PFM “Doppia Traccia” a Napoli: concerto all’Augusteo il 24 febbraio 2026 (biglietti e prezzi)

La PFM, uno tra i maggiori e più vecchi gruppi musicali del rock progressivo italiano, nata nel 1971, in concerto a Napoli, all’Augusteo con i suoi grandi successi come Impressioni di settembre, La carrozza di Hans e quelli dei mitici concerti con Fabrizio De Andrè

Martedì 24 febbraio 2026, la Premiata Forneria Marconi (PFM) sarà in concerto al Teatro Augusteo di Napoli alle ore 21:00, nell’ambito del tour teatrale “Doppia Traccia“, un grande spettacolo che alterna successi storici del gruppo e brani suonati dalla PFM assieme a Fabrizio De André.

La Premiata Forneria Marconi è tra le band progressive rock italiane più famosa al mondo, e i suoi concerti sono sempre spettacoli eccezionali e di altissimo livello musicale. Il concerto e il tour “Doppia Traccia” è diviso in due parti: una con i grandi successi della PFM (es. Impressioni di settembre, La carrozza di Hans) e una l’altra dedicata a “PFM canta De André” che ricorda i mitici concerti della band con De Andrè (con brani come Il pescatore, Volta la carta e a brani più recenti, tra creatività e virtuosismo.

🎸 PFM a Napoli: blocca i biglietti (posti migliori = primi a sparire) La PFM in teatro non è “solo un concerto”: è un viaggio tra i grandi classici e l’omaggio

a De André. Se vuoi la serata fatta bene (audio, visuale, atmosfera), il consiglio è semplice:

scegli ora settore e posti. Due set: PFM + De André

Serata perfetta in coppia

Ideale per fan “storici” 🎟️ Vai ai biglietti PFM su TicketOne

Apri link



Trasparenza: link affiliato. Se acquisti tramite questo link potremmo ricevere una commissione, senza costi extra per te.

La Premiata Forneria Marconi dal 1971 sulla scena del rock internazionale

La Premiata Forneria Marconi, conosciuta come PFM, è tra i maggiori e più vecchi gruppi musicali del rock progressivo italiano essendosi formata a Milano nel 1971. In quegli anni la PFM fu l’unico gruppo italiano a ottenere grande successo all’estero in particolare negli Stati Uniti d’America. La band ha sempre saputo evolvere il proprio stile anche nei decenni successivi grazie anche alle notevoli doti tecniche dei suoi componenti che erano tra i più richiesti musicisti che venivano utilizzati nelle sale di incisione italiane ed incidevano per Mina, Lucio Battisti, Fabrizio De André e tanti altri cantanti famosi ed anche come gruppo di supporto e di apertura dei concerti italiani di vari artisti internazionali come i Procol Harum, gli Yes e i Deep Purple.

La formazione attuale della PFM per il tour “Doppia traccia” vede sul palco il mitico Franz Di Cioccio (voce e batteria) e poi Patrick Djivas (basso) con Lucio Fabbri (violino, cori), Alessandro Scaglione (tastiere, cori), Giacomo Castellano (chitarra), Eugenio Mori (seconda batteria). Special guest: Flavio Premoli (pianoforte, moog, voce) e Luca Zabbini (tastiere, chitarra, voce).

Prezzi da 35 a 63 euro – Biglietti disponibili al botteghino del teatro, presso le rivendite autorizzate e su piattaforme come TicketOne.

Ultimo step: scegli i posti e porta a casa la serata PFM Se sei arrivato fin qui, ti interessa davvero. Allora non farti fregare dall’unica cosa che rovina la serata:

posti scomodi o settori finiti. TicketOne ti fa vedere subito disponibilità e settori: in 1 minuto hai fatto. ✅ Perché conviene prenotare ora Le prime file/centrali si muovono sempre prima

si muovono sempre prima Le serate migliori (weekend/prime date) finiscono più in fretta

È un’idea regalo “pulita”: biglietto + sorpresa = fatto 🎯 Mini-scelta rapida Vuoi l’esperienza top? Cerca platea/settori centrali

Vuoi risparmiare? Guarda i settori laterali ma evita l’ultima fila

Hai dubbi? Apri la pagina e controlla disponibilità 🚀 Acquista ora su TicketOne

Biglietti



👀 Verifica settori e disponibilità

Apri link



Trasparenza: questo box contiene un link affiliato. Se acquisti tramite questo link potremmo ricevere una commissione, senza costi extra per te.

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione