sui prodotti invernali e dureranno ben 60 giorni, in accordo con le associazioni di categoria. A Napoli, Salerno, Benevento, Avellino e Caserta ma anche in tutti i comuni della Campania per un periodo di 60 giorni, Saldi a Napoli e in Campania

Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato dalla scrittrice Katherine Wilson

Napoli da Vivere è lieta di ospitare un articolo di Katherine Wilson, l’autrice del libro La moglie americana, “Cosa fare a Napoli in 1 giorno” è un bellissimo articolo, scritto con il cuore da una persona che ha scoperto Napoli per uno stage e non se ne è più andata : Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato da Katherine Wilson E’ da poco disponibile lo stesso articolo anche in lingua inglese. A day in Naples: How to Discover and Love our city

Restaurato a Napoli il grande murale dedicato a San Gennaro a Via Duomo

Completamente restaurato il bellissimo e gigantesco murales di San Gennaro a Forcella a pochi metri dal Duomo realizzato nel 2015 dallo street artist Jorit e ormai diventato “un’icona ” del centro antico. L’opera, alta 15 metri. Restaurato il murale di San Gennaro

Mostre da vedere e luoghi da non perdere a Napoli anche in settimana

A Villa Pignatelli la mostra “Warhol Vs Bansky Passaggio a Napoli”

Dal 22 gennaio al 2 giugno a Villa Pignatelli a Napoli, la mostra Warhol Vs Bansky Passaggio a Napoli, a cura di Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta. In esposizione oltre 100 opere dei due artisti che provengono da famose collezioni private di tutto il mondo e da importanti gallerie d’arte: tra queste il Vesuvius e i famosi ritratti di Andy Warhol come quelli di Kennedy, Mick Jagger, Keith Haring, Joseph Beuys, Liza Minelli, Mao, Lenin e la Marilyn Monroe realizzata da Warhol dopo la morte dell’attrice nel 1962 e poi la Regina Vittoria di Banksy e tanto altro. Warhol Vs Bansky Passaggio a Napoli”

Alle Gallerie d’Italia di Napoli la mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento”

Fino al 22 marzo 2026 a Napoli in Via Toledo, 177 a Napoli, nello splendido Palazzo Piacentini, la nuova sede delle Gallerie d’Italia, i musei del gruppo Intesa San Paolo, che si trovano ora nello storico edificio dell’ex Banco di Napoli, la mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento”, la prima grande rassegna tutta dedicata al ruolo femminile nelle arti del Seicento partenopeo. Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento

Il Real Albergo dei Poveri di Napoli riapre con la mostra gratuita “Ancora qui. Prologo”

Il Real Albergo dei Poveri di Napoli, uno dei palazzi più grandi d’Europa, realizzato da Ferdinando Fuga su incarico di Re Carlo III di Borbone nel 1751, apre al pubblico in anteprima i suoi grandi ambienti con una mostra a ingresso gratuito dal titolo “Ancora qui. Prologo. L’Albergo dei Poveri e la memoria delle cose”. La mostra sarà visitabile sino al 2 marzo 2026 “Ancora qui. Prologo”

Napoli Explosion: una straordinaria mostra gratuita a Napoli nel Real Albergo dei Poveri

Nel Real Albergo dei Poveri di Napoli, uno degli edifici più grandi d’Europa, fino all’8 marzo 2026 Napoli Explosion una nuova e bella mostra gratuita del fotografo napoletano Mario Amura, a cura di Sylvain Bellenger con ben 33 nuove opere di grandi dimensioni, Napoli Explosion mostra gratuita nel Real Albergo dei Poveri

Museo Madre: mostra “Gli anni. Capitolo 2”: l’arte a Napoli dal secondo dopoguerra a oggi

Fino al 6 aprile 2026 al Madre, il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli, la mostra “Gli anni. Capitolo 2”, il secondo capitolo del progetto espositivo che rilegge la storia dell’arte contemporanea in città Gli anni. Capitolo 2

Alla Certosa di San Martino 12 nuove sale con una mostra permanente sull’800 a Napoli

La Certosa di San Martino, ha inaugurato una nuova sezione permanente dedicata all’Ottocento a Napoli. In 12 nuove sale i visitatori troveranno circa 200 opere d’arte tra dipinti, arti decorative, sculture, fotografie Mostra permanente sull’800 a Napoli

Le opere di Nicola Samorì in mostra a Napoli al Museo di Capodimonte

Fino al 1° marzo la rinnovata Sala Causa del Museo di Capodimonte accoglierà Classical Collapse, il nuovo progetto unitario di Nicola Samorì, Una mostra in contemporanea, alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano per una grande operazione culturale articolata su due sedi. Nicola Samorì in mostra a Napoli al Museo di Capodimonte

Il Museo di Capodimonte a Napoli apre una sala dedicata a Mimmo Jodice

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte celebra Mimmo Jodice (Napoli 29 marzo 1934 – 27 ottobre 2025), uno dei più grandi protagonisti della fotografia contemporanea internazionale, dedicandogli una sala commemorativa dove sono esposte alcune sue opere (sala n.16 al primo piano).Mimmo Jodice a Capodimonte

Due nuove mostre al Mann: le foto Ivanovič de Rumine e gli acquerelli di Bazzani

Fino al 28 febbraio al Museo Archeologico Nazionale due mostre particolari: le fotografie di Gabriel Ivanovič de Rumine e gli acquerelli di Luigi Bazzani che sono state sistemate in dialogo con la sezione permanente Domus dedicata alla cultura dell’abitare nell’area vesuviana. Una occasione unica per ammirare fotografie, acquerelli e documenti d’archivio conservati nell’Archivio Storico e nell’Archivio Disegni del Mann. Due nuove mostre al Mann,

Dove vedere a Napoli tre capolavori del Caravaggio

A Napoli è possibile vedere tre capolavori del Caravaggio tra cui l‘ultimo straordinario dipinto del grande pittote prima della sua morte. Dove vedere tre opere del Caravaggio

A Capri un Museo Archeologico per raccontare l’epoca degli imperatori Augusto e Tiberio

Inaugurato a Capri, il nuovo Museo archeologico che presenta i grandi reperti dell’epoca dell’Isola dei Cesari, degli imperatori Augusto e Tiberio A Capri un Museo Archeologico

I luoghi del gusto: dove mangiare bene a Napoli anche in settimana

