Cosa fare a Napoli durante la settimana dal 23 al 28 febbraio 2026: il Lunedì di Napoli da Vivere

Tanti eventi a Napoli e nelle vicinanze, gratuiti e non, durante la settimana che va da lunedì 23 a sabato 28 febbraio 2026. Anche durante questa settimana tante cose da fare a Napoli in attesa del prossimo weekend
È appena finito un weekend pieno di eventi interessanti a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede in città da lunedì 23 a sabato 28 febbraio 2026, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi. Troverete prima gli spettacoli, poi le visite guidate e gli altri eventi alla scoperta della città, le mostre e poi alcuni locali dove mangiar bene anche durante la settimana.
Gli eventi a Napoli nella settimana lunedì 23 a sabato 28 febbraio 2026
Gli spettacoli teatrali e musicali da non perdere a Napoli
“Sabato, domenica e lunedì” con Teresa Saponangelo al Teatro Bellini di Napoli
Al Teatro Bellini di Napoli dal 24 febbraio all’8 marzo 2026 ci sarà la commedia in tre atti “Sabato, domenica e lunedì” di Eduardo De Filippo, diretta da Luca De Fusco, con la partecipazione di Teresa Saponangelo e Claudio Di Palma. La versione diretta da Luca De Fusco è una commedia importante che viene presentata tra leggerezza e profondità, che restituisce intatto lo spirito di Eduardo. “Sabato, domenica e lunedì” al Teatro Bellini
La PFM Premiata Forneria Marconi con il Tour “Doppia Traccia” al Teatro Augusteo
Martedì 24 febbraio 2026, la Premiata Forneria Marconi (PFM) sarà in concerto al Teatro Augusteo di Napoli alle ore 21:00, nell’ambito del tour teatrale “Doppia Traccia“, un grande spettacolo che alterna successi storici del gruppo e brani suonati dalla PFM assieme a Fabrizio De André. PFM al Teatro Augusteo
Il Falstaff di Giuseppe Verdi al Teatro San Carlo di Napoli
Dal 15 al 24 febbraio 2026 al Teatro di San Carlo di Napoli andrà in scena il “Falstaff”, commedia lirica in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Arrigo Boito, una grande opera di Verdi tratta dalla celebre commedia “Le allegre comari di Windsor“, di William Shakespeare. Per il Falstaff al San Carlo la regia di Laurent Pelly, e un cast davvero stellare.Falstaff di Giuseppe Verdi al Teatro San Carlo di Napoli
Al Mercadante il Riccardo III di William Shakespeare per la regia di Antonio Latella
Dal 18 febbraio al 1° marzo 2026 il Teatro Mercadante di Napoli ospiterà il Riccardo III di William Shakespeare proposto per la regia di Antonio Latella, il regista originario di Castellammare di Stabia. Vinicio Marchioni vestirà sulle scene il ruolo del re protagonista, con un cast numeroso e selezionato. Al Mercadante il Riccardo III di William Shakespeare
I concerti della Fondazione Napolitano al Circolo Canottieri Napoli
Fino al 16 dicembre 2026 ben 18 serate musicali al Circolo Canottieri Napoli per i concerti della Fondazione F.M. Napolitano per la stagione concertistica 2026 con la direzione artistica della pianista Maria Sbeglia. Una rassegna dal titolo “La Musica è Donna”
Al Teatro di San Carlo di Napoli una Stagione di Concerti da non perdere
Fino al 24 ottobre 2026 ci saranno al Teatro di San Carlo di Napoli ben 18 Concerti e 15 appuntamenti vedranno protagonista l’Orchestra del Teatro di San Carlo. Per il 2025 la Stagione di Concerti del Teatro di San Carlo 2025/2026 riprende sabato 24 gennaio e durerà fino al 24 ottobre 2026 con tanti concerti da non perdere. Teatro di San Carlo- Stagione concerti
AstraDoc, viaggio nel cinema del reale: i grandi film a 5€ al Cinema Astra di Napoli
Dal 23 gennaio al 24 aprile ritorna la rassegna “Astradoc – Viaggio nel Cinema del Reale” con grandi film al cinema Astra di via Mezzocannone a 5 euro. Anche per questa XVI edizione di “AstraDoc” ci saranno film capaci di approfondire temi di stringente attualità e spesso con registi e attori spesso presenti in sala. AstraDoc, viaggio nel cinema del reale
