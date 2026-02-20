Weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 19 al 22 febbraio 2026

- Total1
La guida agli eventi e cose da fare a Napoli nel prossimo fine settimana tra spettacoli, concerti, visite guidate, mostre, cibo e tanto altro.
Anche nel weekend dal 19 al 22 febbraio 2026 si terranno sempre tanti eventi interessanti a Napoli. Di seguito troverete i migliori eventi a Napoli che abbiamo scelto per voi per il prossimo weekend mentre per quelli fuori città e in tutta la Campania c’è un altro nostro post specifico che verrà pubblicato domani. Gli eventi sono raggruppati per Spettacoli e concerti, Visite guidate e altre cose da fare e poi gli eventi del gusto in città e le Mostre a Napoli.
La sintesi degli eventi in questo weekend
Spettacoli teatrali e musicali nel weekend
- Il Falstaff di Giuseppe Verdi al Teatro San Carlo di Napoli
- Soirée in Reggia: Esperienza teatrale itinerante tra intrighi stile Bridgerton
- “Jucature” di Pau Miró al Teatro Diana con Antonio Milo e Adriano Falivene
- Al Mercadante il Riccardo III di William Shakespeare regia Antonio Latella
- “Semplicemente Andrè”: un concerto-recital di Andrea Sannino al Troisi
- “I concerti della Fondazione Napolitano al Circolo Canottieri Napoli
- Al Teatro di San Carlo di Napoli una Stagione di Concerti da non perdere
- AstraDoc, viaggio nel cinema del reale: i grandi film a 5€ al Cinema Astra
- Festival Pianistico al San Carlo con 4 Concerti da non perdere
- “We love Enzo”la rassegna che ricorda Enzo Moscato alla Sala Assoli
- Spettacoli per Bambini al Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare di Napoli
- Jazz & Baccalà: Concerti e Degustazioni al Teatro Summarte
Feste, sagre e altri eventi da non perdere a Napoli nel Weekend
- Le migliori Sagre e feste in Campania dal 19 al 22 febbraio 2026
- Napoli City Half Marathon più di 10.000 partecipanti: maratona dei record
- Continua ad Edenlandia a Napoli con il Mascotte Village
- Anche il 22 febbraio sfilata del Carnevale 2026 di Vico Equense
- La granita siciliana migliore al mondo è di Antonio Carino, di Giugliano
- I Saldi invernali a Napoli e in Campania iniziano da sabato 3 gennaio 2026
- A Napoli si visita la Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo
- il Decumano Sommerso a 35 metri di profondità nel centro storico di Napoli
- Palestra sulla spiaggia gratis per tutti sul lungomare di Napoli: Mappatella Gym
- Da vedere restaurato il grande murale dedicato a San Gennaro a Via Duomo
- Gay-Odin riapre lo storico negozio di via Chiaia: un gioiello di Art Nouveau
Visite guidate ed eventi nei luoghi più belli e insoliti
- Visite guidate a Oplontis ai cantieri di scavo della Villa di Poppea
- Visita speciale alla Casa Museo Murolo in occasione del 1° anno di apertura
- Archeofestival: visite e eventi gratuiti nelle aree archeologiche campane
- Visite teatralizzate per scoprire il San Ferdinando, il Teatro di Eduardo
- Madre Weekend visite guidate e i laboratori gratuiti per Febbraio
- Il Sabato dei Depositi: alla scoperta delle meraviglie segrete del Palazzo Reale
- Dove vedere a Napoli i presepi più belli del mondo
- Le statue dei Re di Napoli a Piazza Plebiscito | Scoprire Napoli
- “Incontri di Archeologia” al MANN per scoprire il patrimonio del passato
- Villa Lucia al Vomero: terrazze sul mare nel bosco accanto la Floridiana
- Riapre la Chiesa dei Cristallini con splendidi gli murales: la chiesa blu
- La Sedia della Fertilità e il Santuario dei Quartieri Spagnoli a Napoli
