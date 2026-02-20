Ravensburger Disney Party al Centro Commerciale Campania: evento gratuito Disney (21 febbraio 2026)

Al Centro Commerciale Campania arriva il Ravensbuger Disney Party un’area esperienziale con attività dimostrative e creative firmate Ravensburger: un’esperienza pensata per famiglie, appassionati di giochi, fan Disney e per chiunque voglia concedersi una pausa di divertimento e creatività

Sabato 21 febbraio 2026, dalle ore 10:00 alle 18:00, presso il Centro Commerciale Campania di Marcianise si terrà il Ravensburger Disney Party, un evento gratuito che vivacizzerà Piazza Campania con una festa ispirata all’universo Disney.

Una intera giornata dedicata alla magia e al gioco condiviso, pensata per coinvolgere famiglie, bambine, bambini e appassionate/i di ogni età. La piazza del noto centro commerciale si trasformerà in uno spazio immersivo e ricco di colori, dove partecipanti di tutte le generazioni potranno vivere un’esperienza all’insegna della creatività, dell’intrattenimento e della partecipazione attiva.

Aree di gioco per tutte le età firmate Ravensburger e tanto altro

L’iniziativa vedrà protagonisti i tavoli dimostrativi dei giochi Ravensburger a tema The Walt Disney Company, che offriranno ai visitatori l’opportunità di provare alcuni dei titoli più apprezzati, ispirati ai classici e ai personaggi iconici Disney. Oltre alle aree di gioco, saranno previste attività ludiche e creative rivolte ai più giovani, ideate per stimolare fantasia, manualità e spirito di collaborazione.

Fra i momenti più coinvolgenti della giornata si segnala il format di intrattenimento “Sbusta e Canta”, che unirà musica, sorprese e interazioni dal vivo. Saranno presenti anche cosplayer Disney, che contribuiranno a rendere l’atmosfera ancora più magica, offrendo occasioni di incontro e opportunità per scatti fotografici memorabili.

Il Ravensburger Disney Party, realizzato da Ravensburger, è concepito come un’esperienza libera e continua, senza orari definiti per gli spettacoli, consentendo ai visitatori di partecipare alle diverse attività in qualsiasi momento durante l’arco della giornata.

