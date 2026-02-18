MenuMenu

10 anni della Fondazione Real Sito di Carditello: 2 giorni nel Real Sito di Carditello con eventi e visite guidate

carditello-1.jpg

PH facebook Fondazione Real Sito di Carditello

In occasione del decimo anniversario della costituzione della Fondazione Real Sito di Carditello due giornate con concerti e visite guidate nella splendida Reggia Borbonica di Carditello a San Tammaro, nel casertano

 

 

Sabato 21 febbraio 2026 il Real Sito Borbonico di Carditello a San Tammaro celebrerà il X anniversario della costituzione della Fondazione Real Sito di Carditello, evento importante che ha dato avvio a importanti azioni e progetti di valorizzazione del Sito Borbonico che era in uno stato di degrado e abbandono, Da allora sono stati compiuti passi importanti che hanno consentito una progressiva rinascita di questo splendido luogo e la sua costante apertura.

PH facebook Fondazione Real Sito di Carditello

La Fondazione, istituita ufficialmente nel febbraio 2016 per gestire, valorizzare e rilanciare la Reggia di Carditello a San Tammaro, festeggia con una giornata speciale, sabato 21 febbraio alle 16,30, con tanti eventi importanti tra cui la Santa Messa cantata dal maestro Walter Omaggio e celebrata nella Cappella dell’Ascensione da Don Antonio Mingione, parroco di San Tammaro.

PH facebook Fondazione Real Sito di Carditello

Poi a seguire, andrà in scena l’intermezzo “Il Maestro di Cappella” di Domenico Cimarosa, composto probabilmente tra il 1786 e il 1793, proprio nel periodo nel quale il Real Sito è stato edificato dall’architetto Francesco Collecini per volontà di Ferdinando IV. I due eventi sono gratuiti.

PH facebook Fondazione Real Sito di Carditello

Sia sabato 21, che domenica 22 febbraio anche visite guidate storico-culturali nelle sale reali, dedicate per l’occasione alla storia dello stemma borbonico e al logo della Fondazione. Le visite prevedono un piccolo ticket.

Dieci anni della Fondazione Real Sito di Carditello – Programma

Ph Facebook Fondazione Real Sito di Carditello

Sabato 21 febbraio 2026

  • Ore 15:00 / 16:00 – Visite accompagnate tematiche con animazione teatrale – In collaborazione con La Mansarda Teatro dell’Orco
  • Ore 16:30 – Santa Messa – Cantata dal Maestro Walter Omaggio e Celebrata dal Parroco di San Tammaro, Don Antonio Mingione – Ingresso gratuito
  • Ore 17:30 – Il Maestro di Cappella di Domenico Cimarosa – Orchestra di Fiati del Liceo musicale “Margherita di Savoia” – Edoardo Ottaiano, Maestro Concertatore – Luigi Cirillo, Baritono / Direttore – Ingresso gratuito (fino ad esaurimento posti)

Domenica 22 febbraio 2026

  • Ore 11:30 / 12:30 / 15:00 / 16:00 – Visite accompagnate tematiche

Ph Facebook Fondazione Real Sito di Carditello

Visite all’area museale

