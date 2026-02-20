Sfilate di Carnevale in Campania 21–22 febbraio 2026: Maiori, Vico Equense e altre da non perdere

Il maltempo che ha imperversato in Campania in questo periodo ha costretto molti organizzatori a spostare le sfilate di Carnevale nel weekend del 21 e 22 febbraio 2026. Tra queste ci saranno sfilate da non perdere a Maiori e a Vico Equense ma anche in altri centri della Campania

Ci sono state tante feste e sfilate di Carnevale in Campania dal 15 al 17 febbraio 2026, feste bellissime per stare insieme tutti quanti ad ammirare i grandi carri allegorici che oramai si realizzano nelle varie province della Campania. Ma quest’anno il maltempo ha costretto gli organizzatori a sopprimere alcune sfilate o a spostarle al weekend del 21 e 22 febbraio 2026. Di seguito una selezione di quelle da non perdere che si terranno nel weekend del 21 e 22 febbraio 2026.

Vi invitiamo, prima di recarvi, a consultare le pagine facebook delle singole organizzazioni per avere informazioni sull’evento

Gran Carnevale di Maiori ed i suoi spettacolari Carri Allegorici: il carnevale in Costiera Amalfitana

Al momento confermata la sfilata del 22 febbraio e una nuova sfilata per recupere quelle perse il 1° di marzo. Pagina facebook ufficiale

Iniziato dal giorno 8 al giorno 22 Febbraio 2026 si terrà a Maiori, in Costiera Amalfitana, la grande festa della 52° edizione del Gran Carnevale Maiorese. Un evento spettacolare che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di Carnevale Storico d’Italia dal Ministero della Cultura. Quest’anno il tema scelto è il “Il Sogno”, che ispirerà carri allegorici in cartapesta, costumi, scenografie e coreografie dei gruppi partecipanti. Un tema che vuole trasportare il pubblico in un mondo sospeso tra fantasia e realtà per “raccontare desideri, speranze e immaginazione” sorprendendo i partecipanti con spettacoli e scenografie mozzafiato. Maggiori informazioni – Gran Carnevale di Maiori

Carnevale 2026 di Vico Equense con sfilate nel centro città e sulle colline

Domenica 22 febbraio, alle ore 11:00, Nuova sfilata in Piazzale Siani Pagina facebook ufficiale Maggiori informazioni – Carnevale di Vico Equense 2026

Grande festa a Vico Equense, in costiera sorrentina, dal 15 al 17 febbraio 2026 per i festeggiamenti per il Carnevale 2026. Un evento che durerà tre giorni e che coinvolge il centro città e le varie belle frazioni collinari di Vico come San Vito, Massaquano, Moiano, Arola e Bonea. Il Carnevale 2026 a Vico Equense avrà come tema e si ispirerà al “Jurassic Park” ed è stato promosso dal Comune di Vico Equense ed è inserito tra gli eventi metropolitani della Città Metropolitana di Napoli.La grande festa sarà un’occasione di aggregazione e si articolerà in momenti diversi coinvolgendo sia il centro città che le bellissime frazioni collinari di Vico. Carnevale di Vico Equense e delle colline

il Carnevale di Edenlandia a Napoli con il Mascotte Village

Al momento confermate le date previste del 21/22- pagina facebook ufficiale

Quest’anno sarà il Mascotte Village l’evento carnevalesco di Edenlandia, e si terrà nei fine settimana del 7-8, 14-15, 21-22, 28 febbraio e 1 marzo a partire dalle ore 10 oltre al martedì di Carnevale, 17 febbraio. Per partecipare si dovrà solo acquistare, anche online, la Mappa del Villaggio, a 8 euro, con cui grandi e piccoli potranno accedere a quattro attrazioni ( il trenino, la casa delle beffe, il castello di lord Shelton e il maniero fantasma ) e allo spettacolo “ Pulcinella e la borsa maledetta“ per la regia di Benedetta Valanzano. il Carnevale di Edenlandia con il Mascotte Village

La grande Festa del Carnevale di Montemarano in Alta Irpinia

Confermata al momento la festa del 22 febbraio – Maggiori informazioni – pagina facebook ufficiale

Al via il Carnevale di Montemarano una delle feste più belle della Campania che si terrà anche quest’anno in Alta Irpinia nel borgo di Montemarano dal 14 al 22 Febbraio 2026 coinvolgendo tutto il paese con la sua allegria, musica e tradizioni secolari e richiamando tantissimi visitatori. La prima sfilata del 2026 sarà serale e si terrà sabato 14 febbraio 2026 dalle 22 dopo una giornata piena di eventi. Altre straordinarie sfilate domenica 15, lunedì 16 e martedì 17 febbraio 2026 in vari orari sempre dopo giornate piene di eventi da non perdere. La festa si chiude domenica 22 dalle 16 con il corteo del Carnevale morto e la successiva festa di piazza con tanta musica dalle 21,30. Carnevale di Montemarano

Altre sfilate previste in Campania tra il 21 e 22 febbraio 2026

Carnevale di Paternopoli (AV) – Sfilata dei carri allegorici e gruppi di ballo – Sabato 21 dalle 17:00- Domenica 22 dalle 15:00 – Colori, musica, tradizione e divertimento per grandi e piccoli. – Carnevale di Paternopoli – Av

– Sfilata dei carri allegorici e gruppi di ballo – Sabato 21 dalle 17:00- Domenica 22 dalle 15:00 – Colori, musica, tradizione e divertimento per grandi e piccoli. – Carnevale di Sorrento (NA) – Il “Carnevale Itinerante” rinviato a causa del maltempo, si svolgerà sabato 21 febbraio, nelle località di Priora, presso l’Oasi Madre della Pace, alle ore 11, a Casarlano, in largo Agostino Schisano alle ore 15 e a Marina Grande, presso il Circolo Parrocchiale. alle ore 17. Carnevale itinerante Sorrento

(NA) – Il “Carnevale Itinerante” rinviato a causa del maltempo, si svolgerà sabato 21 febbraio, nelle località di Priora, presso l’Oasi Madre della Pace, alle ore 11, a Casarlano, in largo Agostino Schisano alle ore 15 e a Marina Grande, presso il Circolo Parrocchiale. alle ore 17. Il Carnevale Luciano a Santa Lucia di Serino (AV) non è ancora finito – Domenica 22 Febbraio Ritorna la rappresentazione in dialetto dei I Misi e l’Anno Santa Lucia di Serino (AV) – Carnevale Luciano a Santa Lucia di Serino

Carnevale Nocerino a Nocera Superiore (SA) – A seguito dell’annullamento per allerta meteo, comunichiamo con gioia che la sfilata prevista a Nocera Superiore il giorno 14 febbraio verrà recuperata il giorno: 22 FEBBRAIO – Partenza ore 10:00 – Via della Libertà, via Pecoraro, via Vincenzo Russo, Corso Matteotti. Carnevale Nocerino

(SA) – A seguito dell’annullamento per allerta meteo, comunichiamo con gioia che la sfilata prevista a Nocera Superiore il giorno 14 febbraio verrà recuperata il giorno: 22 FEBBRAIO – Partenza ore 10:00 – Via della Libertà, via Pecoraro, via Vincenzo Russo, Corso Matteotti. Carnevale ad Apice (BN) – la Pro Loco Apice ha deciso di rimandare alla prossima domenica la sfilata di Carnevale. Nuova data concordata per domenica 22 febbraio in piazza Padre Pio alle 15 Apice Carnevale ad Apice

(BN) – la Pro Loco Apice ha deciso di rimandare alla prossima domenica la sfilata di Carnevale. Nuova data concordata per domenica 22 febbraio in piazza Padre Pio alle 15 Apice La Zeza di Capriglia Irpina (AV) · programma aggiornato anche qui. Si riparte sabato 21 alle 8:30 palazzo scolastico. Viva Viva Carnevale festeggiare il gran finale. La Zeza di Capriglia Irpina

