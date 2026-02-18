Visite guidate a Oplontis ai cantieri di scavo della Villa di Poppea

Ph Facebook Pompeii - Parco Archeologico

Una visita non tradizionale nella splendida Villa di Poppea, ma una vera immersione diretta nel cantiere archeologico, tra stratigrafie, restauri in corso e ambienti appena ritrovati

Presso gli scavi archeologici di Oplontis, a Torre Annunziata, ogni giovedì mattina, dalle 10:30 alle 12:00, si potranno visitare i cantieri di restauro della Villa di Poppea accompagnati dal personale del Parco archeologico. Le visite riguardano il nuovo fronte di scavo situato sotto la via Sepolcri dove sono stati riportati alla luce ambienti inediti, analogamente a quanto avvenuto durante gli scavi del 1964.

Gli ultimi interventi hanno consentito la scoperta della seconda parete della sala del pavone, speculare a quella già nota, un ambiente di circa cento metri quadrati caratterizzato da decorazioni chiare e ben conservate, tra cui si notano superfici di un rosso cinabro particolarmente delicate.

I lavori hanno consentito di ritrovare nuove raffigurazioni di pavoni e maschere, che arricchiscono ulteriormente il patrimonio artistico della villa.

Visite alla scoperta dei segreti della Villa di Poppea

La Villa di Oplontis si distingue anche per i suoi mosaici e per il porticato che, in epoca romana, si affacciava direttamente sul mare. Recenti scavi hanno permesso di recuperare decorazioni interne di particolare pregio, mentre la posizione attuale del sito, circondato da edifici moderni e distante dalla costa, rende difficile immaginare la sua originaria maestosità.

Per il futuro sono in programma anche saggi archeologici all’interno dello Spolettificio militare e la possibile apertura della Villa B (Villa di Lucio Crassio Terzo), un antico magazzino con scalo a mare, potenzialmente destinato agli scambi commerciali. Attualmente sono in corso interventi per la messa in sicurezza delle strutture, con l’obiettivo di rendere il sito sempre più accessibile.

Le visite ai cantieri di scavo iniziano da giovedì 12 febbraio 2026 e si terranno ogni settimana, dalle 10:30 alle 12:00

Si potrà accedere alle aree di scavo e restauro con biglietto d’ingresso, in gruppi di dieci persone, accompagnati dal personale del Parco.

Maggiori informazioni – Visite guidate ai cantieri di scavo a Oplontis