- Ingresso gratuito per il parco Vergiliano con le tombe di Virgilio e Leopardi
- Come visitare la casa Museo di Roberto Murolo al Vomero
- Nuovo Palazzetto dello Sport e della Musica: Rinascita al Centro Direzionale
- Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato dalla scrittrice Katherine Wilson
Le ultime mostre in città da vedere nel weekend
- A Villa Pignatelli la mostra “Warhol Vs Bansky: Passaggio a Napoli”
- Le Migliori Mostre d’Arte a Napoli in questo periodo: la guida
- Museo Madre: “Gli anni. Capitolo 2”: l’arte a Napoli dal 1945 a oggi
- Alla Certosa di San Martino 12 nuove sale e mostra permanente sull’800
- Napoli Explosion: una straordinaria mostra gratuita nel Real Albergo dei Poveri
- Le opere di Nicola Samorì in mostra a Napoli al Museo di Capodimonte
- Il Real Albergo dei Poveri riapre con la mostra gratuita “Ancora qui. Prologo”
- Il Museo di Capodimonte a Napoli apre una sala dedicata a Mimmo Jodice
- Alle Gallerie d’Italia di Napoli la mostra “Donne nella Napoli spagnola”
- Due nuove mostre al Mann: le foto di de Rumine e gli acquerelli di Bazzani
- A Napoli, al Maschio Angioino, la mostra di Jim Dine dal titolo “Elysian Fields”
- I “Tesori ritrovati” in mostra al MANN, il Museo Archeologico Nazionale
- Dove vedere tre capolavori del Caravaggio a Napoli
- Al Museo di Capodimonte in mostra tutti assieme i grandi capolavori
Dove gustare il buon cibo a Napoli e nelle vicinanze
- Locanda del Monacone: il sapore del Rione Sanità in ogni piatto
- Riapre il nuovo Salotto Carnarius a Cercola
- N’ATA COSA Il gusto autentico della tradizione napoletana a Mergellina
- A Piazza Fuga al Vomero il nuovo Fresco Panino & Bistrò
- The Donk Club il nuovo cuore conviviale dell’Arenella di Antonio Bellavia
- I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin: è la seconda in Italia
- Le pizzerie di Napoli in 50 Top Pizza la classifica delle migliori pizzerie italiane
- Salt Bae sbarca a Napoli: lo chef dei piatti d’oro tra polemiche e curiosità
- Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy 2025
Le nostre rassegne del weekend con tanti eventi selezionati
Napoli da Vivere vuole offrire ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per i fine settimana, oltre a questo, anche i seguenti post:
- Le migliori Sagre e feste in Campania dal 19 al 22 febbraio 2026
- Visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 19 al 22 febbraio 2026
- Weekend vicino a Napoli e in Campania dal 19 al 22 febbraio 2026
- Cosa fare a Napoli durante la settimana dal 16 al 21 febbraio 2026
- Le mostre da non perdere a Napoli in questo periodo
Spettacoli teatrali, musicali e cinematografici da non perdere
Il Falstaff di Giuseppe Verdi al Teatro San Carlo di Napoli
Dal 15 al 24 febbraio 2026 al Teatro di San Carlo di Napoli andrà in scena il “Falstaff”, commedia lirica in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Arrigo Boito, una grande opera di Verdi tratta dalla celebre commedia “Le allegre comari di Windsor“, di William Shakespeare. Per il Falstaff al San Carlo la regia di Laurent Pelly, e un cast davvero stellare.Falstaff di Giuseppe Verdi al Teatro San Carlo di Napoli
Soirée in Reggia: Esperienza teatrale itinerante tra gli intrighi in stile Bridgerton
Sabato 21 Febbraio 2026, la Reggia di Portici si tinge dei colori di Bridgerton: NOMEA e La Compagnia Shultz, in collaborazione con MUSA Reggia di Portici, presentano Soirée in Reggia un nuovo evento immersivo con un Gran Ballo Finale Presente un bravo cast di sette attori e un violinista solista che animeranno al serata. Soirée in Reggia: Esperienza teatrale itinerante tra intrighi stile Bridgerton
