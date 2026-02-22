Sabato, domenica e lunedì al Teatro Bellini Napoli: date, orari e biglietti (24 feb–8 mar 2026)

PH Tommaso Le Pera

La grande commedia di Eduardo de Filippo al Teatro Bellini diretta da Luca De Fusco, con la partecipazione di Teresa Saponangelo e Claudio Di Palma

Al Teatro Bellini di Napoli dal 24 febbraio all’8 marzo 2026 ci sarà la commedia in tre atti “Sabato, domenica e lunedì” di Eduardo De Filippo, diretta da Luca De Fusco, con la partecipazione di Teresa Saponangelo e Claudio Di Palma.

Sabato, domenica e lunedì è una straordinaria commedia scritta nel 1959 da Eduardo De Filippo che ci riporta, tra ironia e tensione, ciò che accade il giorno del pranzo domenicale. La regia di Luca De Fusco fa emergere la capacità emotiva dell’opera di Eduardo e ci mostra la famiglia De Piscopo compatta di fronte alla scenata di gelosia del capofamiglia con i figli che sdrammatizzano le liti dei genitori e a un nonno protetto da tutti.

Una commedia importante presentata tra leggerezza e profondità

“Sabato, domenica e lunedì” diretta da Luca De Fusco è una commedia importante che viene presentata tra leggerezza e profondità, che restituisce intatto lo spirito di Eduardo. L’interpretazione di Teresa Saponangelo conferisce alla protagonista una forza e una sensibilità in grado di coinvolgere il pubblico sin dalle prime battute, rendendo tangibile la complessità emotiva e le sfumature dei rapporti familiari. Saponangelo dimostra una notevole capacità di armonizzare la tradizione eduardiana con una modernità raffinata, offrendo al personaggio una vivacità e una profondità che valorizzano l’intera rappresentazione.

Sul palco con Teresa Saponangelo e Claudio Di Palma anche Pasquale Aprile, Alessandro Balletta, Anita Bartolucci, Francesco Biscione, Paolo Cresta, Rossella De Martino, Renato De Simone, Antonio Elia, Maria Cristina Gionta, Gianluca Merolli, Domenico Moccia, Alessandra Pacifico Griffini, Paolo Serra, Mersila Sokoli.

Una produzione Teatro di Roma-Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Torino-Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Bolzano, Teatro Biondo di Palermo, LAC Lugano Arte e Cultura.

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.