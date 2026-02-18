Visita alla Casa Museo Murolo in occasione del 1° anno di apertura

Ph Facebook Casa Museo Murolo

Visita guidata speciale al Vomero alla casa di Ernesto e Roberto Murolo, in occasione del 1°anno di apertura. Una casa-museo con tutta la sua storia e un patrimonio inestimabile tra manoscritti originali, lettere autografe, oggetti d’epoca, strumenti musicali, fotografie, dischi a 78 giri, incisioni e provini in massima parte inediti

Domenica 22 febbraio 2026, dalle ore 10 alle ore 13, si terranno delle visite straordinarie ogni ora, alla Casa Museo Murolo a soli 5 € a persona, con prenotazione obbligatoria a info@casamuseomurolo.it

Domenica visite guidate speciali caratterizzate con incursioni musicali

In occasione di questo primo anniversario i partecipanti troveranno nelle stanze della famiglia Murolo, delle speciali incursioni musicali d’eccezione: ad allietare i visitatori ci saranno:

la voce di Mario Maglione, storico interprete e amico di Roberto Murolo,

storico interprete e amico di Roberto Murolo, le note del pianista Pasquale Cirillo

le interpretazioni del giovane Fabrizio Mandara

In questa speciale occasione si potranno ammirare per la prima volta le chitarre storiche appartenute al maestro Eduardo Caliendo, chitarrista della “Napoletana”, l’antologia cronologica pubblicata da Roberto Murolo. Le visite termineranno poi sorseggiando un buon caffè del brand storico Caffè Toraldo!

Una visita guidata straordinaria e da non perdere

Una visita guidata straordinaria, diversa dal consueto percorso, che accompagnerà i visitatori nella casa e nella memoria artistica di Ernesto e Roberto Murolo con un taglio narrativo inedito, costruito per celebrare la nascita del museo e il suo primo anno di vita.

In questo primo anno di apertura, tra i 2 mila visitatori, anche la partecipazione di diversi artisti e personaggi della cultura napoletana che hanno visitato la Casa Museo, emozionandosi per le suggestioni e i ricordi tangibili di Roberto Murolo. Tra i tanti, Renzo Arbore, Enzo Gragnaniello, Maurizio De Giovanni, Tropico, La Niña e tanti altri.

Info e prenotazioni info@casamuseomurolo.it – www.casamuseomurolo.it 331 791 5092.Costo del biglietto: 5 euro