“Jucature” di Pau Miró al Teatro Diana di Napoli con Antonio Milo e Adriano Falivene
Dall’11 al 22 Febbraio 2026 “Jucature” di Pau Miró al Teatro Diana di Napoli con Antonio Milo e Adriano Falivene per la traduzione e regia di Enrico Ianniello. Tutti e tre bravi attori del “Commissario Ricciardi “ per questa simpatica commedia presentata a Napoli per la prima volta. “Jucature” di Pau Miró al Teatro Diana
Al Mercadante il Riccardo III di William Shakespeare per la regia di Antonio Latella
Dal 18 febbraio al 1° marzo 2026 il Teatro Mercadante di Napoli ospiterà il Riccardo III di William Shakespeare proposto per la regia di Antonio Latella, il regista originario di Castellammare di Stabia. Vinicio Marchioni vestirà sulle scene il ruolo del re protagonista, con un cast numeroso e selezionato. Al Mercadante il Riccardo III di William Shakespeare
“Semplicemente Andrè”: un concerto-recital di Andrea Sannino al Teatro Troisi
Fino a domenica 22 febbraio 2026 al Teatro Troisi di via Leopardi ci sarà Andrea Sannino con “Semplicemente Andrè”, un concerto-recital da non perdere. Con “Semplicemente Andrè” si ripercorre a ritroso tutta la grande vita artistica dell’artista, con Sannino che accompagna il pubblico dentro la sua Napoli una città che lo ha formato e gli ha insegna a credere nei desideri.“Semplicemente Andrè”: un concerto-recital di Andrea Sannino
I concerti della Fondazione Napolitano al Circolo Canottieri Napoli
Fino al 16 dicembre 2026 ben 18 serate musicali al Circolo Canottieri Napoli per i concerti della Fondazione F.M. Napolitano per la stagione concertistica 2026 con la direzione artistica della pianista Maria Sbeglia. Una rassegna dal titolo “La Musica è Donna”
Al Teatro di San Carlo di Napoli una Stagione di Concerti da non perdere
Fino al 24 ottobre 2026 ci saranno al Teatro di San Carlo di Napoli ben 18 Concerti e 15 appuntamenti vedranno protagonista l’Orchestra del Teatro di San Carlo. Per il 2025 la Stagione di Concerti del Teatro di San Carlo 2025/2026 riprende sabato 24 gennaio e durerà fino al 24 ottobre 2026 con tanti concerti da non perdere. Teatro di San Carlo- Stagione concerti
AstraDoc, viaggio nel cinema del reale: i grandi film a 5€ al Cinema Astra di Napoli
Dal 23 gennaio al 24 aprile ritorna la rassegna “Astradoc – Viaggio nel Cinema del Reale” con grandi film al cinema Astra di via Mezzocannone a 5 euro. Anche per questa XVI edizione di “AstraDoc” ci saranno film capaci di approfondire temi di stringente attualità e spesso con registi e attori spesso presenti in sala. AstraDoc, viaggio nel cinema del reale
Festival Pianistico del Teatro San Carlo con 4 Concerti da non perdere
Dal 21 gennaio al 12 ottobre 2026 ritorna al Teatro di San Carlo a Napoli il Festival Pianistico per la sua V Edizione, con quattro imperdibili appuntamenti che, per quest’anno, si estenderanno lungo l’intera Stagione 2025-2026.. mercoledì 21 gennaio – Beatrice Rana – interprete di consolidata esperienza e fine sensibilità musicale con un programma che si incentra sul repertorio pianistico del Novecento. Festival Pianistico al San Carlo
“We love Enzo”: la rassegna che ricorda Enzo Moscato alla Sala Assoli e al Teatro Nuovo
Dal 13 gennaio al 22 febbraio 2026 a Napoli si terrà la IV edizione di “We love Enzo” un progetto-dedica ad Enzo Moscato il grande drammaturgo, regista e attore scomparso il 13 gennaio 2024. “We love Enzo”
Spettacoli per Bambini al Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare di Napoli
Riprende per l’anno 2026, fino al 18 aprile la stagione artistica al Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare di Napoli, con tanti spettacoli divertenti per i bambini e le loro famiglie. Una stagione ricca di spettacoli che presenta tantissimi titoli in prevalenza nelle giornate festive con ingresso a 9 euro. Spettacoli per Bambini al Teatro dei Piccoli
Jazz & Baccalà: Concerti e Degustazioni al Teatro Summarte
Fino al 18 aprile 2026 a Somma Vesuviana Jazz & Baccalà che propone in teatro, un concerto jazz e, per chi vuole, la degustazione di piatti a base di baccalà. Tanti concerti di altissimo livello tra cui Marco Zurolo, Joel Holmes Trio, Tony Esposito, Fabrizio Bosso, Elisabetta Serio 4et e tanti altri. Jazz & Baccalà
Visite guidate ed eventi nei luoghi più belli e insoliti
Visite guidate a Oplontis ai cantieri di scavo della Villa di Poppea
Presso gli scavi archeologici di Oplontis, a Torre Annunziata, ogni giovedì mattina, dalle 10:30 alle 12:00, si potranno visitare i cantieri di restauro della Villa di Poppea accompagnati dal personale del Parco archeologico. Le visite riguardano il nuovo fronte di scavo situato sotto la via Sepolcri dove sono stati riportati alla luce ambienti inediti, analogamente a quanto avvenuto durante gli scavi del 1964. Visite guidate a Oplontis ai cantieri di scavo
Visita speciale alla Casa Museo Murolo in occasione del 1° anno di apertura
Domenica 22 febbraio 2026, dalle ore 10 alle ore 13, si terranno delle visite straordinarie ogni ora, alla Casa Museo Murolo a soli 5 € con prenotazione Le visite in occasione del primo anno di apertura della Casa Museo Murolo che, in questo periodo, ha ospitato più di 2 mila visitatori. Le visite avranno delle speciali incursioni musicali con la voce di Mario Maglione e le note del pianista Pasquale Cirillo.Visita speciale alla Casa Museo Murolo in occasione del 1° anno
Archeofestival: visite e eventi gratuiti per scoprire aree archeologiche in Campania
Grande successo anche quest’anno per Archeofestival, il ciclo di eventi gratuiti, che si terrà dal 18 gennaio al 4 luglio 2026, e che ci consentirà di conoscere con incontri e visite guidate gratuite tante belle aree archeologiche dell’intero territorio campano. Archeofestival è una bella occasione per conoscere la bellezza ed i tesori delle tante aree poco conosciute e frequentate ma che sono, lo stesso, luoghi eccezionali e veri scrigni di storia. Archeofestival: visite e eventi gratuiti nelle aree archeologiche campane
Visite teatralizzate a Napoli per scoprire il Teatro San Ferdinando, il Teatro di Eduardo
Dal 17 gennaio al 1 marzo 2026 si terrà la quarta edizione del ciclo di Visite guidate itineranti “in forma di performance” per scoprire il Teatro San Ferdinando con apparizioni, illusioni, citazioni e fantasie teatrali ispirate all’universo drammaturgico di Eduardo De Filippo.. Visite teatralizzate al Teatro San Ferdinando
Madre Weekend: le visite guidate e i laboratori gratuiti per Febbraio 2026
Per tutto il mese di febbraio 2026 al Madre, il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli,, in concomitanza della mostra “Gli anni. Capitolo 2” propone una serie di visite guidate e laboratori didattici per adulti e bambini, Attività gratuite. Madre Weekend
“Incontri di Archeologia” al MANN: eventi gratuiti per scoprire il patrimonio del passato
Dal 30 ottobre 2025 al 26 maggio 2026, si terrà presso il MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la rassegna gratuita “Incontri di Archeologia” con tantissimi incontri di giovedì alle 17 nell’ Auditorium con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. “Incontri di Archeologia”
Il Sabato dei Depositi: alla scoperta delle meraviglie segrete del Palazzo Reale di Napoli
