Duran Duran in concerto alla Reggia di Caserta: unica data al centro sud Italia

Tre serate uniche con una band leggendaria protagonista della scena internazionale dagli anni ’80 a oggi: a Caserta un concerto realmente da non perdere.
I Duran Duran, il celebre gruppo inglese della new wave e synth pop britannico, con Simon Le Bon sarà in concerto il 9 luglio 2026 nella splendida cornice della Reggia di Caserta, in piazza Carlo di Borbone.
Il concerto di Caserta è l’unico al sud ed è uno dei tre straordinari concerti annunciati in Italia tra location suggestive e prestigiose che vedono il gruppo inglese suonare live il 7 luglio 2026 all’Arena di Verona, il 9 a Caserta e l’11 luglio a Villa Manin a Codroipo in provincia di Udine in Friuli-Venezia Giulia.
Una band leggendaria per tre serate speciali in Italia
Tre serate uniche con una band leggendaria protagonista della scena internazionale dagli anni ’80 a oggi, i Duran Duran hanno conquisto milioni di fan in tutto il mondo ed hanno venduto oltre 150 milioni di dischi: una lunga carriera di oltre 40 anni con una band composta dai membri originali Simon Le Bon (voce), John Taylor (basso), Nick Rhodes (tastiere) e Roger Taylor (batteria), che saranno a Caserta per un concerto da non perdere.
I Duran Duran iniziarono a Birmingham nel 1978 e oltre ai dischi venduti in tutto il mondo furono anche tra i primi gruppo musicali ad utilizzare i video musicali all’avanguardia all’inizio degli anni ottanta. La loro musica è stata apprezzata in tutto il mondo e brani come Hungry like the Wolf, Save a Prayer e A View to a Kill hanno attraversato decenni di successi.
I tre concerti italiani saranno eventi da non perdere anche perché si terranno in luoghi splendidi del patrimonio culturale italiano come l’Arena di Verona, la Reggia di Caserta e Villa Manin. Tre concerti che saranno tra gli appuntamenti più attesi dell’estate musicale 2026.