Festival Pianistico del Teatro San Carlo con 4 Concerti da non perdere
Dal 21 gennaio al 12 ottobre 2026 ritorna al Teatro di San Carlo a Napoli il Festival Pianistico per la sua V Edizione, con quattro imperdibili appuntamenti che, per quest’anno, si estenderanno lungo l’intera Stagione 2025-2026.. mercoledì 21 gennaio – Beatrice Rana – interprete di consolidata esperienza e fine sensibilità musicale con un programma che si incentra sul repertorio pianistico del Novecento. Festival Pianistico al San Carlo
Spettacoli per Bambini al Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare di Napoli
Riprende fino al 18 aprile la stagione artistica al Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare con tanti spettacoli divertenti per i bambini e le loro famiglie. Tantissimi titoli in prevalenza nei weekend con ingresso a 9 euro. Spettacoli per Bambini al Teatro dei Piccoli
Jazz & Baccalà: Concerti e Degustazioni al Teatro Summarte
Fino al 18 aprile 2026 a Somma Vesuviana Jazz & Baccalà che propone in teatro, un concerto jazz e, per chi vuole, la degustazione di piatti a base di baccalà. Tanti concerti di altissimo livello tra cui Marco Zurolo, Joel Holmes Trio, Tony Esposito, Fabrizio Bosso, Elisabetta Serio 4et e tanti altri. Jazz & Baccalà
Visite guidate e eventi alla scoperta delle bellezze della città
Visite guidate a Oplontis ai cantieri di scavo della Villa di Poppea
Presso gli scavi archeologici di Oplontis, a Torre Annunziata, ogni giovedì mattina, dalle 10:30 alle 12:00, si potranno visitare i cantieri di restauro della Villa di Poppea accompagnati dal personale del Parco archeologico. Le visite riguardano il nuovo fronte di scavo situato sotto la via Sepolcri dove sono stati riportati alla luce ambienti inediti, analogamente a quanto avvenuto durante gli scavi del 1964. Visite guidate a Oplontis ai cantieri di scavo
Nel Parco Archeologico di Ercolano visite gratuite ai cantieri di scavo: Close-up Cantieri
Dal 26 febbraio al 21 maggio 2026 nel Parco Archeologico di Ercolano ritorna Close-up Cantieri, il progetto che consente al pubblico di visitare le aree di scavo, restauro e manutenzione.Anche per questa ottava edizione consecutiva di Close-up Cantieri l’attività sarà gratuita e compresa nel biglietto di ingresso al sito. In ogni incontro ci saranno visite guidate direttamente nei cantieri di scavo e restauro, per osservare sul campo interventi, strumenti e processi che garantiscono la salvaguardia del patrimonio. Le visite a giovedì alterni. Date e modalità sul post. Close-up Cantieri a Ercolano
Ritorna dopo 16 mesi e un lungo restauro, il Trono del Palazzo Reale di Napoli
Dopo 16 mesi ed un lavoro svolto secondo rigorosi criteri conservativi con la massima attenzione alla salvaguardia dei materiali originali ritorna a Palazzo Reale il magnifico trono: un vero emblema tra storia, restauro e nuove acquisizioni documentali. Il restauro e delle recenti ricerche documentali hanno corretto la precedente attribuzione borbonica del manufatto, e svelato l’origine sabauda del manufatto.A Palazzo Reale ritorna il magnifico trono
Litio – Musiche e racconti dall’universo: serata speciale all’Osservatorio Astronomico
Serata speciale a Napoli giovedì 26 Febbraio 2026. Alle ore 20:30 all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte si terrà “Litio – Musiche e racconti dall’universo” uno spettacolo scientifico in musica da non perdere. Un concerto evento, particolare e gratuito, che ci darà anche la possibilità di visitare una interessante mostra iconografica sul tempo tra arte, scienza e memoria, e di effettuare delle interessanti osservazioni astronomiche del cielo di Napoli assieme agli astronomi. Musiche e racconti dall’universo