sabato 21 febbraio a Napoli la nuova iniziativa per conoscere le opere d’arte e gli arredi di pregio conservate nei depositi del Palazzo Reale. Opere d’arte non sono ancora esposte al pubblico da ammirare con visite guidate speciali. Il Sabato dei Depositi: alla scoperta delle meraviglie segrete del Palazzo Reale di Napoli
Dove vedere a Napoli i presepi più belli del mondo
A Napoli l’arte presepiale napoletana si ammira nel suo centro storico, lungo i vicoli di San Gregorio Armeno ma in città esistono presepi bellissimi e unici al mondo da vedere assolutamente. Vi diciamo come visitarli. Dove vedere a Napoli i presepi più belli del mondo
Le statue dei Re di Napoli a Piazza Plebiscito | Scoprire Napoli
Otto grandi statue sulla facciata di Palazzo Reale a Napoli che rappresentano i capostipiti delle dinastie che hanno regnato in città. La grande storia a Napoli all’ingresso di Palazzo Reale. Le statue dei Re di Napoli
Villa Lucia al Vomero: straordinarie terrazze sul mare nel bosco accanto la Floridiana
Sulla collina del Vomero esiste una straordinaria villa immersa nel verde e con terrazze che regalano uno straordinario panorama sul golfo di Napoli. Villa Lucia era una dimora reale, di Re Ferdinando IV di Borbone e si trova al Vomero nel grande parco attiguo a quello di Villa Floridiana. Villa Lucia al Vomero
A Napoli la Sedia della Fertilità e il Santuario dei Quartieri Spagnoli
A Napoli c’è un piccolo santuario, dedicato a Santa Maria Francesca delle cinque piaghe di Gesù Cristo, ai Quartieri Spagnoli dove si venera la Santa e dove c’è la famosa sedia della Fertilità. il Santuario dei Quartieri Spagnoli
Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato dalla scrittrice Katherine Wilson
Napoli da Vivere è lieta di ospitare un articolo di Katherine Wilson, l’autrice del libro La moglie americana, “Cosa fare a Napoli in 1 giorno” è un bellissimo articolo, scritto con il cuore da una persona che ha scoperto Napoli per uno stage e non se ne è più andata : Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato da Katherine Wilson E’ da poco disponibile lo stesso articolo anche in lingua inglese. A day in Naples: How to Discover and Love our city
Lux In Fundo: il nuovo Tour guidato al Rione Sanità tra antico e contemporaneo
Ogni sabato o domenica, un nuovo tour guidato alla scoperta delle le bellezze artistiche e dei tesori ancora da conoscere del Rione Sanità. Lux in Fundo Lux In Fundo
Sagre, feste e altri eventi da non perdere a Napoli nel Weekend
Napoli City Half Marathon 2026 con più di 10.000 partecipanti: la maratona dei record
Si terrà domenica 22 febbraio a Napoli la dodicesima edizione della Coelmo Napoli City Half Marathon, la corsa tra la “Grande Bellezza” del Centro storico di Napoli, patrimonio Unesco. Organizzata da Napoli Running la Napoli City Half Marathon porterà in città più di 10.000 runner da tutto il mondo. Coelmo Napoli City Half Marathon,
Ad Edenlandia a Napoli continua il Mascotte Village
Quest’anno sarà il Mascotte Village l’evento carnevalesco di Edenlandia, e si terrà nei fine settimana del 7-8, 14-15, 21-22, 28 febbraio e 1 marzo a partire dalle ore 10 oltre al martedì di Carnevale, 17 febbraio. Per partecipare si dovrà solo acquistare, anche online, la Mappa del Villaggio, a 8 euro, con cui grandi e piccoli potranno accedere a quattro attrazioni ( il trenino, la casa delle beffe, il castello di lord Shelton e il maniero fantasma ) e allo spettacolo “ Pulcinella e la borsa maledetta“ per la regia di Benedetta Valanzano. il Carnevale di Edenlandia con il Mascotte Village
