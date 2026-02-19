Riccardo III a Napoli: Shakespeare di Latella al Mercadante. Tutte le repliche e biglietti

ph Gianluca Pantaleo

Antonio Latella propone la sua versione del Riccardo III, il personaggio shakespeariano che, in un fisico deforme, racchiude un’indomabile energia negativa dando forza e bellezza alla parola

Dal 18 febbraio al 1° marzo 2026 il Teatro Mercadante di Napoli ospiterà il Riccardo III di William Shakespeare proposto per la regia di Antonio Latella, il regista originario di Castellammare di Stabia. Vinicio Marchioni vestirà sulle scene il ruolo del re protagonista, con un cast numeroso e selezionato, per una produzione realizzata dal Teatro Stabile dell’Umbria in collaborazione con LAC Lugano Arte e Cultura.

Il Riccardo III che Antonio Latella ci propone non è solo un uomo zoppo, gobbo o malvagio ma va oltre l’apparenza fisica e ne fa percepire l’incanto e la seduzione, distaccandosi da Shakespeare, che nel suo tempo, utilizzava il corpo deforme per esprimere figure ambivalenti e grottesche: gli interessa, infatti, la forza e la bellezza della sua parola.

🎭 Riccardo III al Mercadante: prenota adesso (alcune date già sold out) Se ti piacciono gli spettacoli che lasciano il segno, questo è da segnare: Antonio Latella porta

in scena Riccardo III con Vinicio Marchioni. Al Mercadante, quando le repliche iniziano a riempirsi,

i posti migliori spariscono prima. ✅ Date attualmente disponibili su Vivaticket Giovedì 19 febbraio 2026 — ore 17:00

Venerdì 20 febbraio 2026 — ore 21:00

Martedì 24 febbraio 2026 — ore 21:00

Mercoledì 25 febbraio 2026 — ore 17:00

Venerdì 27 febbraio 2026 — ore 21:00 Nota: risultano non disponibili (al momento) 21/2, 22/2, 26/2, 28/2, 1/3. 🎟️ Vai ai biglietti (Vivaticket)

Apri link



Trasparenza: link affiliato. Se acquisti tramite questo link potremmo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.

Il Riccardo III di Shakespeare per la regia di Antonio Latella

La traduzione di Federico Bellini consente di giocare con ritmi e tempi quasi da commedia, richiamando l’Inghilterra vittoriana, e l’adattamento rispetta la complessità della vicenda ampliandola con la figura del Custode, un servitore del male che protegge la bellezza del giardino dell’Eden, pronto a tutto per garantirne la sopravvivenza.

Il cast, scelto con cura, offre una performance intensa, mettendo al centro il potere della parola shakespeariana, capace di mettere a tacere ogni guerra. Il regista Antonio Latella invita a vedere nel male non bruttezza ma bellezza, ricordando che chi tradì il Paradiso fu l’Angelo più bello.

Ultimo passo: scegli la replica migliore e blocca Riccardo III Questo Riccardo III è per chi cerca teatro che scava: Latella lavora sul fascino del male e sul potere della parola.

Tradotto: è il classico evento che, se lo rimandi, rischi di ritrovarti con date piene o con posti laterali. ✅ A chi piacerà tantissimo Se ami Shakespeare e le regie contemporanee

Se vuoi un evento “culturale vero” al centro di Napoli

Se ti interessa una performance attoriale forte (Marchioni) 🎯 Disponibilità: cosa fare ora Punta alle serali: 20/2, 24/2, 27/2

Se preferisci il pomeriggio: 19/2 e 25/2

Weekend: alcune date risultano già non disponibili 🚀 Prenota ora su Vivaticket

Biglietti



👀 Controlla disponibilità aggiornata

Apri link



Trasparenza: questo box contiene un link affiliato. Se acquisti tramite questo link potremmo ricevere una commissione, senza costi aggiuntivi per te.

Maggiori informazioni – Teatro Mercadante di Napoli – Riccardo III

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.