Il Carnevale di Edenlandia a Napoli con il Mascotte Village
Quest’anno sarà il Mascotte Village l’evento carnevalesco di Edenlandia, e si terrà anche nei fine settimana del 28 febbraio e 1 marzo a partire dalle ore 10 oltre al martedì di Carnevale, 17 febbraio. Per partecipare si dovrà solo acquistare, anche online, la Mappa del Villaggio, a 8 euro, con cui grandi e piccoli potranno accedere a quattro attrazioni ( il trenino, la casa delle beffe, il castello di lord Shelton e il maniero fantasma ) e allo spettacolo “ Pulcinella e la borsa maledetta“ per la regia di Benedetta Valanzano. il Carnevale di Edenlandia con il Mascotte Village
Madre Weekend: le visite guidate e i laboratori gratuiti per Febbraio 2026
Per tutto il mese di febbraio 2026 al Madre, il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli,, in concomitanza della mostra “Gli anni. Capitolo 2” propone una serie di visite guidate e laboratori didattici per adulti e bambini, Attività gratuite. Madre Weekend
Visite teatralizzate a Napoli per scoprire il Teatro San Ferdinando, il Teatro di Eduardo
Dal 17 gennaio al 1 marzo 2026 si terrà la quarta edizione del ciclo di Visite guidate itineranti “in forma di performance” per scoprire il Teatro San Ferdinando con apparizioni, illusioni, citazioni e fantasie teatrali ispirate all’universo drammaturgico di Eduardo De Filippo. L’evento vede la regia di Antonello Cossia ed è realizzato con i giovani attori ex allievi della scuola del Teatro di Napoli a cura di Artèpolis e in collaborazione con la Fondazione Eduardo De Filippo. Visite teatralizzate al Teatro San Ferdinando
“Incontri di Archeologia” al MANN: eventi gratuiti per scoprire il patrimonio del passato
Dal 30 ottobre 2025 al 26 maggio 2026, si terrà presso il MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la rassegna gratuita “Incontri di Archeologia” con tantissimi incontri di giovedì alle 17 nell’ Auditorium con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. 22 gennaio 2026 ore 17.00 – Riflessi delle tradizioni mitologiche e dei culti sulla moneta di Neapolis (V-III a.C.) – di Renata Cantilena “Incontri di Archeologia”
l percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico
Aperto tutti i giorni il bellissimo percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Il “decumano sotterraneo” i il Decumano Sommerso
Come visitare la Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo
Ha aperto al pubblico al Vomero, in via Cimarosa 25, la casa Museo dove hanno vissuto e lavorato Ernesto e Roberto Murolo scrivendo, sin dagli inizi del ‘900 una pagina importante della storia della bella musica napoletana. Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo
Lux In Fundo: il nuovo Tour guidato al Rione Sanità tra antico e contemporaneo
Ogni sabato o domenica, un nuovo tour guidato alla scoperta delle le bellezze artistiche e dei tesori ancora da conoscere del Rione Sanità. Lux in Fundo Lux In Fundo
A Napoli da visitare la Sedia della Fertilità e il Santuario dei Quartieri Spagnoli
A Napoli c’è un piccolo santuario, dedicato a Santa Maria Francesca delle cinque piaghe di Gesù Cristo, ai Quartieri Spagnoli dove si venera la Santa e dove c’è la famosa sedia della Fertilità. il Santuario dei Quartieri Spagnoli
Altre cose da fare in settimana a Napoli
I Saldi invernali a Napoli e in Campania iniziano da sabato 3 gennaio 2026
Iniziano sabato 4 gennaio 2026, prima dell’Epifania, a Napoli ed in Campania i saldi sui prodotti invernali e dureranno ben 60 giorni, in accordo con le associazioni di categoria. A Napoli, Salerno, Benevento, Avellino e Caserta ma anche in tutti i comuni della Campania per un periodo di 60 giorni, Saldi a Napoli e in Campania
Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato dalla scrittrice Katherine Wilson
Napoli da Vivere è lieta di ospitare un articolo di Katherine Wilson, l’autrice del libro La moglie americana, “Cosa fare a Napoli in 1 giorno” è un bellissimo articolo, scritto con il cuore da una persona che ha scoperto Napoli per uno stage e non se ne è più andata : Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato da Katherine Wilson E’ da poco disponibile lo stesso articolo anche in lingua inglese. A day in Naples: How to Discover and Love our city
Restaurato a Napoli il grande murale dedicato a San Gennaro a Via Duomo
Completamente restaurato il bellissimo e gigantesco murales di San Gennaro a Forcella a pochi metri dal Duomo realizzato nel 2015 dallo street artist Jorit e ormai diventato “un’icona ” del centro antico. L’opera, alta 15 metri. Restaurato il murale di San Gennaro
Mostre da vedere e luoghi da non perdere a Napoli anche in settimana
A Villa Pignatelli la mostra “Warhol Vs Bansky Passaggio a Napoli”
Dal 22 gennaio al 2 giugno a Villa Pignatelli a Napoli, la mostra Warhol Vs Bansky Passaggio a Napoli, a cura di Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta. In esposizione oltre 100 opere dei due artisti che provengono da famose collezioni private di tutto il mondo e da importanti gallerie d’arte: tra queste il Vesuvius e i famosi ritratti di Andy Warhol come quelli di Kennedy, Mick Jagger, Keith Haring, Joseph Beuys, Liza Minelli, Mao, Lenin e la Marilyn Monroe realizzata da Warhol dopo la morte dell’attrice nel 1962 e poi la Regina Vittoria di Banksy e tanto altro. Warhol Vs Bansky Passaggio a Napoli”
Alle Gallerie d’Italia di Napoli la mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento”
Fino al 22 marzo 2026 a Napoli in Via Toledo, 177 a Napoli, nello splendido Palazzo Piacentini, la nuova sede delle Gallerie d’Italia, i musei del gruppo Intesa San Paolo, che si trovano ora nello storico edificio dell’ex Banco di Napoli, la mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento”, la prima grande rassegna tutta dedicata al ruolo femminile nelle arti del Seicento partenopeo. Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento
Il Real Albergo dei Poveri di Napoli riapre con la mostra gratuita “Ancora qui. Prologo”
Il Real Albergo dei Poveri di Napoli, uno dei palazzi più grandi d’Europa, realizzato da Ferdinando Fuga su incarico di Re Carlo III di Borbone nel 1751, apre al pubblico in anteprima i suoi grandi ambienti con una mostra a ingresso gratuito dal titolo “Ancora qui. Prologo. L’Albergo dei Poveri e la memoria delle cose”. La mostra sarà visitabile sino al 2 marzo 2026 “Ancora qui. Prologo”
Napoli Explosion: una straordinaria mostra gratuita a Napoli nel Real Albergo dei Poveri
Nel Real Albergo dei Poveri di Napoli, uno degli edifici più grandi d’Europa, fino all’8 marzo 2026 Napoli Explosion una nuova e bella mostra gratuita del fotografo napoletano Mario Amura, a cura di Sylvain Bellenger con ben 33 nuove opere di grandi dimensioni, Napoli Explosion mostra gratuita nel Real Albergo dei Poveri
Museo Madre: mostra “Gli anni. Capitolo 2”: l’arte a Napoli dal secondo dopoguerra a oggi
Fino al 6 aprile 2026 al Madre, il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli, la mostra “Gli anni. Capitolo 2”, il secondo capitolo del progetto espositivo che rilegge la storia dell’arte contemporanea in città Gli anni. Capitolo 2
Alla Certosa di San Martino 12 nuove sale con una mostra permanente sull’800 a Napoli
La Certosa di San Martino, ha inaugurato una nuova sezione permanente dedicata all’Ottocento a Napoli. In 12 nuove sale i visitatori troveranno circa 200 opere d’arte tra dipinti, arti decorative, sculture, fotografie Mostra permanente sull’800 a Napoli
