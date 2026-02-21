Nel Parco Archeologico di Ercolano visite gratuite ai cantieri di scavo: Close-up Cantieri

Ph @lion.cub30

Ritorna l’appuntamento che, da otto anni, consente ai visitatori di entrare nei cantieri per conoscere da vicino tecniche, metodologie e professionalità impegnate nella conservazione del grande sito archeologico di Ercolano

Dal 26 febbraio al 21 maggio 2026 nel Parco Archeologico di Ercolano ritorna Close-up Cantieri, il progetto che consente al pubblico di visitare le aree di scavo, restauro e manutenzione.

Anche per questa ottava edizione consecutiva di Close-up Cantieri l’attività sarà gratuita e compresa nel biglietto di ingresso al sito. In ogni incontro ci saranno visite guidate direttamente nei cantieri di scavo e restauro, per osservare sul campo interventi, strumenti e processi che garantiscono la salvaguardia del patrimonio.

Fin dal 2019, Close-up Cantieri è oramai un appuntamento stabile del Parco Archeologico, favorendo l’incontro tra tecnici, restauratori, personale interno e i numerosi visitatori che hanno così uno sguardo diretto e privilegiato sul lavoro quotidiano di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico.

Programma delle visite dal 26 febbraio al 21 maggio 2026

Gli incontri si terranno a giovedì alterni:

26 febbraio 2026

12 e 26 marzo 2026

9 e 23 aprile 2026

7 e 21 maggio 2026

Orari delle visite

In ogni giornata ci saranno due turni della durata di 1 ora ciascuno:

10:00 – 11:00 (in italiano)

11:30 – 12:30 (in inglese)

È possibile partecipare a un solo turno per giornata.

L’attività è gratuita, previo acquisto del biglietto ordinario di ingresso al sito (valido anche riduzioni e gratuità secondo normativa), con prenotazione fino ad esaurimento posti.