Il Carnevale 2026 di Vico Equense con sfilate anche il 22 febbraio
Domenica 22 febbraio, alle ore 11:00, Nuova sfilata in Piazzale Siani – A Vico Equense, in costiera sorrentina, dal 15 al 17 febbraio 2026 per i festeggiamenti per il Carnevale 2026. Un evento che durerà tre giorni e che coinvolge il centro città e le varie belle frazioni collinari . Domenica 22 si recupera la sfilata del 15 non effettuata per il maltempo. Carnevale 2026 di Vico Equense
I Saldi invernali a Napoli e in Campania iniziano da sabato 3 gennaio 2026
Iniziano sabato 4 gennaio 2026, prima dell’Epifania, a Napoli ed in Campania i saldi sui prodotti invernali e dureranno ben 60 giorni, in accordo con le associazioni di categoria. A Napoli, Salerno, Benevento, Avellino e Caserta ma anche in tutti i comuni della Campania per un periodo di 60 giorni, Saldi a Napoli e in Campania
Come visitare la Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo
Ha aperto al pubblico al Vomero, in via Cimarosa 25, la casa Museo dove hanno vissuto e lavorato Ernesto e Roberto Murolo scrivendo, sin dagli inizi del ‘900 una pagina importante della storia della bella musica napoletana. Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo
Mappatella Gym: sul lungomare di Napoli palestra sulla spiaggia gratis per tutti
Sul lungomare di Napoli è stata inaugurata «Mappatella Gym» la prima palestra pubblica gratuita sulla spiaggia della Rotonda Diaz. Una bella e moderna infrastruttura sportiva, che consentirà a chiunque di allenarsi gratuitamente sul lungomare più bello del mondo. palestra sulla spiaggia gratis
Restaurato a Napoli il grande murale dedicato a San Gennaro a Via Duomo
Completamente restaurato il bellissimo e gigantesco murales di San Gennaro a Forcella a pochi metri dal Duomo realizzato nel 2015 dallo street artist Jorit e ormai diventato “un’icona ” del centro antico. L’opera, alta 15 metri. Restaurato il murale di San Gennaro
Puteoli Sacra: arte, bellezza e inclusione al Rione Terra
Puteoli Sacra è un progetto di inclusione sociale per visitare il Rione Terra, il Tempio-Duomo di Pozzuoli e il Museo Diocesano (e le opere di Artemisia Gentileschi) visite guidate Puteoli Sacra
Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico
Aperture straordinarie per le festività del bellissimo percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Il “decumano sotterraneo” i il Decumano Sommerso
Le mostre da non perdere e i luoghi da visitare a Napoli
A Villa Pignatelli la mostra “Warhol Vs Bansky Passaggio a Napoli”
Dal 22 gennaio al 2 giugno a Villa Pignatelli a Napoli, la mostra Warhol Vs Bansky Passaggio a Napoli, a cura di Sabina de Gregori e Giuseppe Stagnitta. In esposizione oltre 100 opere dei due artisti che provengono da famose collezioni private di tutto il mondo e da importanti gallerie d’arte: tra queste il Vesuvius e i famosi ritratti di Andy Warhol come quelli di Kennedy, Mick Jagger, Keith Haring, Joseph Beuys, Liza Minelli, Mao, Lenin e la Marilyn Monroe realizzata da Warhol dopo la morte dell’attrice nel 1962 e poi la Regina Vittoria di Banksy e tanto altro. Warhol Vs Bansky Passaggio a Napoli”
Alle Gallerie d’Italia di Napoli la mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento”
Dal 20 novembre 2025 al 22 marzo 2026 a Napoli in Via Toledo, 177 a Napoli, nello splendido Palazzo Piacentini, la nuova sede delle Gallerie d’Italia, i musei del gruppo Intesa San Paolo, che si trovano ora nello storico edificio dell’ex Banco di Napoli, la mostra “Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento”, la prima grande rassegna tutta dedicata al ruolo femminile nelle arti del Seicento partenopeo. Donne nella Napoli spagnola. Un altro Seicento
Museo Madre: mostra “Gli anni. Capitolo 2”: l’arte a Napoli dal secondo dopoguerra a oggi
Fino al 6 aprile 2026 al Madre, il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli, la mostra “Gli anni. Capitolo 2”, il secondo capitolo del progetto espositivo che rilegge la storia dell’arte contemporanea in città Gli anni. Capitolo 2
Alla Certosa di San Martino 12 nuove sale con una mostra permanente sull’800 a Napoli
La Certosa di San Martino, ha inaugurato una nuova sezione permanente dedicata all’Ottocento a Napoli. In 12 nuove sale i visitatori troveranno circa 200 opere d’arte tra dipinti, arti decorative, sculture, fotografie Mostra permanente sull’800 a Napoli
Napoli Explosion: una straordinaria mostra gratuita a Napoli nel Real Albergo dei Poveri
Nel Real Albergo dei Poveri di Napoli, uno degli edifici più grandi d’Europa, fino all’8 marzo 2026 Napoli Explosion una nuova e bella mostra gratuita del fotografo napoletano Mario Amura, a cura di Sylvain Bellenger con ben 33 nuove opere di grandi dimensioni, Napoli Explosion mostra gratuita nel Real Albergo dei Poveri
Le opere di Nicola Samorì in mostra a Napoli al Museo di Capodimonte
Fino al 1° marzo la rinnovata Sala Causa del Museo di Capodimonte accoglierà Classical Collapse, il nuovo progetto unitario di Nicola Samorì, Una mostra in contemporanea, alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano per una grande operazione culturale articolata su due sedi. Nicola Samorì in mostra a Napoli al Museo di Capodimonte
Il Real Albergo dei Poveri di Napoli riapre con la mostra gratuita “Ancora qui. Prologo”
Il Real Albergo dei Poveri di Napoli, uno dei palazzi più grandi d’Europa, realizzato da Ferdinando Fuga su incarico di Re Carlo III di Borbone nel 1751, apre al pubblico in anteprima i suoi grandi ambienti con una mostra a ingresso gratuito dal titolo “Ancora qui. Prologo. L’Albergo dei Poveri e la memoria delle cose”. La mostra sarà visitabile sino al 2 marzo 2026 “Ancora qui. Prologo”
Il Museo di Capodimonte a Napoli apre una sala dedicata a Mimmo Jodice
Il Museo e Real Bosco di Capodimonte celebra Mimmo Jodice (Napoli 29 marzo 1934 – 27 ottobre 2025), uno dei più grandi protagonisti della fotografia contemporanea internazionale, dedicandogli una sala commemorativa dove sono esposte alcune sue opere (sala n.16 al primo piano).Mimmo Jodice a Capodimonte
Due nuove mostre al Mann: le foto Ivanovič de Rumine e gli acquerelli di Bazzani
Fino al 28 febbraio al Museo Archeologico Nazionale due mostre particolari: le fotografie di Gabriel Ivanovič de Rumine e gli acquerelli di Luigi Bazzani che sono state sistemate in dialogo con la sezione permanente Domus dedicata alla cultura dell’abitare nell’area vesuviana. Una occasione unica per ammirare fotografie, acquerelli e documenti d’archivio conservati nell’Archivio Storico e nell’Archivio Disegni del Mann. Due nuove mostre al Mann,
A Napoli, al Maschio Angioino, la mostra di Jim Dine dal titolo “Elysian Fields”
Dal 10 ottobre al 10 febbraio 2026 a Castel Nuovo la mostra site-specific “Elysian Fields” allestita dall’artista statunitense Jim Dine. “Elysian Fields” celebra la filosofia di Jim Dine fondata sull’interrogazione emotiva del passato e sul fascino per la classicità, sulla soglia tra antico e contemporaneo. Una mostra particolare in cui le opere di Jim Dine sono poste in dialogo con alcuni reperti antichi e con le sculture rinascimentali di collezioni di Castel Nuovo. Jim Dine “Elysian Fields”
Dove vedere a Napoli tre capolavori del Caravaggio
A Napoli è possibile vedere tre capolavori del Caravaggio tra cui l‘ultimo straordinario dipinto del grande pittote prima della sua morte. Dove vedere tre opere del Caravaggio
A Capri un Museo Archeologico per raccontare l’epoca degli imperatori Augusto e Tiberio
Inaugurato a Capri, il nuovo Museo archeologico che presenta i grandi reperti dell’epoca dell’Isola dei Cesari, degli imperatori Augusto e Tiberio A Capri un Museo Archeologico
Gli eventi del gusto e dove mangiare a Napoli
La granita siciliana migliore del mondo è di Antonio Carino, di Giugliano
Altro riconoscimento per la bontà dei prodotti Made in Campania. Al Sigep World 2026 di Rimini, la competizione internazionale Granita d’Italia, dedicata alla granita siciliana artigianale, ha incoronato un nuovo protagonista d’eccellenza: Antonio Carino, 36 anni, originario di Giugliano in Campania e titolare della graniteria Nice Granite, con due punti vendita ad Aversa e Giugliano. La granita siciliana migliore del mondo
Locanda del Monacone: il sapore del Rione Sanità in ogni piatto
Nel ventre di Napoli la “Locanda del Monacone” alla Sanità tra storia, arte, cultura e la tradizione della buona cucina. Chi decide di mangiare alla Locanda del Monacone non vive solo un’esperienza di gusto, ma partecipa al cambiamento di un intero quartiere. Locanda del Monacone
N’ATA COSA Il gusto autentico della tradizione napoletana nel cuore di Mergellina
A Napoli nel cuore di Mergellina, tra il profumo del mare e la magia del Vesuvio, N’ATA COSA accoglie i suoi ospiti in un viaggio sensoriale tra tradizione, gusto e autenticità napoletana, dove ogni piatto racconta una storia fatta di passione, territorio e sapori indimenticabili. N’ATA COSA è affacciato direttamente sul lungomare di Napoli con vista mozzafiato sulla baia,. N’ATA COSA a Napoli,
Riapre il nuovo Salotto Carnarius a Cercola
La famiglia Renella in collaborazione con Gianfranco Russo guidano Salotto Carnarius, portando a Cercola un progetto che unisce filiera, brace e ospitalità contemporanea. Nel loro racconto si legge un filo rosso di passione: la storia nasce ad Acerra con la Braceria Hamburgeria Renella, frutto di tre generazioni dedicate all’arte della macelleria. Il Nuovo Salotto Carnarius a Cercola
Tanti ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin 2025: è la seconda in Italia
La Guida Michelin 2025 premia la Campania con tanti ristoranti stellati facendola salire al secondo posto in Italia tra le regioni con più ristoranti stellati. Guida che quest’anno arriva al traguardo importante delle 70 edizioni. Tutti i ristoranti della Campania da 1 a 3 stelle. I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin
50 Top Pizza Italia: tanti locali della Campania nella classifica delle migliori pizzerie in Italia
La classifica online di 50 Top Pizza Italia, la prestigiosa guida online che ci segnala le migliori pizzerie in Italia e nel mondo, giudicate da circa mille ispettori nel mondo Tante pizzerie di Napoli in lista
Salt Bae sbarca a Napoli: lo chef dei piatti d’oro tra polemiche e curiosità
Annunciata l’apertura di un ristorante a Napoli di Salt Bae, alias Nusret Gökçe, celebre chef turco e icona dei social media. Un’apertura che sta già facendo discutere, un simbolo di lusso internazionale con i suoi piatti d’oro a Napoli. Salt Bae a Napoli
Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy 2025
L’ottima cucina campana con ben 5 ristoranti della regione nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un proprio punto di riferimento per la gastronomia italiana.Migliori Trattorie in Campania
E infine alcuni dei post più letti per scoprire Napoli