Le opere di Nicola Samorì in mostra a Napoli al Museo di Capodimonte
Fino al 1° marzo la rinnovata Sala Causa del Museo di Capodimonte accoglierà Classical Collapse, il nuovo progetto unitario di Nicola Samorì, Una mostra in contemporanea, alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano per una grande operazione culturale articolata su due sedi. Nicola Samorì in mostra a Napoli al Museo di Capodimonte
Il Museo di Capodimonte a Napoli apre una sala dedicata a Mimmo Jodice
Il Museo e Real Bosco di Capodimonte celebra Mimmo Jodice (Napoli 29 marzo 1934 – 27 ottobre 2025), uno dei più grandi protagonisti della fotografia contemporanea internazionale, dedicandogli una sala commemorativa dove sono esposte alcune sue opere (sala n.16 al primo piano).Mimmo Jodice a Capodimonte
Due nuove mostre al Mann: le foto Ivanovič de Rumine e gli acquerelli di Bazzani
Fino al 28 febbraio al Museo Archeologico Nazionale due mostre particolari: le fotografie di Gabriel Ivanovič de Rumine e gli acquerelli di Luigi Bazzani che sono state sistemate in dialogo con la sezione permanente Domus dedicata alla cultura dell’abitare nell’area vesuviana. Una occasione unica per ammirare fotografie, acquerelli e documenti d’archivio conservati nell’Archivio Storico e nell’Archivio Disegni del Mann. Due nuove mostre al Mann,
Dove vedere a Napoli tre capolavori del Caravaggio
A Napoli è possibile vedere tre capolavori del Caravaggio tra cui l‘ultimo straordinario dipinto del grande pittote prima della sua morte. Dove vedere tre opere del Caravaggio
A Capri un Museo Archeologico per raccontare l’epoca degli imperatori Augusto e Tiberio
Inaugurato a Capri, il nuovo Museo archeologico che presenta i grandi reperti dell’epoca dell’Isola dei Cesari, degli imperatori Augusto e Tiberio A Capri un Museo Archeologico
- Rinnovato il Museo del Tesoro di San Gennaro, una delle collezioni più ricche del mondoconserva il Tesoro più importante al mondo, con bel 21.610 capolavori. Museo del Tesoro di San Gennaro
- Aperto il Museo Caruso nel Palazzo Reale di Napoli il primo museo nazionale dedicato al grande tenore Enrico Caruso, con animazioni in 3d e multimediali e tanto altro,. il Museo Caruso
- L’Altro MANN: in mostra gli straordinari tesori dei depositi del Museo Nazionale di Napolicon oltre 60 opere conservate finora nei depositi. “L’altro MANN. Depositi in mostra”
- Rione Sanità: riapre dopo 40 anni la Chiesa di Sant’Aspreno con lo Jago Museum un nuovo spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea e lo Jago Museumcon le opere più belle Jago Museum
- Arte pubblica: Il “cono di luce” la spettacolare opera nella stazione Toledo della Metro E’ forse una delle opere d’arte contemporanee più ammirate a Napoli, il “Crater de luz”che troviamo nella Metro 1 di Napoli nella stazione Toledo, Il “cono di luce”
- Si può visitare l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn l’acquario più antico d’Italia e fu aperto nel 1874: è aperto anche nei weekend L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia
- A Palazzo Reale “La Galleria del Tempo” mostra permanente sulla storia di Napoli di 1800 mq La Galleria del Tempo
- A Napoli nella Villa Comunale il nuovo Museo Darwin Dohrn (DaDoM),Museo Darwin Dohrn
- Il Presepe del Re: a Palazzo Reale uno presepe con pastori anche di Giuseppe Sanmartino il “Presepe del Re”
- Riapre il Gabinetto Segreto del MANN il Museo Archeologico Nazionale -il Gabinetto Segreto
- Al MANN una nuova sezione per ospitare 800 reperti dell’età del BronzoLa Piana Campana
- Museo dell’Acqua: un nuovo museo nel Sottosuolo – Nel Centro Antico Museo dell’Acqua
- Il Museo Filangieri: tanti capolavori vicino al Duomo di Napoli –. Il Museo Filangieri.
I luoghi del gusto: dove mangiare bene a Napoli anche in settimana
- Locanda del Monacone: il sapore del Rione Sanità in ogni piatto – Nel ventre di Napoli la “Locanda del Monacone” alla Sanità tra storia, arte, cultura e la tradizione della buona cucina.Locanda del Monacone
- N’ATA COSA Il gusto autentico della tradizione napoletana nel cuore di Mergellina – Tra il profumo del mare e la magia del Vesuvio, N’ATA COSA accoglie i suoi ospiti in un viaggio sensoriale tra tradizione, gusto e autenticità napoletana, .N’ATA COSA a Napoli,
- La granita siciliana migliore del mondo è di Antonio Carino, di Giugliano – Altro riconoscimento per la bontà dei prodotti Made in Campania. Al Sigep World 2026 di Rimini, la competizione internazionale Granita d’Italia, dedicata alla granita siciliana artigianale,ha incoronato un nuovo protagonista d’eccellenza: Antonio Carino, 36 anni, originario di Giuglianoin Campania e titolare della graniteria Nice Granite, con due punti vendita ad Aversa e Giugliano. La granita siciliana migliore del mondo
- Riapre il nuovo Salotto Carnarius a Cercola – Un progetto che unisce filiera, brace e ospitalità contemporanea. Nel loro racconto si legge un filo rosso di passione: Il Nuovo Salotto Carnarius a Cercola
- Tanti ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin 2025: è la seconda in Italia – La Guida Michelin 2025premia la Campaniacon tanti ristoranti stellati facendola salire al secondo posto in Italia tra le regioni con più ristoranti stellati. I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin
- 50 Top Pizza Italia: tanti locali della Campania nella classifica delle migliori pizzerie in Italia – La classifica online di 50 Top Pizza Italia, la prestigiosa guida online che ci segnala le migliori pizzerie in Italia e nel mondo, giudicate da circa mille ispettori nel mondo Tante pizzerie di Napoli in lista
- Salt Bae sbarca a Napoli: lo chef dei piatti d’oro tra polemiche e curiosità – Annunciata l’apertura di un ristorante a Napoli di Salt Bae, alias Nusret Gökçe, celebre chef turco e icona dei social media. Un’apertura che sta già facendo discutere, un simbolo di lusso internazionale con i suoi piatti d’oro a Napoli. Salt Bae a Napoli
- Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy 2025 – L’ottima cucina campana con ben 5 ristoranti della regionenella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un proprio punto di riferimento per la gastronomia italiana.Migliori Trattorie in Campania
- Gay-Odin riapre lo storico negozio di via Chiaia: un gioiello di Art Nouveau. Gay-Odin riapre a via Chiaia
- Da Renella: carne pregiata, panini gourmet irresistibili e dolci artigianali Braceria Hamburgeria Renella
- Gino Sorbillo apre la Casa della Pizza al Vomero in Piazza Vanvitelli –Casa della Pizza
- La “Tattoria” al Vomero: la Cucina Napoletana e i sapori antichi –La “Tattoria” al Vomero
- Gelatosità apre anche a via Foria: il Gelato di Qualità nel Cuore di Napoli –Gelatosità a via Foria
- Casa Reale di Lino Ranieri a due passi dal San Carlo: la tradizione culinaria napoletana – Casa Reale a Via San Carlo
- Totò Sapore: pizza e cucina tipica a due passi dal lungomare di Napoli – a Viale Gramsci. Totò Sapore
- Le 6 migliori pizzerie storiche di Napoli – Tra le centinaia di ottime pizzerieLe 6 migliori pizzerie storiche di Napoli
- All’Antico Vinaio ha aperto a Napoli: il paradiso delle schiacciate toscane All’Antico Vinaio apre a Napoli
- Street food a Napoli:dove trovare i migliori panini secondo il Gambero Rosso
- Street food a Napoli: dove trovare il miglior cibo da strada a Napoli
- Street food:10 panini da non perdere in Campania secondo Puok e Med
- 50 Top Pizza World 2023: la classifica delle prime pizzerie al mondo parla Campano – 50 Top Pizza World
© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata
