A casa tutti bene di Gabriele Muccino in scena al Teatro Diana di Napoli

Esordio nella regia teatrale per Gabriele Muccino, con uno spettacolo tratto dal suo omonimo film, girato a Ischia, che gli è valso il David di Donatello dello Spettatore e il Premio Speciale David di Donatello. Tra gli interpreti anche Giuseppe Zeno e Anna Galiena

Dal 25 febbraio all’8 marzo 2026, il Teatro Diana di Napoli ospiterà la versione teatrale di “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino, uno spettacolo che segna l’esordio alla regia teatrale di Muccino, e tratto dal suo omonimo film “A casa tutti bene” del 2018, che gli è valso vari premi.

Gabriele Muccino è un regista e sceneggiatore di comprovata fama internazionale, ha curato la regia di vari film di successo tra cui L’ultimo bacio (2001), La ricerca della felicità (2006), A casa tutti bene (2018), Gli anni più belli (2020), Le cose non dette (2026) lavorando anche in Tv con Un posto al sole, A casa tutti bene – La serie e Gucci.

Una bella versione teatrale che mantiene inalterato il fascino e l’intensità del film

La realizzazione della versione teatrale di A casa tutti bene, di Gabriele Muccino si è avvalsa della collaborazione di Marcello Cotugno e Irene Alison, che hanno contribuiscono ad arricchire ulteriormente la messa in scena e delle belle musiche di Nicola Piovani. Anche il cast di A casa tutti bene annovera interpreti di eccellenza del panorama teatrale italiano, pronti a conferire profondità e autenticità ai personaggi della famiglia Ristuccia.

Tra loro Giuseppe Zeno e Anna Galiena, affiancati da altri interpreti di grande esperienza come Alice Arcuri, Simone Colombari, Lorenzo Cervasio, Vera Dragone, Maria Chiara Centorami, Sandra Franzo, Alessio Moneta, Celeste Savino e Ilaria Carabelli.

La storia si concentra sulla famiglia Ristuccia, riunita nella loro casa storica per festeggiare l’ottantesimo compleanno della madre. Nel corso dell’incontro emergono segreti, antichi rancori e nuove dinamiche relazionali, evidenziando la complessità dei rapporti familiari tra gli 11 parenti. Tematiche quali l’amore, la gelosia, il perdono e il senso di appartenenza vengono affrontate con profondità e realismo, offrendo al pubblico numerose occasioni di riflessione. Una bella versione teatrale che mantiene inalterato il fascino e l’intensità della pellicola, offrendo una nuova prospettiva interpretativa e rafforzando la connessione tra cinema e arte teatrale.Al Teatro Diana di Napoli “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino

