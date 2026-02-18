10 anni della Fondazione Real Sito di Carditello: 2 giorni nel Real Sito di Carditello con eventi e visite guidate

PH facebook Fondazione Real Sito di Carditello

In occasione del decimo anniversario della costituzione della Fondazione Real Sito di Carditello due giornate con concerti e visite guidate nella splendida Reggia Borbonica di Carditello a San Tammaro, nel casertano

Sabato 21 febbraio 2026 il Real Sito Borbonico di Carditello a San Tammaro celebrerà il X anniversario della costituzione della Fondazione Real Sito di Carditello, evento importante che ha dato avvio a importanti azioni e progetti di valorizzazione del Sito Borbonico che era in uno stato di degrado e abbandono, Da allora sono stati compiuti passi importanti che hanno consentito una progressiva rinascita di questo splendido luogo e la sua costante apertura.

La Fondazione, istituita ufficialmente nel febbraio 2016 per gestire, valorizzare e rilanciare la Reggia di Carditello a San Tammaro, festeggia con una giornata speciale, sabato 21 febbraio alle 16,30, con tanti eventi importanti tra cui la Santa Messa cantata dal maestro Walter Omaggio e celebrata nella Cappella dell’Ascensione da Don Antonio Mingione, parroco di San Tammaro.

Poi a seguire, andrà in scena l’intermezzo “Il Maestro di Cappella” di Domenico Cimarosa, composto probabilmente tra il 1786 e il 1793, proprio nel periodo nel quale il Real Sito è stato edificato dall’architetto Francesco Collecini per volontà di Ferdinando IV. I due eventi sono gratuiti.

Sia sabato 21, che domenica 22 febbraio anche visite guidate storico-culturali nelle sale reali, dedicate per l’occasione alla storia dello stemma borbonico e al logo della Fondazione. Le visite prevedono un piccolo ticket.

Dieci anni della Fondazione Real Sito di Carditello – Programma

Sabato 21 febbraio 2026

Ore 15:00 / 16:00 – Visite accompagnate tematiche con animazione teatrale – In collaborazione con La Mansarda Teatro dell’Orco

Domenica 22 febbraio 2026

Ore 11:30 / 12:30 / 15:00 / 16:00 – Visite accompagnate tematiche

Visite all’area museale

Visite accompagnate – Intero: €8,00 – Ridotto over 60: €6,00 – Ridotto 6-18 anni: €4,00 – Gratuito per under 6 e diversamente abili

(non custodito) Info e prenotazioni Cell. 379 2981223 – possibile acquistare i biglietti nel Real Sito

