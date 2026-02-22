Litio, Musiche e racconti dall’universo: serata gratuita all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte

Foto di Simon Delalande su Unsplash

Una serata gratuita, un racconto in musica, una mostra sul tempo tra arte, scienza e memoria, e le osservazioni astronomiche del cielo di Napoli assieme agli astronomi

Serata a Napoli giovedì 26 Febbraio 2026, alle ore 20:30 all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte si terrà “Litio – Musiche e racconti dall’universo” uno spettacolo scientifico in musica da non perdere.

Un concerto evento, particolare e gratuito, che ci darà anche la possibilità di visitare una interessante mostra iconografica sul tempo tra arte, scienza e memoria, e di effettuare delle interessanti osservazioni astronomiche del cielo di Napoli assieme agli astronomi.

Serata speciale all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte a Napoli

Giovedì 26 Febbraio 2026 la serata inizia alle ore 20:30 con “Litio – Musiche e racconti dall’universo” uno spettacolo scientifico in musica di

Luca Izzo – astronomo al basso

Eulalia Gallego Cano – astronoma al pianoforte

Sebastiano de Franciscis – astronomo alla chitarra

Alessio Migliardi – percussioni & Roman – clarinetto

Il litio attraversa l’Universo come un tema musicale che ritorna: nasce all’alba del cosmo, svanisce nelle profondità stellari e riemerge nelle improvvise esplosioni delle novae.

Attraverso le scoperte più recenti, il racconto in musica mostrerà come queste stelle, d’un tratto abbaglianti, contribuiscano a riscrivere la partitura chimica dell’Universo. Una serata in cui dati, immagini e note si intrecciano, trasformando la ricerca astronomica in un’esperienza da ascoltare e osservare.

Al termine sarà possibile visitare la mostra “ Bellebbuono- Improvvisamente il meteo a Napoli” una mostra iconografica nella Sala delle Colonne dell’Osservatorio Astronomico.

A seguire ci saranno le attese Osservazioni astronomiche del cielo di Napoli con gli astronomi di Capodimonte e Unione Astrofili Napoletani.

La serata è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione sul sito ufficiale dell’Osservatorio:

