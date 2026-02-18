Napoli City Half Marathon 2026 con più di 10.000 partecipanti: la maratona dei record

Ph Facebook Napoli Running

Più di 10.000 iscritti per la 12° edizione del 2026 della Coelmo Napoli City Half Marathon la mezza maratona partenopea definita la corsa della grande Bellezza perché si correrà tra gli straordinari splendori del centro storico di Napoli. Una corsa sold out

Si terrà domenica 22 febbraio 2026 a Napoli la dodicesima edizione della Coelmo Napoli City Half Marathon, la corsa tra la “Grande Bellezza” del Centro storico di Napoli, patrimonio Unesco. Organizzata da Napoli Running la Napoli City Half Marathon porterà in città più di 10.000 runner da tutto il mondo.

Gli ospiti dall’estero saranno oltre il 50% degli iscritti e verranno da 117 nazioni tra cui ci sarà la delegazione più numerosa che è sempre quella della Repubblica Ceca, con 780 runner e poi oltre 600 inglesi e 500 francesi e poi, più di 50 atleti provenienti dalla Cina. Un vero sold out e un grande successo negli anni che è iniziato dai 1.200 atleti della prima edizione del 2014 per raggiungere i 10.000 di oggi.

Previsti vari eventi in città per la Napoli City Half Marathon

La Napoli City Half Marathon è organizzata da Napoli Running e, oltre alla corsa principale per i professionisti di domenica 22 febbraio 2026 ci sono anche tanti eventi nel Villaggio che sarà nella Mostra d’Oltremare già da venerdì 20 febbraio tra musica, seminari e interviste.

Non mancherà anche la Family Run&Friends per Sos Sostenitori Ospedale Santobono ets, una corsa per tutti prevista sabato 21 febbraio alle ore 11 su un percorso di circa 2 km con iscrizione gratuita per i bambini sotto i 10 anni. Una grande festa dello Sport anche quest’anno.

Un percorso nel Centro storico di Napoli, patrimonio Unesco

Anche quest’anno, con più delle metà dei partecipanti che arriva dall’estero la Napoli City Half Marathon sarà un ottimo biglietto da visita per la città con i runner che correranno in un meraviglioso scenario, davvero unico al mondo con il mare di fianco e il Vesuvio sullo sfondo.

Spettacolare anche quest’anno il tracciato che sarà anche molto veloce. Si parte alle ore 9 da viale Kennedy con la carica dei 10.000 runner che correranno per tutto percorso di 21 chilometri e 97 metri in città sul Lungomare di via Caracciolo, ammirando l’Isolotto di Megaride e Castel dell’Ovo proseguendo fino alle due torri Aragonesi di via Marina prima del giro di ritorno. La corsa proseguirà con un passaggio per piazza Bovio, verso Piazza Municipio.via Acton tornando poi verso la finish line in viale Kennedy.

